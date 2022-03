Tracy Freundt y Thalía Estabridis volverían en un nuevo formato de Habacilar tras intento fallido de América TV

Tracy Freund y Thalía Estabridis volverían en una nueva versión de Habacilar. ¿Estará Raúl Romero? (Foto: Instagram)

Cuando América Televisión anunció el regreso de Habacilar, muchos fans del recordado programa concurso se emocionaron por ver nuevamente a Raúl Romero, a Roger del Águila y a las entrañables modelos, entre ellas Tracy Freundt y Thalía Estabridis. Sin embargo, el nuevo formato terminó siendo una mezcla con integrantes de Esto es Guerra, causando la molestia del público.

A menos de un mes de haber sido estrenado, Johanna San Miguel y Roger del Águila, encargados de la conducción de Esto es Habacilar, anunciaron que saldrían del aire y que el reality de competencia regresaría para celebrar los 10 años con una temporada cargada de “bombas”. De ahí no se puso más sobre el futuro del popular ‘Chivito’, ni de las modelos de Raúl Romero.

Tracy Freundt reveló durante una entrevista con el youtuber Carlos Orozco que la historia de Habacilar no habría llegado a su fin, puesto que aún existe la posibilidad de que regrese en una nueva versión luego de que América TV decidiera cancelar Esto es Habacilar.

Según relató, ella y Thalía Estabridis grabaron un piloto de un programa inspirado en Habacilar durante la pandemia, llamado Ven a Vacilarte. Sin embargo, este proyecto nunca llegó a ver la luz por diversos motivos. “Pasó la segunda ola (del COVID-19). También pasó el cambio de presidencia”, explicó.

Thalía Estabridis y Tracy Freundt iban a ser las conductoras del programa concurso Ven a Vacilarte, pero decidieron retirarse por temor a una demanda.

CONTINUARÁN CON EL PROYECTO

Tracy Freundt contó que ella y Thalía Estrabridis tuvieron la difícil tarea de escoger entre el proyecto que ya habían grabado o la nueva versión que les ofrecía América Televisión. Luego de mucho pensarlo, decidieron apostar por Esto es Habacilar, pero eso no significaba que dejarían de lado Ven a Vacilarte.

“Nos daba mucha ternura volver a Habacilar en América. Fuimos muy transparentes con los chicos de la primera producción y les dijimos ‘es muy difícil, pero nos da una carga de emociones volver al canal 4′. Los chicos fueron demasiado lindos y nos dijeron ‘chicas, vayan porque la temporada es hasta marzo. Cuando terminen regresan y volvemos con lo que teníamos pensado, los reestructuramos y ya vemos’. Fue hermoso ”, contó Freundt.

Ahora que Esto es Habacilar fue cancelado, el periodista Carlos Orozco le preguntó a la modelo si seguía en pie el proyecto inicial que se había planteado. Tracy respondió: “La posibilidad está ahí, vamos a retomarlo. Vamos a ver que estructuramos junto con la producción que, la verdad, está a todo dar. Todo se dio de la mejor forma” , sostuvo.

¿RAÚL ROMERO FOMARÁ PARTE DE ESTA NUEVA VERSIÓN?

Tracy Freundt indicó que Raúl Romero no formaría parte de Ven a Vacilarte. Como se sabe, él ha dejado en claro que no desea volver a la televisión porque está enfocado en su carrera musical. Además, porque considera que la etapa de Habacilar ya ha llegado a su fin porque los ‘académicos’ ya crecieron.

“ Ya sabíamos que no iba a estar, él mismo lo dijo en las redes que no iba a estar. Además, la producción del piloto se sabia que íbamos a conducirlo Thalía y yo. En el caso de Esto es Habacilar, cuando yo pregunté si había la posibilidad de qué esté me dijeron que no quería, que no estaba dispuesto a estar ahí. No sé si por los tiempos”, indicó.

Según contó Tracy, Ven a Vacilarte, proyecto inicial que solo se llegó a grabar el piloto, se trataba de un programa de entretenimiento conducido por ella y Thalía Estabridis. Contaba con juegos para sus participantes, muy parecido al formato de Habacilar pero sin la presencia de Raúl Romero.

Tracy Freund y Thalía Estabridis volverían en una nueva versión de Habacilar tras intento fallido de América TV con Esto es Habacilar. (VIDEO: Youtube / Carlos Orozco)

