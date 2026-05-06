Perú

Joven se convierte en héroe de una perrita que caía desde el tercer piso en El Agustino: se lanzó y la atrapó antes del impacto

Lo que pudo terminar en una tragedia se transformó en una escena de alivio gracias a su rápida acción, generando elogios y mensajes de apoyo en redes sociales y entre quienes presenciaron el hecho

Guardar
Google icon
Un joven se convierte en héroe en El Agustino al lanzarse para salvar a una perrita que caía desde un tercer piso. El impactante momento muestra cómo logra atraparla en plena caída y amortiguar el golpe, evitando una tragedia. Su rápida reacción ha generado admiración entre vecinos y usuarios en redes. Fuente: ATV Noticias

Un acto de reflejos y coraje en El Agustino evitó una tragedia que parecía inevitable. Un hombre se lanzó en plena vía pública para salvar a Pelusa, una perrita de siete años, que cayó desde el tercer piso de una vivienda. La escena fue captada por vecinos y, en segundos, se convirtió en un fenómeno viral: el salto de Eder Morán, que atrapó a la mascota en el aire, desató una ola de admiración en redes sociales y en todo el barrio.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Pelusa, asustada por el estallido de un cohete, se precipitó desde lo alto. Morán, alertado por los gritos de un vecino, corrió y realizó una maniobra digna de arquero profesional: en pleno salto, logró amortiguar el golpe y evitó que la caída terminara en desastre. “No sabía qué hacer, pero reaccioné por instinto”, contó Eder, aún con la adrenalina a flor de piel. El rescate fue tan impactante que hasta los propios testigos crearon ilustraciones y memes en su honor.

PUBLICIDAD

La grabación muestra el preciso momento en que Morán se lanza y atrapa a la perrita, que, de no haber recibido ayuda, habría sufrido lesiones graves. Según relató a ATV Noticias, Pelusa es la mascota de sus sobrinos y nunca antes había pasado por una situación semejante. El video se viralizó y convirtió a Eder en un “héroe sin capa”, reconocimiento que él recibe con humildad, pero que la comunidad celebra como ejemplo de empatía y valor.

Acuarela de Eder Morán saltando para atrapar a una perrita schnauzer gris en el aire, con edificios de barrio popular, rejas y vecinos de fondo.
Eder Morán se lanza en el aire para atrapar a Pelusa, una perrita schnauzer, en un acto de valentía cotidiana en un barrio popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Joven se convierte en héroe al amortiguar caída de una perrita

Eder Morán estaba en su casa cuando un vecino, Johnny, le avisó que la perrita se encontraba en peligro, de pie sobre una tabla del tercer piso. Sin dudarlo, Eder salió corriendo. Justo en ese instante, el sonido de un cohetillo hizo que Pelusa se deslizara al vacío. Morán alcanzó a dar “cinco pasos” y se arrojó para atraparla, logrando amortiguar el impacto.

PUBLICIDAD

El salto tuvo consecuencias: Eder resultó con una lesión leve en la rodilla y el tobillo. “Me lastimé, pero estoy mejorando. No fui al médico porque no fue grave, solo tomé medicamento. La alegría de haberla salvado compensa todo”, explicó. La familia de Morán, especialmente sus sobrinos, le agradecieron el gesto y compartieron el video, que rápidamente se difundió entre vecinos y usuarios de redes sociales.

Pelusa, tras el susto, resultó ilesa gracias al rápido accionar de Eder. “Mi sobrina estaba ocupada y la perrita, por juguetona, se salió. Fue un descuido, la primera vez que pasa algo así”, agregó. El video del rescate no solo generó aplausos, sino que también inspiró a la comunidad a destacar la importancia de la reacción en momentos críticos.

Imagen dividida de videovigilancia. Izquierda: un hombre sobre el suelo amortigua la caída de una perrita. Derecha: dos hombres observan cerca de una pared exterior
Eder Morán se lanzó sin dudarlo para atrapar a su perrita Pelusa, que se resbaló de un tercer piso tras el ruido de un cohetillo, logrando salvarla y sufrir solo lesiones leves. (Composición: Infobae Perú)

Video de rescate se vuelve viral y desata ola de elogios en redes sociales

Las redes sociales no tardaron en convertir el gesto de Eder en tendencia. Ilustraciones, memes y mensajes de agradecimiento llenaron los perfiles de los vecinos de El Agustino, quienes lo apodaron el “héroe sin capa”. El video del rescate, compartido cientos de veces, sumó miles de comentarios celebrando su valentía y agilidad.

Morán recibió mensajes de felicitación y apoyo de personas de todo el país: “Me pidieron el número de Yape para donaciones, pero no he solicitado nada. Estoy muy agradecido con quienes han comentado cosas buenas”, contó. Para Eder, la satisfacción de haber salvado a Pelusa y el cariño recibido son más que suficientes.

