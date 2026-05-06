Pedro Moral, exnovio de Sheyla Rojas, reaprece como coach de hombres: “Uno hombre de alto valor no negocia en 50/50”

Pedro Moral, conocido por su relación con la influencer Sheyla Rojas, ha tomado un nuevo rumbo profesional. Ahora, el empresario se presenta como coach motivacional y mentor enfocado en el desarrollo personal masculino, liderando el proyecto Hombres de alto valor.

Esta propuesta, difundida en redes sociales, ha generado comentarios y reacciones diversas debido a los mensajes que transmite sobre el rol del hombre en la sociedad actual.

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Siete años después de la ruptura con Rojas, quien canceló la boda meses antes de la ceremonia y calificó su anillo de compromiso como “de piñata”, Moral reaparece en el espacio público con la intención de guiar a hombres que atraviesan momentos de cambio. En su página web, el empresario sostiene que su objetivo es acompañar a quienes buscan convertirse en personas más seguras y confiables.

Pedro Moral, exnovio de Sheyla Rojas, ha resurgido como coach de hombres, compartiendo su filosofía sobre el valor personal y las negociaciones en relaciones.

Uno de los contenidos que más repercusión han tenido en sus plataformas digitales aborda la división de gastos en las relaciones amorosas.

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“Un hombre de alto valor no negocia en 50/50. Asume, lidera y aporta. Si tienes que dividir todo, revisa tu estándar. El interés real se demuestra con acciones, no con cálculos”, manifestó Moral en Instagram.

Esta declaración motivó un intenso debate entre sus seguidores, donde algunas personas respaldaron su postura, mientras otras cuestionaron si se ajusta a las dinámicas actuales de pareja.

Entre los comentarios, se reavivaron referencias al pasado mediático del empresario, especialmente a la ruptura con Sheyla Rojas y a las críticas que recibió en ese momento por supuestamente no poder costear la boda soñada de la influencer. Estos antecedentes han influido en la manera en que parte del público interpreta el proyecto Hombres de alto valor y el mensaje que promueve.

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Pedro Moral, exnovio de Sheyla Rojas, se muestra ejercitándose con bandas de resistencia en un jardín mientras incursiona como coach de hombres.

Magaly Medina recordó el romance de Sheyla y Pedro

El regreso de Pedro Moral al centro de la conversación digital no pasó desapercibido para programas de espectáculos. En la emisión de ‘Magaly TV: la firme’, la presentadora Magaly Medina dedicó un reportaje a la nueva faceta del empresario, añadiendo su habitual tono crítico.

“Se vendía como gran empresario, pero solo era un hijito de papá. Al final, se tuvo que sentar en ‘El valor de la verdad’ a contar por qué Sheyla Rojas lo había choteado y no se había casado con él, porque dijo que le había dado un anillo de piñata y no pudo pagar la boda de ensueño de ella. Él se victimizó y todo el mundo estaba de acuerdo con él… ¿Ahora qué hace? Se la da de coach motivacional. Que el hombre debe ser proveedor, que las mujeres no deberían ir a cenar con un hombre que les pide pagar 50/50. ¿Se volvió millonario de la noche a la mañana o qué?”, expresó Medina.

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Sheyla Rojas negó ser una mujer interesada, tal y como lo aseguró su expareja en el pasado.

El programa también expuso detalles sobre la boda que nunca llegó a realizarse. De acuerdo con la investigación presentada en el espacio televisivo, la ceremonia que planeaba Sheyla Rojas tenía un valor estimado en 170.000 dólares.

Actualmente, Moral está casado y vive en Miraflores; su matrimonio se celebró en 2022. Además, según el reportaje, su RUC habría sido dado de baja y reside en un departamento alquilado.

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