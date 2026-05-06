Virus coxsackie en Lima: más de 140 casos reportados en 35 colegios, pero descartan suspensión de clases

Una niña llora mientras un profesional médico examina las erupciones en sus manos y boca, síntomas del virus Coxsackie, en medio de una alerta sanitaria por brote en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en Lima Metropolitana se han reportado 144 casos del virus coxsackie, conocido también como la enfermedad “mano, pie y boca”, distribuidos en al menos 35 instituciones educativas. Las autoridades señalaron que el incremento de contagios se presenta principalmente en niños menores de cinco años y escolares de nivel primario.

En declaraciones a la prensa durante una actividad realizada en el colegio emblemático Melitón Carvajal, donde representantes del Minsa y del Ministerio de Educación (Minedu) desarrollaron jornadas informativas dirigidas a docentes y padres de familia para reforzar las medidas de prevención frente a esta enfermedad viral.

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El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, explicó que el reporte actualizado hasta las siete de la noche del día anterior confirmó la presencia de 144 casos en colegios de la capital. Precisó además que, en promedio, cada institución educativa registra entre uno y dos salones afectados, mientras que en cada aula se han detectado entre dos y tres estudiantes contagiados.

Una médica examina a un niño mientras otro presenta lesiones cutáneas en la mano, ilustrando la atención a pacientes menores con el virus Coxsackie en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas aplicadas

Según informó Canal N, Tupayachi indicó que, cuando se presentan dos o tres casos dentro de un mismo salón, las autoridades educativas consideran que existe un brote, por lo que se procede al aislamiento de los estudiantes infectados y a la suspensión temporal de clases únicamente en esa aula durante un periodo de siete días.

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Asimismo, señaló que más del 85 % de los escolares afectados ya retornó a clases sin complicaciones ni evidencias de rebrote. Según explicó, las medidas adoptadas permitieron controlar la propagación del virus dentro de las instituciones educativas sin necesidad de cerrar colegios completos.

Por su parte, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, precisó que el virus coxsackie es una enfermedad estacional que suele presentarse desde marzo, coincidiendo con el inicio de las actividades escolares. Añadió que entre el 80 % y 85 % de los casos se concentra en menores de cinco años y estudiantes de primaria.

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Virus Coxsackie: expertos recomiendan suspender clases por siete días para cortar contagios| Foto: Canva

Reportan casos en regiones

El representante del Minsa aclaró además que, a nivel nacional, existen más de 80 conglomerados o instituciones educativas que han reportado contagios. Según estimaciones del sector Salud, actualmente habría entre 300 y 400 casos en todo el país.

Munayco detalló que regiones como Lambayeque, Cusco, Huancavelica, Junín y Tacna también han notificado casos de esta enfermedad. Sin embargo, explicó que el Minsa no realiza una vigilancia individual de cada paciente, sino que monitorea conglomerados escolares donde aparecen varios contagios relacionados.

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Respecto al incremento registrado este año, el especialista sostuvo que uno de los factores estaría relacionado con el aumento de niños susceptibles que no habían desarrollado previamente la infección. Además, indicó que las temperaturas elevadas y su prolongación durante los últimos meses podrían favorecer la aparición de más casos.

Brotes de virus Coxsackie en Perú obligan a suspender clases durante una semana| Foto: Canva

No suspenderán las clases

Ante los pedidos de algunos padres de familia para suspender las actividades escolares, las autoridades descartaron el cierre total de colegios. El Minsa señaló que estudios internacionales muestran que la suspensión general de clases tiene un impacto reducido en la disminución de contagios.

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En ese sentido, Munayco reiteró que la medida recomendada consiste únicamente en suspender temporalmente el salón donde se detecten más de tres casos, realizar la desinfección correspondiente y monitorear a los estudiantes antes de retomar las actividades presenciales.

El especialista recordó que el virus se transmite principalmente por vía respiratoria, contacto directo con lesiones y superficies contaminadas. Por ello, recomendó reforzar prácticas de higiene como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, la limpieza con agua y lejía de superficies y el uso de mascarilla en personas con síntomas.

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Los trabajadores CAS esperan comunicados de Minedu y Minsa para tener seguridad sobre el pago de la gratificación en julio. - Crédito Composición Infobae/Andina/Renato Pajuelo

No enviar a niños enfermos al colegio

El Ministerio de Salud exhortó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a clases si presentan síntomas de la enfermedad, debido al alto nivel de contagio entre escolares. También recomendó separar utensilios personales como platos y cubiertos para evitar la propagación del virus dentro de las viviendas.

Munayco explicó que, aunque el contagio en adultos es poco frecuente, sí pueden presentarse infecciones dentro del entorno familiar si no se toman medidas preventivas adecuadas. Precisó que apenas el 1 % de los casos detectados corresponde a personas adultas.

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Representación visual del virus Coxsackie flotando en un aula llena de niños y maestros, ilustrando su potencial de propagación en entornos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, las autoridades indicaron que continuarán coordinando acciones conjuntas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Salud y las UGEL para brindar orientación a colegios y familias frente al incremento de casos del virus coxsackie en el país.