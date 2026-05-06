Renovación Popular defiende al cura Omar Sánchez, denunciado por abuso sexual, como lo hizo con Juan Luis Cipriani

Retrato realista en acuarela del cardenal Juan Luis Cipriani y el sacerdote Omar Sánchez, ambos vestidos con sotana, sobre un fondo neutro y pinceladas visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congresista y candidata a la vicepresidencia por el partido Renovación Popular, Norma Yarrow, manifestó este lunes su respaldo “absoluto” al sacerdote Omar Sánchez, denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven en situación de vulnerabilidad.

La posición adoptada por la legisladora, número dos del candidato a la presidencia Rafael López Aliaga, coincide con la expresada en enero del año pasado respecto del cardenal Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y miembro del Opus Dei, también denunciado por pederastia en un caso que motivó su apartamiento en 2019 por decisión del papa Francisco.

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“Mira lo que le ha pasado al padre Omar, todo, las injusticias y todos los ataques que ha tenido por salir a defender (la democracia)”, señaló Yarrow en una entrevista con el programa Beto A Saber de Willax. Seguidamente, atribuyó la denuncia a sectores de izquierda, a quienes describió como “gente dedicada a ese tipo de preventas”.

“No puedo creer que el padre se manifieste sobre que va a defender siempre la democracia y la libertad de un país y le salen con tremendas recatafila de denuncias. Pero aparte, dime, ¿por qué, por qué si tú tienes una denuncia recién la sacas? ¿Para callar al padre? Mi respeto absoluto al padre Omar”, agregó.

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Norma Yarrow critica las declaraciones del cardenal Carlos Castillo, quien lanzó un dardo contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga

Yarrow, además, dirigió críticas a la periodista de investigación Paola Ugaz, coautora del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, quien reveló la denuncia en el portal Epicentro TV. La legisladora sostuvo que Ugaz mantiene “una fijación” sobre figuras de la iglesia peruana, aunque destacó que “felizmente” se emitió un comunicado del obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader.

El obispo informó que ha procedido “en estricto cumplimiento de la normativa canónica vigente” y del Motu proprio Vos estis lux mundi, protocolo fijado por Francisco para casos de abusos, tras conocer el caso que implica a Sánchez “a través de información difundida públicamente”.

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El prelado aseguró que “viene ejecutando las medidas pertinentes, actuando con la debida diligencia y celeridad, a fin de garantizar el procedimiento, la tutela de los derechos de las partes y el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho”.

Según Epicentro TV, la denuncia contra Sánchez fue remitida al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en mayo de 2023 y le imputa un abuso ocurrido en 2019, cuando la víctima tenía 27 años y colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas, que él fundó.

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Ugaz confirmó que el caso ahora se encuentra en otra instancia vaticana y afirmó contar con copia de la denuncia, imágenes del sacerdote con la víctima en situaciones comprometedoras y conversaciones de WhatsApp relevantes para la investigación.

El respaldo de Renovación Popular al sacerdote, secretario general de Cáritas, replica la defensa que la agrupación brindó a Cipriani, quien tuvo que retirarse y dejar el país tras ser acusado de abuso a un menor en 2018.

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“Reitero mi apoyo y agradecimiento al cardenal, a quien conozco perfectamente desde hace muchos años. Es injusto acusar a un ser humano y no darle el derecho a defenderse”, sostuvo en su momento López Aliaga, quien ha declarado estar “enamorado” de la Virgen María y ser célibe desde su juventud.