Andrea San Martín: Juan Víctor se quiebra al confesar que extraña a su hija y asegura que seguirá buscándola

Juan Víctor Sánchez es consolado por su pareja. (Foto: Captura)

La interminable batalla entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez a puesto los sentimientos del ex tripulante de cabina a tope. Esto se vio evidenciado luego de que el ex de la modelo brindara una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’.

Pese a que durante su participación en vivo se mantuvo calmado y sereno, empezó a llorar detrás de cámaras al recordar que continúa sin poder ver a su menor hija debido a los problemas legales por el régimen de visitas que mantiene con la madre de su pequeña.

Recordemos que ambos se han declarado la guerra por la tenencia de la menor e incluso, el expiloto la denunció por violencia psicológica contra la niña. Sin embargo, esta demanda no procedió y actualmente continúa luchando para visitarla.

Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron imágenes del preciso momento en que Juan Víctor tenía la intención de retirarse del estudio pero no pudo contener las lágrimas y fue consolado por su pareja, quien se encontraba acompañándolo en el set.

“Perdón, no puedo hablar (...) La extraño a mi hija, hoy es cumple de mi mamá y no tiene ningún saludo de su nieta... Perdón, duele mucho esto ”, le dijo al reportero que intentaba calmarlo dándole un poco de agua.

Asimismo, se vio que su pareja también derramaba algunas lágrimas pues le afecta ver a su novio de dicha manera. Finalmente, Juan Víctor recalcó que no se rendirá y seguirá yendo a buscar a su hija para poder compartir momentos de alegría.

“(Quiero) que se sepa la verdad y que nunca me señalen o me juzguen, que la verdad no sea manipulada en este tiempo que queda. Voy a seguir yendo a buscarla”, concluyó.

Tras ver el video, la conductora Gigi Mitre comentó: “Ahora hay tantos padres que se desentienden y otros que lloran porque no pueden estar (para sus hijos). Es increíble la vida, la verdad es que no entiendo”.

Cabe resaltar que la pelea entre ambos se ha puesto más tensa cuando la mamá del ex tripulante publicó en sus historias de Instagram un video y audios que demostrarían que la modelo ‘ojiverde’ consume marihuana.

Juan Víctor se quiebra al confesar que extraña a su hija y asegura que seguirá buscándola. VIDEO: Willax TV/Amor y Fuego

JUAN VÍCTOR RECONOCE QUE RECIBE APOYO ECONÓMICO DE SUS PADRES

Juan Víctor Sánchez se presentó en le programa Magaly Tv: La firme al conocer que la denuncia por maltrato físico que entabló contra Andrea San Martín sería archivado por el Ministerio Público.

El ex tripulante señaló que le gustaría compartir la tenencia de su hija; sin embargo, Magaly Medina le consultó si tenía los medios económicos para poder sustentar al 100 % a su pequeña si en caso le dieran la tenencia.

La expareja de Andrea San Martín señaló que no era mantenido por sus padres, pero si recibía un apoyo por parte de ellos, algo que sorprendió a muchos. “Definitivamente mi mamá no me mantiene, pero de alguna manera (mis padres) me han tenido que apoyar (económicamente)”, señaló.

“Yo trabajo a diario con los productos que vendo por mis redes sociales. A parte de eso tengo algún ingreso más, me he visto en la necesidad de invertir tras dejar de trabajar. Tengo una liquidación y pude invertir mi dinero en otras cosas, y no necesariamente tengo que publicarlas”, acotó.

