Millet Figueroa protagonizará una película para Netflix: “Es una experiencia increíble, se estrena en Halloween”

Milett Figueroa no quita el dedo del renglón y sigue abriéndose camino como actriz. La joven apareció en el set de América Hoy para contar detalles de su reciente proyecto, donde interpretará a una mujer vampiro. La modelo se mostró muy orgullosa de su reciente logró, el cual se verá en diferentes plataformas digitales.

Ethel Pozo le dio la bienvenida al programa resaltando la película que recientemente hizo para Netflix. “Sí, bueno, se va a pasar por varias plataformas, la verdad, (quiero) contarles que es una experiencia increíble, la verdad. Empezar el año 2022 trabajando en una película tan buena, soy una de las protagonistas”, indicó Milett Figueroa.

Asimismo, contó cómo se enteró de esta propuesta y todo lo que tuvo que pasar para poder ser parte del elenco. “Yo había trabajado en una película Buscando a Nirvana, en mi querida Arequipa. Ahí conocí a un productor mexicano, ahí me dijo que había un casting internacional para buscar a una de las hermanas de las vampiras y tenía que mandar un casting, me llamaron al segundo call back, volví a mandar un casting. Luego me respondieron a las 3 de la mañana, me dijeron que habían quedado encantados y que iba perfecto con el personaje de Adriana”, explicó.

Consultada para cuándo será presentará esta cinta al público, la joven señaló que “esta pensado estrenarse en Halloween justamente porque es una película de ciencia ficción”. La exchica reality recibió las felicitaciones del los conductores por tremendo logro, sin embargo, no pudo escaparse de las preguntas indiscretas del programa.

Es ahí cuando le tocó responder unas inquietas consultas. ¿Alguna vez has roto los códigos de las amigas?, fue uno de los cuestionamientos. De inmediato la joven escribió en su pizarra: “Nunca”.

Tras explicarle a qué se referían con “códigos”, le volvieron a hacer la pregunta, logrando otro “nunca” definitivo. Asimismo, resaltó: “No, todo vuelve”.

Milett Figueroa fue consultada sobre a quién escogería para protagonizar un besos apasionado de actuación. En la lista estaban Patricio Parodi, Rafael Cardozo y Austin Palao. Tras pensarlo mucho, la joven escogió a la actriz pareja de Luciana Fuster, pues ya ha trabajado antes con él en Esto es Guerra, en su miniserie La Academia. Como se recuerda, en este espacio, la pareja protagonizó un apasionado beso, así mismo, destacó que si él quisiera y con preparación tiene futuro para la actuación.

PATRICIO PARODI HABLA DEL BESO QUE SE DIO CON MILETT FIGUERO EN LA ACADEMIA

Hace unos meses y tras protagonizar un apasionado beso con Milett Figueroa para la academia, Patricio Parodi confesó que se había puesto nervioso, pues es la primera vez que actuaba. No solo la modelo lo ponía nervioso, sino también Luciana Fuster, con quien también se besaba en este proyecto de América TV.

“Me ponen muy nervioso y no sólo con Luciana sino con Milett también. El día que me tocó hacer el beso con Milett estaba nervioso, ambas escenas me ponen muy nervioso y no soy quién para cambiar el guion”, confesó el chico reality.

