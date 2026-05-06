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Flor Ortola no descarta acercamiento con Renato Rossini Jr.: “Es lindo, tiene buen físico”

La panelista de ‘La Granja VIP’ ha evidenciado interés por el participante y él no ha sido ajeno a la situación

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Una imagen dividida. A la izquierda, Flor Ortola con sombrero vaquero y vestido azul. A la derecha, Renato Rossini Jr. sonriendo y usando una camiseta blanca
Flor Ortola no descarta un acercamiento con Renato Rossini Jr. en la industria del entretenimiento.

Flor Ortola se convirtió en el centro de atención en ‘La Granja VIP Perú’ después de que Renato Rossini Jr. manifestara abiertamente su interés por ella. El regreso de la modelo argentina al reality a través del repechaje reavivó la dinámica dentro del programa de Panamericana TV y generó reacciones tanto entre los participantes como en la audiencia.

Durante una reciente entrevista, la crítica del programa fue consultada sobre la confesión de Rossini Jr.. Lejos de esquivar el tema, Ortola respondió con transparencia sobre la impresión que le causa el joven participante.

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“A mí Renato me parece muy bonito, muy fachero. Es lindo, tiene buen físico, linda carita”, expresó en el pódcast ‘Sin +Q Decir’. Estas palabras dejaron abierta la posibilidad de un acercamiento, alimentando las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

La crítica de’La Granja VIP’ ha evidenciado interés por el participante y él no ha sido ajeno a la situación | TikTok

La conversación fue guiada por María Pía Copello, conductora principal del espacio. La pregunta directa sobre si Ortola estaría dispuesta a conocer más al influencer peruano no obtuvo una respuesta afirmativa ni negativa, pero la modelo dejó en claro su admiración por la actitud de Rossini Jr. en el reality.

“A mí me encanta, yo soy muy fan de los realities. Me encanta cómo él juega. Además, es un hombre de palabra porque cumplió su palabra. Dijo que, si entraba en el repechaje, se metía calato a la piscina, y lo hizo. Para mí, un hombre de palabra tiene valor”, señaló Ortola, destacando la importancia de la coherencia entre las palabras y los actos.

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La interacción entre ambos participantes empezó a generar comentarios entre los seguidores del programa. El regreso de Ortola, sumado a la confesión de Rossini Jr., se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Un hombre sonriente en camiseta blanca a la izquierda y una mujer con auriculares hablando a un micrófono con una bebida en la mesa a la derecha
Flor Ortola discute la posibilidad de un acercamiento con Renato Rossini Jr., elogiando su atractivo físico durante una aparición televisiva.

Renato Rossini Jr. y su confesión sobre Flor Ortola

En una charla nocturna con el cantante de cumbia Paul Michael, Renato Rossini Jr. dejó ver su interés por la modelo argentina con comentarios que no pasaron desapercibidos. “Ni manden a Flor a la actividad, ni la manden. Le voy a decir que se quede un par de días”, manifestó entre bromas, reflejando su deseo de compartir más tiempo con Ortola en la competencia.

Durante la conversación, Paul Michael quiso saber si existía algún antecedente romántico entre Rossini Jr. y Flor Ortola. El influencer aclaró que, hasta el momento, solo había interactuado con ella a través de redes sociales, posiblemente dándole algún “like” después de su presentación en el programa.

A pesar de la falta de una relación previa, Rossini Jr. explicó que su interés fue en aumento al observar la actitud de Ortola en el reality. “Me parece linda, me interesa porque es inteligente. Una chica preparada, habla muy bien. Me interesa”, reconoció el participante.
Renato Rossini Jr.
Renato Rossini Jr. lanzó comentarios sobre Flor Ortola. (Instagram Renato Rossini Jr.)

El acercamiento entre ambos ha despertado curiosidad entre los seguidores del reality, quienes esperan novedades sobre la posible evolución de este vínculo.

A medida que avanza la competencia en ‘La Granja VIP Perú’, las declaraciones de Flor Ortola y Renato Rossini Jr. mantienen expectante al público. El programa, conocido por generar vínculos inesperados, suma así un posible romance a la lista de historias que surgen en el contexto de convivencia y competencia.

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