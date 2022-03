Juan Víctor se disculpa con Andrea San Martín por filtración de audio en el admite consumir marihuana

Juan Víctor se disculpa con Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

Desde hace varios meses Juan Víctor Sánchez mantiene una dura batalla legal contra Andrea San Martín por el régimen de visitas de su menor hija. La pelea entre ambos se puso más tenso cuando cuando la mamá del ex tripulante publicó en sus historias de Instagram un video y audio que demostraría que la modelo ‘ojiverde’ consume marihuana.

La fuerte denuncia causó que la exconductora de televisión sea atacada en redes sociales, especialmente porque se encuentra a cargo del cuidado de dos menores de edad. Sin embargo, hubo otro grupo que atacó a la señora Alicia por dar a conocer algo tan delicado.

En una entrevista con el programa Amor y Fuego, Juan Víctor dejó en claro que él no se encontraba enterado de las acciones de su madre, por lo que se disculpó con Andrea San Martín, pues sabe que no la deja en una buena posición, más aún cuando ellos en estos momentos se encuentran enfrentados.

“ Tenemos que haber llegado a este punto, lamentablemente, a mí me duele bastante, no he querido de forma indirecta hacer quedar mal a la mama de mi hija, lo siento por eso lado. Pero no puedo ver a mi hija”, indicó.

En otro momento, el emprendedor reconoció que su progenitora se excedió al momento de publicar esta fuerte denuncia, pues no lo ayuda a solucionar los fuertes problemas que en estos momentos tiene con la ‘ojiverde’.

“ Considero que se excedió en hacer eso. De frente lo posteó ”, dijo Juan Víctor cuando fue consultado si tenía conocimiento sobre las acciones que iba a tomar su mamá en las redes sociales.

JUAN VÍCTOR RECONOCE QUE RECIBE APOYO ECONÓMICO DE SUS PADRES

Juan Víctor Sánchez se presentó en le programa Magaly Tv: La firme al conocer que la denuncia por maltrato físico que entabló contra Andrea San Martín sería archivado por el Ministerio Público.

El ex tripulante señaló que le gustaría compartir la tenencia de su hija; sin embargo, Magaly Medina le consultó si tenía los medios económicos para poder sustentar al 100 % a su pequeña si en caso le dieran la tenencia.

La expareja de Andrea San Martín señaló que no era mantenido por sus padres, pero si recibía un apoyo por parte de ellos, algo que sorprendió a muchos. “ Definitivamente mi mamá no me mantiene, pero de alguna manera (mis padres) me han tenido que apoyar (económicamente) ”, señaló.

Asimismo, el emprendedor señaló que actualmente busca varias maneras de generar ingresos desde que salió de la aerolínea en la que trabaja antes que inicie la pandemia y se quede sin trabajo.

“ Yo trabajo a diario con los productos que vendo por mis redes sociales. A parte de eso tengo algún ingreso más, me he visto en la necesidad de invertir tras dejar de trabajar . Tengo una liquidación y pude invertir mi dinero en otras cosas, y no necesariamente tengo que publicarlas”, acotó.

