Aixa Vigil denunció que recibió graves amenazas antes de jugar la final ante Alianza Lima: “Tenía miedo de llegar al partido”

Aixa Vigil y el difícil momento que vivió en la previa de la final ante Alianza Lima, su exequipo. Crédito: Instagram Aixa Vigil.

El vóley peruano ha experimentado crecimiento y mayor popularidad en los últimos años con el auge de la Liga Peruana. Pero esta masificación no está exenta de la espiral de violencia en que nuestra sociedad está inmiscuida. A lo largo de la última temporada, ya se habían reportado mensajes hostiles contra deportistas. La última denuncia de Aixa Vigil no hace más que refrendar una tesitura lamentable y exige tomar cartas en el asunto.

La atacante de la Universidad San Martín expuso que sus redes sociales han sido objeto de mensajes amenazantes contra ellas e, incluso, miembros de su círculo más cercano. Vigil comentó en entrevista con el diario ’El Comercio’ que la hostilidad inició apenas dejó Alianza Lima para integrar las filas del equipo de Santa Anita. Pero las amenazas se agudizaron a puertas de la final entre las ’santas‘ y las ’blanquiazules’.

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La presión fue tal que la deportista, seleccionada nacional, comentó que no llegó en óptimas condiciones a la serie final. “Esta ha sido la primera final que me he sentido tan abrumada por todo lo que me ha pasado a mí fuera de lo deportivo. Recibir amenazas a mi teléfono personal, que estén fastidiando a integrantes de mi familia, es algo que nunca había pasado y algo que sí me ha tocado bastante y me ha preocupado un montón porque nunca me había sucedido eso”, consignó.

Aixa Vigil enfrentará a su exequipo, Alianza Lima, en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La punta de 24 años lamentó el nivel de presión y acoso que vivió tras cambiar de club, una situación que, según explicó, llegó a afectar su tranquilidad fuera de las canchas. La jugadora admitió que, aunque esperaba críticas y exigencias deportivas, la situación se volvió insostenible cuando comenzaron a contactarla directamente a su número de teléfono, generándole temor antes de los partidos y afectando su bienestar personal.

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Reconoció, además, el impacto negativo que todo ello tuvo en su desempeño: “Soy consciente de que el día de la final no jugué bien porque mi cabeza no estaba donde tenía que estar”. En su reflexión, advirtió sobre la normalización de los mensajes ofensivos que reciben los deportistas por ser figuras públicas y sostuvo que no es justo cargar con una presión que va más allá de lo estrictamente deportivo.

Antecedentes

Las voleibolistas Maeva Orlé (Alianza Lima) y Catherine Flood (Universitario) denunciaron públicamente haber sido víctimas de amenazas y agresiones verbales a través de redes sociales, e incluso por mensajes directos a sus teléfonos. Ambas jugadoras expusieron la creciente hostilidad proveniente de sectores de la propia hinchada, especialmente tras partidos decisivos en la Liga Peruana de Vóley. Orlé y Flood coincidieron en que el acoso y las presiones han afectado su tranquilidad y desempeño deportivo.

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Maeva Orlé y Catherin Flood, voleibolistas extranjeros que expusieron mensajes amenazantes en su contra. Crédito: Difusión.

En respuesta a estas situaciones, el entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando, pidió públicamente que se tomen medidas concretas para frenar este tipo de hostilidades. Morando sostuvo que no se puede normalizar el acoso ni tolerar que jugadoras sean víctimas de amenazas por parte de aficionados, y remarcó la necesidad de acciones para proteger la integridad del plantel.

¿Aixa Vigil a Universitario?

El jefe polideportivo de Universitario, Fabrizio Acerbi, se refirió a la posible incorporación de Aixa Vigil, actual jugadora de San Martín, y aclaró que el club sí está interesado en sumar a la atacante, aunque enfatizó las dificultades económicas que implica una negociación de este tipo.

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Acerbi resaltó que Vigil “no es una jugadora de mil soles”, en alusión directa al alto valor de mercado y salario que demanda la deportista, lo que representa un reto financiero para Universitario. Explicó que la directiva está evaluando alternativas para concretar el fichaje y que la decisión depende tanto del presupuesto del club como de la disposición de la propia jugadora.

Finalmente, el directivo subrayó que cualquier incorporación de jerarquía debe responder a un análisis responsable y a la sostenibilidad institucional, dejando abierta la posibilidad, pero sin confirmar aún la llegada de Vigil al plantel ’crema’.

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El jefe polideportivo detalló si existe posibilidad de que la punta peruana deje la Universidad San Martín. Créditos: De Una / Ovación.