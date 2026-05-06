Alianza Lima confirma que ya se vendieron más de 27 mil entradas para duelo contra Sporting Cristal en Matute por Liga 1 2026

La venta de entradas supera las 27 mil localidades en el estadio Alejandro Villanueva, asegurando un ambiente electrizante en La Victoria para el duelo clave frente a Sporting Cristal este sábado por el Torneo Apertura (Alianza Lima)

La expectativa generada por el clásico moderno entre Alianza Lima y Sporting Cristal se refleja en la venta de entradas, que ya superó las 27 mil localidades, consolidando el respaldo de la afición blanquiazul y anticipando un ambiente vibrante en las tribunas.

Los seguidores del equipo victoriano han mostrado un gran interés por este encuentro crucial en la lucha por lograr el primer título del año. Según informó Alianza Lima a través de sus canales oficiales, 27 mil boletos han sido adquiridos al cierre del miércoles 6 de mayo, restando solo un reducido número de tickets disponibles en sectores específicos del estadio.

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La venta se realiza a través de la plataforma Joinnus, donde los aficionados pueden seleccionar su ubicación y completar la compra en línea, lo que ha agilizado el proceso y facilitado el acceso masivo.

Así llegan ambos equipos

Alianza Lima se quedó con los tres puntos en un partido muy disputado. Disfruta del resumen con el análisis de cada jugada, las oportunidades de gol falladas y la definición que le dio la victoria al equipo local.

Alianza Lima llega a este duelo tras vencer a CD Moquegua en su última presentación como local, resultado que le permitió sostenerse en la parte alta de la tabla del Torneo Apertura 2026, sumando 32 puntos.

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El plantel dirigido por el argentino Pablo Guede cuenta con el respaldo de su hinchada y buscará sumar nuevamente de a tres para mantener el liderazgo, mientras que Sporting Cristal, que viene de empatar en casa ante Cusco FC y de caer ante Palmeiras en la Copa Libertadores, enfrenta la obligación de recuperarse en el torneo local. Los celestes se ubican en la decimotercera posición con 15 unidades, lejos de su objetivo inicial de pelear el campeonato.

La ausencia más relevante en el cuadro íntimo será la del lateral Luis Advíncula, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas en el reciente triunfo frente a CD Moquegua. En contraste, Paolo Guerrero podría regresar a la convocatoria tras superar una sobrecarga lumbar, aunque la decisión final dependerá de la evolución física del delantero en las próximas horas.

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Por el lado de Sporting Cristal, el técnico Zé Ricardo contempla realizar ajustes en la alineación titular para fortalecer el rendimiento colectivo y administrar el desgaste físico tras la doble competencia.

El árbitro designado para este compromiso es Augusto Menéndez, mientras que David Huamán y Anderson Quispe tendrán a su cargo el sistema VAR, según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

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Precios de entradas y detalles para el acceso al estadio

Alianza Lima llega como líder del Apertura con respaldo de su hinchada, mientras Sporting Cristal afronta el duelo con presión tras resultados irregulares en liga y competencia internacional. (Alianza Lima)

La venta de entradas se ha desarrollado exclusivamente a través de la plataforma Joinnus, permitiendo a los hinchas elegir su ubicación y gestionar la compra de manera digital. Los sectores Palco Apuesta Total y Experiencia Matchday, que ofrecían servicios diferenciados, se agotaron rápidamente, al igual que las tribunas populares.

Entre las opciones restantes, el precio de Occidente Lateral es de S/ 219.90, la zona Oriente se ofrece a S/ 129.90, y la localidad Oriente CONADIS, destinada a personas con discapacidad, cuesta S/ 64.90. Por su parte, las tribunas Norte y Sur, inicialmente disponibles a S/ 44.90, ya no cuentan con disponibilidad.

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Para adquirir los boletos, los interesados deben ingresar a la web de Joinnus, seleccionar el partido, escoger la zona preferida, completar los datos personales y de pago, e imprimir las entradas para presentarlas el día del encuentro. Esta modalidad ha agilizado la distribución y minimizado la reventa, permitiendo un acceso más transparente y ordenado.

El partido se jugará el sábado 9 de mayo a las 20:00 horas (hora peruana), y será transmitido en vivo y de manera exclusiva por el canal L1 Max, que posee los derechos de la Liga 1. La señal estará disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción, así como en la aplicación Liga 1 Play, que brinda la posibilidad de seguir el evento en tiempo real desde dispositivos móviles o computadoras.

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