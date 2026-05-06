JNJ nombra a 9 jueces superiores de la Corte Penal Nacional: 4 postulantes fueron excluidos del cuadro final

Pleno de la JNJ.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) nombró a 9 jueces superiores titulares de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la Corte donde se tramitan los casos de crimen organizado y los casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, terrorismo y tráfico ilícito de drogas con alta repercusión nacional.

Los primeros jueces superiores titulares de la CSNJPE son:

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Javier Sologuren Anchante

Nahyhon Gonzáles Aguirre

Luis López Pinto

Jony Peña Suasnabar

Wilfredo Ayala Valentín

Daniel Cerna Salazar

Víctor Enriquez Sumerinde

Héctor Bejarano Lira

Marco Angulo Morales

JNJ nombra 9 jueces superiores titulares de la Corte Superior Nacional.

En los próximos días la JNJ procederá a tomarles juramento y luego deberán ser incorporados en funciones, lo que inevitablemente provocará un reajuste en la Corte Penal Nacional ya que un grupo considerable de magistrados deberá volver a sus distritos judiciales de origen.

Hasta el momento, la Corte Superior Nacional no contaba con jueces superiores titulares propios. Todos eran “prestados” de otras Corte Superiores, como el juez superior Octavio Sahuanay, quien viene de la Corte de Lima Sur.

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Por esa misma razón es que hay un presidente provisional de la CSN, que es elegido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hasta que la JNJ nombre al menos a los 2/3 de los jueces superiores titulares de esta jurisdicción. En el caso de la Corte Superior Nacional, al haber 5 salas de apelaciones, el total de jueces superiores es 15 y 2/3 serían 10.

Quedaron fuera

En la sesión del Pleno de la JNJ, se votó el nombramiento de los candidatos que lograron a la etapa final. Sin embargo, 4 postulantes no fueron nombrados aunque contaban con la calificación.

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Se trata de los postulantes Yeni Magallanes Rodríguez, quien ocupaba el puesto 5 del cuadro de méritos; José Cuya Berrocal, puesto 7; Gino Delzo Livias, puesto 8; y Angel Mendivil Mamani, puesto 9.

Cuadro de méritos

Eran 9 plazas en juego. Debido a que la JNJ decidió no nombrarlos es que pudieron alcanzar una vacante los postulantes Daniel Cerna Salazar, Víctor Enriquez Sumerinde, Héctor Bejarano Lira y Marco Angulo Morales. Estos últimos ocuparon los puestos 10 a 13 del cuadro de méritos y, de antemano, no les hubiera correspondido una plaza.

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Las razones específicas por las que los consejeros decidieron no nombrar como jueces superiores a Yeni Magallanes Rodríguez, José Cuya Berrocal, Gino Delzo Livias y Angel Mendivil Mamani son desconocidas. Solamente las salen los mismos miembros de la Junta y los propios postulantes, a quienes se les envía los motivos por correo o casilla electrónica.

Aunque algunas razones por las que no habrían sido nombrados se pueden inferir a partir de las calificaciones de las entrevistas personales, que sí son públicas. Por ejemplo, el consejero Cayo Galindo pone en duda el compromiso de Cuya Berrocal porque este no aceptó reemplazar a Marita Barreto como coordinador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), pese a que él dijo que su especialidad era crimen organizado y tráfico ilícito de drogas.

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Cabe decir que también hay razones más entendibles para no nombrar a uno de los postulantes. Por ejemplo, el consejero Jaime de la Puente afirma que no es posible la designación de uno de los postulantes porque este cuenta con denuncias por violencia familiar y corrupción.

El resto de calificaciones –de María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Víctor Chanduví y Germán Serkovi– de las entrevistas son básicas, no desarrollan sus argumentos.

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