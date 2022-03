Melissa Paredes pide igualdad en su mensaje por el Día de la Mujer: “Que un día seamos medidas con la misma vara”

Melissa Paredes y su mensaje por el Día de la Mujer. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes no fue omisa a la celebración por el Día de la Mujer este último 8 de marzo, día en que se conmemora la lucha de muchas mujeres por el respeto de sus derechos. La conductora de TV indicó que esta fecha le trae mucha emoción por lo que significa, pues espera con muchas ansias un país que juzgue a los hombres al igual que las mujeres , que todos sean medidos “con la misma vara”.

Asimismo, calificó al Perú como un país machista, al cual quiere ver mucho mejor por el bien de su hija y de los demás. “Me emociona mucho este día, y no precisamente porque ya tengamos igualdad, porque uff, nos falta años luz para tenerla, y más sobre todo en este país tan machista en el que vivimos, porque en realidad sí, vivimos en un país súper machista”, inició la modelo.

“Pero saben qué me gusta de este día, saber que seguimos en lucha, saber que no nos rendimos y saber que vamos a seguir luchando por esa igualdad hasta que un día llegue, y cuando tu hija y mi hija estén grandes, puedan sentirse al igual que un hombre, ya sea por lo que haga y lo que no haga, por absolutamente todo, y que seamos medidos con la misma vara, eso es lo que queremos”, acotó.

Melissa Paredes califica a Perú como un país machista. (Video: Instagram)

“QUEREMOS IGUALDAD”

Como se recuerda, Paredes en más de una oportunidad ha indicado que se ha sentido señalada y juzgada por el hecho de ser mujer.

“Es con lo que soñamos y por lo que estamos luchando (la igualdad) , vamos a pocos, paso a paso, yo sé que lo vamos a lograr, y eso me pone feliz. El día de mañana va a ver algo mucho mejor para nosotras, la igualdad que queremos, que nos juzguen de la misma manera que un hombre, que nos sintamos seguras al caminar por la calle como se sienten ellos, y que nuestras niñas se sientan seguras”, remarcó la joven, quien el año pasada se divorció de Rodrigo Cuba tras ser captada con su bailarín.

El ampay causó revuelo y Melissa Paredes fue duramente criticada. En muchas oportunidades ha defendido su verdad, indicando que Rodrigo Cuba y ella ya hacían vida de separados, sin embargo, su entonces esposo señaló lo contrario a través de un comunicado. Melissa Paredes indicó que solo le dieron crédito a las palabras del futbolista y la criticaron a ella por el hecho de ser mujer.

Actualmente, la conductora de TV tiene una relación con el bailarín Anthony Aranda, con quien fue captada besándose estando aún casada.

Melissa Paredes y Anthony Aranda tienen una relación estable. (Foto: Instagram)

¿INDIRECTA A RODRIGO CUBA?

Además, publicó un video donde se juzga a las madre con la crianza de sus hijos y se espera la perfección de ellas, mientras que con los padres no pasa lo mismo. Como se recuerda, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes comparten la tenencia de su hija. ¿Este post tendrá que ver con su situación actual y cómo se toma su papel como madre y el papel del futbolista como padre ante la sociedad?

En el video que publicó en su historia de Instagram vemos a un papá y una mamá haciendo completamente lo mismo, pero no son vistos de la misma manera.

Melissa Paredes publica un post sobre la igualdad. (Video: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: