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Fernando Cabada hizo importante anuncio sobre la continuidad de Federico Girotti, Pedro Aquino y Guillermo Viscarra en Alianza Lima

El administrador del club ‘íntimo’ se pronunció por el futuro de los tres futbolistas, así como la labor de Pablo Guede rumbo al título nacional

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Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, se refirió a algunos jugadores del club y su futuro. YouTube Eddie Fleischmann

El presente de Alianza Lima en el Torneo Apertura lo sitúa como el máximo favorito a quedarse con el título, consolidando una campaña sólida bajo la conducción de Pablo Guede. El club no solo lidera la tabla con autoridad, sino que apunta a pelear también por la Liga 1 2026, mostrando una versión competitiva que contrasta con la reciente y dolorosa eliminación en la fase 1 de la Copa Libertadores.

El administrador del club, Fernando Cabada, explicó que la clave de este buen momento reside en la fortaleza grupal y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. “Las organizaciones como la nuestra saben sacar fuerzas de la adversidad y Alianza está construido de eso. El vestuario está unido, cohesionado, centrado en sus objetivos. Hay varias cosas que te definen en lo deportivo y una de esas es un camerino sano, con gente que asume los liderazgos y acepta los liderazgos y eso es algo que el profesor Guede ha sabido construir y los jugadores han puesto mucho de su parte”, señaló en el programa Full Deporte.

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El máximo dirigente ‘blanquiazul’ reconoció que el golpe de quedar fuera en el ámbito internacional fue duro, pero no inesperado. “Fueron algunos momentos complicados pero no fue algo totalmente imprevisto. El objetivo número 1 planteado es el campeonato de Liga 1, la prioridad 2 era el avance en Copa. Sí es cierto que fue una bajada un poco temprano, pero el objetivo básico y crucial sigue en pie y estamos caminando hacia él”, afirmó. Cabada remarcó que el club nunca contó con los ingresos de una posible clasificación hasta tenerlos asegurados: “Uno no puede gastar dinero que todavía no tiene”.

Alianza Lima lleva cuatro partidos ganados al hilo en el Torneo Apertura 2026. - créditos: Alianza Lima
Alianza Lima lleva cuatro partidos ganados al hilo en el Torneo Apertura 2026. - créditos: Alianza Lima

¿Federico Girotti, Guillermo Viscarra y Pedro Aquino seguirán en Alianza Lima?

La continuidad de jugadores como Federico Girotti, Guillermo Viscarra y Pedro Aquino es un tema que genera expectación entre los hinchas. Fernando Cabada fue prudente al referirse a la situación contractual de los dos primeros: “¿Girotti y Viscarra? No hay una decisión tomada. Yo creo que ambos son jugadores de primera, son muy buenos y vamos a ver qué es lo que decide Pablo al respecto”.

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Respecto a la ‘Roca’, el administrador aclaró que su ausencia en algunos partidos no se debe a un bajo rendimiento ni a problemas físicos. “No es que él no pueda jugar o que está roto. Tenemos un equipo con varias alternativas de juego, hay posiciones que están cubiertas por tres o cuatro y otras por dos. Nosotros le damos al área deportiva y al DT una responsabilidad, que es lograr los objetivos y para eso nos piden una cantidad de recursos. El recurso Pedro fue contratado antes, no fue solicitado por Pablo”, explicó.

El directivo detalló que la elección de los titulares responde a criterios tácticos y a la búsqueda de sociedades dentro del campo. “Pablo encuentra siempre combinaciones importantes entre jugadores y si no ha encontrado la sociedad adecuada ahí, probablemente queda afuera el jugador. Yo no diría que no logra el nivel, es un gran jugador pero no ha calzado dentro del esquema”, puntualizó.

Federico Girotti desata la euforia en el Estadio Alejandro Villanueva. El delantero argentino recibe un pivoteo de cabeza en el área, se da una media vuelta magistral y define con un potente remate para marcar el 2-0 de Alianza Lima.

Fernando Cabada sobre Pablo Guede en Alianza Lima

La gestión de Pablo Guede ha sido fundamental en el resurgimiento del equipo. En esa línea, Fernando Cabada elogió la capacidad del entrenador para adaptar el esquema y sorprender a los rivales. “(Guede) le ha impreso una flexibilidad táctica y estratégica importante a Alianza Lima. Hay temporadas en las cuales el plantel y cómo se plantean los partidos podíamos ser muy previsibles. Creo que Pablo es más estratega, sin desmerecer al ‘Pipo’ que es un gran DT, pero es una ventaja que encuentro en Pablo es el tema estratégico porque siempre está pendiente, mira los partidos dos a tres veces y encuentra cómo va a enfrentar el partido”, subrayó.

La decisión de Guede de continuar en La Victoria, pese al interés de San Lorenzo, fue otro aspecto destacado por Cabada. “Él tenía todo para irse a San Lorenzo y estábamos atentos a su decisión. No se demoró en su respuesta, la cual agradecemos porque de la forma en que se estaba armando el camerino y se estaba planteando y mejorando el equipo, la continuidad con Pablo es lo que necesitábamos”, relató.

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