Perú

Renovación Popular defiende al cura Omar Sánchez, denunciado por abuso sexual, como lo hizo con Juan Luis Cipriani

Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia, afirmó que la denuncia responde a una acción organizada por “la izquierda” con el objetivo de desacreditar al sacerdote debido a su “respaldo a la democracia”

Guardar
Google icon
Pintura de acuarela de Juan Luis Cipriani a la izquierda con sotana negra y solideo rojo, y Omar Sánchez a la derecha con sotana negra y lentes.
Retrato realista en acuarela del cardenal Juan Luis Cipriani y el sacerdote Omar Sánchez, ambos vestidos con sotana, sobre un fondo neutro y pinceladas visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congresista y candidata a la vicepresidencia por el partido Renovación Popular, Norma Yarrow, manifestó este lunes su respaldo “absoluto” al sacerdote Omar Sánchez, denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven en situación de vulnerabilidad.

La posición adoptada por la legisladora, número dos del candidato a la presidencia Rafael López Aliaga, coincide con la expresada en enero del año pasado respecto del cardenal Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y miembro del Opus Dei, también denunciado por pederastia en un caso que motivó su apartamiento en 2019 por decisión del papa Francisco.

PUBLICIDAD

“Mira lo que le ha pasado al padre Omar, todo, las injusticias y todos los ataques que ha tenido por salir a defender (la democracia)”, señaló Yarrow en una entrevista con el programa Beto A Saber de Willax. Seguidamente, atribuyó la denuncia a sectores de izquierda, a quienes describió como “gente dedicada a ese tipo de preventas”.

“No puedo creer que el padre se manifieste sobre que va a defender siempre la democracia y la libertad de un país y le salen con tremendas recatafila de denuncias. Pero aparte, dime, ¿por qué, por qué si tú tienes una denuncia recién la sacas? ¿Para callar al padre? Mi respeto absoluto al padre Omar”, agregó.

PUBLICIDAD

Norma Yarrow critica las declaraciones del cardenal Carlos Castillo, quien lanzó un dardo contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga

Yarrow, además, dirigió críticas a la periodista de investigación Paola Ugaz, coautora del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, quien reveló la denuncia en el portal Epicentro TV. La legisladora sostuvo que Ugaz mantiene “una fijación” sobre figuras de la iglesia peruana, aunque destacó que “felizmente” se emitió un comunicado del obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader.

El obispo informó que ha procedido “en estricto cumplimiento de la normativa canónica vigente” y del Motu proprio Vos estis lux mundi, protocolo fijado por Francisco para casos de abusos, tras conocer el caso que implica a Sánchez “a través de información difundida públicamente”.

El prelado aseguró que “viene ejecutando las medidas pertinentes, actuando con la debida diligencia y celeridad, a fin de garantizar el procedimiento, la tutela de los derechos de las partes y el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho”.

Omar Sánchez

Según Epicentro TV, la denuncia contra Sánchez fue remitida al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en mayo de 2023 y le imputa un abuso ocurrido en 2019, cuando la víctima tenía 27 años y colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas, que él fundó.

Ugaz confirmó que el caso ahora se encuentra en otra instancia vaticana y afirmó contar con copia de la denuncia, imágenes del sacerdote con la víctima en situaciones comprometedoras y conversaciones de WhatsApp relevantes para la investigación.

El respaldo de Renovación Popular al sacerdote, secretario general de Cáritas, replica la defensa que la agrupación brindó a Cipriani, quien tuvo que retirarse y dejar el país tras ser acusado de abuso a un menor en 2018.

“Reitero mi apoyo y agradecimiento al cardenal, a quien conozco perfectamente desde hace muchos años. Es injusto acusar a un ser humano y no darle el derecho a defenderse”, sostuvo en su momento López Aliaga, quien ha declarado estar “enamorado” de la Virgen María y ser célibe desde su juventud.

Google icon

Temas Relacionados

Renovación PopularOmar SánchezJuan Luis Ciprianiperu-noticias

Más Noticias

Beca 18: Fecha para conocer los resultados del segundo momento de la convocatoria 2026

El Ministerio de Educación confirmó fechas y montos para la segunda entrega de la convocatoria Beca 18, mientras miles de jóvenes peruanos esperan conocer si lograrán acceso a la educación superior financiada

Beca 18: Fecha para conocer los resultados del segundo momento de la convocatoria 2026

Joven se convierte en héroe de una perrita que caía desde el tercer piso en El Agustino: se lanzó y la atrapó antes del impacto

Lo que pudo terminar en una tragedia se transformó en una escena de alivio gracias a su rápida acción, generando elogios y mensajes de apoyo en redes sociales y entre quienes presenciaron el hecho

Joven se convierte en héroe de una perrita que caía desde el tercer piso en El Agustino: se lanzó y la atrapó antes del impacto

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”

La atacante nacional ha expuesto una serie de acusaciones contra pseudoaficionados que le enviaron mensajes hostiles antes del juego ante su exequipo. “Mi cabeza no estaba donde tenía que estar”, sostuvo

Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”

Austin Palao es visto besándose con una modelo panameña que es idéntica a Flavia Laos

El exchico reality fue captado en Cusco y Lima junto a Lainey Floeck, cuyo parecido con cantante peruana desató rumores de romance. Ambos niegan relación y aseguran que solo son amigos.

Austin Palao es visto besándose con una modelo panameña que es idéntica a Flavia Laos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

JNJ nombra a 9 jueces superiores de la Corte Penal Nacional: 4 postulantes fueron excluidos del cuadro final

Gremios empresariales exigen auditoría internacional al sistema de la ONPE antes de proclamar resultados de las elecciones 2026

Jorge Ugarte: Los detalles de la denuncia del JNE contra el “profe sobre ruedas” por sedición y acoso

Renzo Reggiardo podría enfrentar vacancia como alcalde de Lima por su demanda competencial contra el JNE

ENTRETENIMIENTO

Austin Palao es visto besándose con una modelo panameña que es idéntica a Flavia Laos

Austin Palao es visto besándose con una modelo panameña que es idéntica a Flavia Laos

Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay

Flor Ortola no descarta acercamiento con Renato Rossini Jr.: “Es lindo, tiene buen físico”

La estrategia que usó Pedro Aquino para tener encuentro privado con ‘La Chocolatita’ y no despertar sospechas en su esposa

Pedro Moral, exnovio de Sheyla Rojas, reaparece como coach de hombres: “Uno hombre de alto valor no negocia en 50/50”

DEPORTES

Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”

Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”

Alianza Lima confirma que ya se vendieron más de 27 mil entradas para duelo contra Sporting Cristal en Matute por Liga 1 2026

Pablo Guede analiza emplear a Gianfranco Chávez en reemplazo de Luis Advíncula para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación, bajas y todo lo que debes saber previo al clásico por Torneo Apertura 2026

Fernando Cabada hizo importante anuncio sobre la continuidad de Federico Girotti, Pedro Aquino y Guillermo Viscarra en Alianza Lima