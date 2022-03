Andrea San Martín: Mamá de Juan Víctor la acusa de consumir marihuana junto a Sebastián Lizarzaburu

Mamá de Juan Víctor Sánchez acusa a Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu de consumir marihuana. (Foto: Instagram)

Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, utilizó sus redes sociales para hacer una fuerte denuncia en contra de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu. Según la señora, la pareja suele consumir marihuana y para comprobarlo difundió audios y videos.

Mediante su cuenta de Instagram, Doña Alicia mostró videos en los que se ve instrumentos que se usan para consumir marihuana sobre una repisa. Aunque no lo indicó, parece que el video fue grabado en la casa de Andrea San Martín.

“Aquí en esta repisa hay marihuana y un encendedor al alcance de las niñas. De allí las encerronas del fin de semana y mandaban a las niñas donde la abuela” , se lee en la leyenda del video que compartió la madre de Juan Víctor.

A su vez, la mamá de Juan Víctor publicó una historia de Andrea San Martín, en donde se la ve recostada en su cama junto al popular ‘Hombre roca’. Según la apreciación de Doña Alicia, ambos habrían estado bajo los efectos de la marihuana debido a su forma de hablar.

“Recontra high (drogada) y el encendedor y las pipas en medio. El día del cumple de la bebé” , se lee en el video que publicó doña Alicia.

Madre de Juan Víctor muestra pruebas para denunciar que Andrea San Martín consume marihuana. (VIDEO: Instagram/@aliciadvm)

ANDREA HABRÍA ADMITIDO EN UN AUDIO QUE CONSUME MARIHUANA

Otra de las pruebas que mostró doña Alicia fue una conversación que tuvo la ojiverde con un tercero. Cabe resaltar que no se sabe con quién habría estado hablando Andrea, pero se presume que se trataría de Juan Víctor Sánchez.

“ Toda mi tarde me la he pasado fresh. He descubierto que tengo que fumar para estar tranquila” , dice Andrea en el audio. Ante ello, la otra persona le pregunta qué estaba consumiendo, ya que “acá fumar le dicen fumar yerba (marihuana)”. San Martín respondió lo siguiente: “Sí pues, jajajaja. El pucho (cigarro) no me pondría así”.

La madre de Juan Víctor Sánchez difundió un audio en el cual Andrea San Martín habría admitido ser consumidora de marihuana. (VIDEO: Instagram/@ aliciadvm)

PIDE JUSTICIA

Alicia Díaz indicó que la denuncia que interpuso Juan Víctor Sánchez por maltrato infantil en contra de Andrea San Martín ha sido archivada, pese a los reveladores audios que se difundieron meses atrás en el programa de Andrea Llosa y a otras pruebas que tienen a su favor.

“La bebé sigue en ese ambiente y sin poder salir de alló porque no se le pega la gana a la mamá (...) Mi hijo siempre ha sido un papá protector y pedía cuidados para la bebé. Tengo fotos y videos pero a la bebé no la voy a exponer cómo la tenían” , expresó en una de sus historias de Instagram, donde le pide también a la madre de Andrea que hable con ella para hacerla recapacitar.

“ La Demuna no hizo ni m... Ignoraron estas y muchas pruebas. La bebé no está en desprotección y la archivaron (...) No vamos a descansar hasta que pueda ver a su papá con tranquilidad en su casa”, manifestó.

Post de Alicia Díaz en contra de Andrea San Martín. (Foto: Instagram/@aliciadvm)