El caso también puso en agenda el tema del maltrato animal y la importancia de la solidaridad. Vecinos y usuarios destacaron que la acción de Morán es un contrapeso a las noticias de crueldad animal, demostrando que hay quienes están dispuestos a actuar y marcar la diferencia cuando más se necesita.

Más allá del rescate: la historia social de Eder Morán desde 2012

Detrás del rescate viral, hay una historia de compromiso social. Desde 2012, Eder Morán lidera la fundación Amigos por siempre, dedicada a ayudar a quienes más lo necesitan en distintos distritos de Lima. Junto a un grupo de amigos de infancia, organiza campañas de reparto de víveres, chocolatadas y eventos solidarios para personas en situación de vulnerabilidad.

Instituto de Enfermedades Neoplásicas

Morán y su equipo han colaborado con niños con cáncer en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, asistido a familias afectadas por emergencias y enviado ayuda a México tras el terremoto. “La idea es llegar donde más se necesita, con lo que se pueda”, explica Eder. El Parque de la Mujer, en El Agustino, suele ser el epicentro de sus actividades solidarias, reconocidas y valoradas por la comunidad.

La historia de Eder Morán y Pelusa es mucho más que un rescate: es el reflejo de cómo la empatía, el coraje y la acción comunitaria pueden cambiar destinos y dar esperanza, tanto a animales como a personas. El heroísmo cotidiano existe—y, a veces, puede verse en un salto al vacío para salvar una vida.

Google icon

Temas Relacionados

Rescate AnimalEl AgustinoMascotasperu-noticias

Más Noticias

Renovación Popular defiende al cura Omar Sánchez, denunciado por abuso sexual, como lo hizo con Juan Luis Cipriani

Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia, afirmó que la denuncia responde a una acción organizada por “la izquierda” con el objetivo de desacreditar al sacerdote debido a su “respaldo a la democracia”

Renovación Popular defiende al cura Omar Sánchez, denunciado por abuso sexual, como lo hizo con Juan Luis Cipriani

Virus coxsackie en Lima: más de 140 casos reportados en 35 colegios, pero descartan suspensión de clases

Minsa informó que la mayoría de contagios se concentra en niños menores de cinco años y estudiantes de primaria, mientras se aplican suspensiones temporales de aulas afectadas

Virus coxsackie en Lima: más de 140 casos reportados en 35 colegios, pero descartan suspensión de clases

Beca 18: Fecha para conocer los resultados del segundo momento de la convocatoria 2026

El Ministerio de Educación confirmó fechas y montos para la segunda entrega de la convocatoria Beca 18, mientras miles de jóvenes peruanos esperan conocer si lograrán acceso a la educación superior financiada

Beca 18: Fecha para conocer los resultados del segundo momento de la convocatoria 2026

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”

La atacante nacional ha expuesto una serie de acusaciones contra pseudoaficionados que le enviaron mensajes hostiles antes del juego ante su exequipo. “Mi cabeza no estaba donde tenía que estar”, sostuvo

Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

JNJ nombra a 9 jueces superiores de la Corte Penal Nacional: 4 postulantes fueron excluidos del cuadro final

Gremios empresariales exigen auditoría internacional al sistema de la ONPE antes de proclamar resultados de las elecciones 2026

Jorge Ugarte: Los detalles de la denuncia del JNE contra el “profe sobre ruedas” por sedición y acoso

Renzo Reggiardo podría enfrentar vacancia como alcalde de Lima por su demanda competencial contra el JNE

ENTRETENIMIENTO

Austin Palao es visto besándose con una modelo panameña que es idéntica a Flavia Laos

Austin Palao es visto besándose con una modelo panameña que es idéntica a Flavia Laos

Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay

Flor Ortola no descarta acercamiento con Renato Rossini Jr.: “Es lindo, tiene buen físico”

La estrategia que usó Pedro Aquino para tener encuentro privado con ‘La Chocolatita’ y no despertar sospechas en su esposa

Pedro Moral, exnovio de Sheyla Rojas, reaparece como coach de hombres: “Uno hombre de alto valor no negocia en 50/50”

DEPORTES

Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”

Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”

Alianza Lima confirma que ya se vendieron más de 27 mil entradas para duelo contra Sporting Cristal en Matute por Liga 1 2026

Pablo Guede analiza emplear a Gianfranco Chávez en reemplazo de Luis Advíncula para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación, bajas y todo lo que debes saber previo al clásico por Torneo Apertura 2026

Fernando Cabada hizo importante anuncio sobre la continuidad de Federico Girotti, Pedro Aquino y Guillermo Viscarra en Alianza Lima