Joven se convierte en héroe de una perrita que caía desde el tercer piso en El Agustino: se lanzó y la atrapó antes del impacto

Un joven se convierte en héroe en El Agustino al lanzarse para salvar a una perrita que caía desde un tercer piso. El impactante momento muestra cómo logra atraparla en plena caída y amortiguar el golpe, evitando una tragedia. Su rápida reacción ha generado admiración entre vecinos y usuarios en redes. Fuente: ATV Noticias

Un acto de reflejos y coraje en El Agustino evitó una tragedia que parecía inevitable. Un hombre se lanzó en plena vía pública para salvar a Pelusa, una perrita de siete años, que cayó desde el tercer piso de una vivienda. La escena fue captada por vecinos y, en segundos, se convirtió en un fenómeno viral: el salto de Eder Morán, que atrapó a la mascota en el aire, desató una ola de admiración en redes sociales y en todo el barrio.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Pelusa, asustada por el estallido de un cohete, se precipitó desde lo alto. Morán, alertado por los gritos de un vecino, corrió y realizó una maniobra digna de arquero profesional: en pleno salto, logró amortiguar el golpe y evitó que la caída terminara en desastre. “No sabía qué hacer, pero reaccioné por instinto”, contó Eder, aún con la adrenalina a flor de piel. El rescate fue tan impactante que hasta los propios testigos crearon ilustraciones y memes en su honor.

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La grabación muestra el preciso momento en que Morán se lanza y atrapa a la perrita, que, de no haber recibido ayuda, habría sufrido lesiones graves. Según relató a ATV Noticias, Pelusa es la mascota de sus sobrinos y nunca antes había pasado por una situación semejante. El video se viralizó y convirtió a Eder en un “héroe sin capa”, reconocimiento que él recibe con humildad, pero que la comunidad celebra como ejemplo de empatía y valor.

Eder Morán se lanza en el aire para atrapar a Pelusa, una perrita schnauzer, en un acto de valentía cotidiana en un barrio popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Joven se convierte en héroe al amortiguar caída de una perrita

Eder Morán estaba en su casa cuando un vecino, Johnny, le avisó que la perrita se encontraba en peligro, de pie sobre una tabla del tercer piso. Sin dudarlo, Eder salió corriendo. Justo en ese instante, el sonido de un cohetillo hizo que Pelusa se deslizara al vacío. Morán alcanzó a dar “cinco pasos” y se arrojó para atraparla, logrando amortiguar el impacto.

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El salto tuvo consecuencias: Eder resultó con una lesión leve en la rodilla y el tobillo. “Me lastimé, pero estoy mejorando. No fui al médico porque no fue grave, solo tomé medicamento. La alegría de haberla salvado compensa todo”, explicó. La familia de Morán, especialmente sus sobrinos, le agradecieron el gesto y compartieron el video, que rápidamente se difundió entre vecinos y usuarios de redes sociales.

Pelusa, tras el susto, resultó ilesa gracias al rápido accionar de Eder. “Mi sobrina estaba ocupada y la perrita, por juguetona, se salió. Fue un descuido, la primera vez que pasa algo así”, agregó. El video del rescate no solo generó aplausos, sino que también inspiró a la comunidad a destacar la importancia de la reacción en momentos críticos.

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Eder Morán se lanzó sin dudarlo para atrapar a su perrita Pelusa, que se resbaló de un tercer piso tras el ruido de un cohetillo, logrando salvarla y sufrir solo lesiones leves. (Composición: Infobae Perú)

Video de rescate se vuelve viral y desata ola de elogios en redes sociales

Las redes sociales no tardaron en convertir el gesto de Eder en tendencia. Ilustraciones, memes y mensajes de agradecimiento llenaron los perfiles de los vecinos de El Agustino, quienes lo apodaron el “héroe sin capa”. El video del rescate, compartido cientos de veces, sumó miles de comentarios celebrando su valentía y agilidad.

Morán recibió mensajes de felicitación y apoyo de personas de todo el país: “Me pidieron el número de Yape para donaciones, pero no he solicitado nada. Estoy muy agradecido con quienes han comentado cosas buenas”, contó. Para Eder, la satisfacción de haber salvado a Pelusa y el cariño recibido son más que suficientes.

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El caso también puso en agenda el tema del maltrato animal y la importancia de la solidaridad. Vecinos y usuarios destacaron que la acción de Morán es un contrapeso a las noticias de crueldad animal, demostrando que hay quienes están dispuestos a actuar y marcar la diferencia cuando más se necesita.

Más allá del rescate: la historia social de Eder Morán desde 2012

Detrás del rescate viral, hay una historia de compromiso social. Desde 2012, Eder Morán lidera la fundación Amigos por siempre, dedicada a ayudar a quienes más lo necesitan en distintos distritos de Lima. Junto a un grupo de amigos de infancia, organiza campañas de reparto de víveres, chocolatadas y eventos solidarios para personas en situación de vulnerabilidad.

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Morán y su equipo han colaborado con niños con cáncer en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, asistido a familias afectadas por emergencias y enviado ayuda a México tras el terremoto. “La idea es llegar donde más se necesita, con lo que se pueda”, explica Eder. El Parque de la Mujer, en El Agustino, suele ser el epicentro de sus actividades solidarias, reconocidas y valoradas por la comunidad.

La historia de Eder Morán y Pelusa es mucho más que un rescate: es el reflejo de cómo la empatía, el coraje y la acción comunitaria pueden cambiar destinos y dar esperanza, tanto a animales como a personas. El heroísmo cotidiano existe—y, a veces, puede verse en un salto al vacío para salvar una vida.

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