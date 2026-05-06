Perú

Beca 18: Fecha para conocer los resultados del segundo momento de la convocatoria 2026

El Ministerio de Educación confirmó fechas y montos para la segunda entrega de la convocatoria Beca 18, mientras miles de jóvenes peruanos esperan conocer si lograrán acceso a la educación superior financiada

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Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)
Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)

Desde el Ministerio de Educación (Minedu), María Esther Cuadros, titular de la cartera, puso en alerta a miles de jóvenes peruanos al anunciar la fecha en que se conocerán los resultados del segundo momento de la convocatoria 2026 de la Beca 18.

La funcionaria precisó ante la Comisión de Educación del Congreso de la República que el próximo 25 de mayo se conocerá la lista de seleccionados que accederán a una de las subvenciones del proceso.

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La expectativa gira en torno a los 3.668 nuevos beneficiarios que se unirán a los 1.516 ya adjudicados en la primera fase, sumando 5.184 becas para este ciclo.

Beca 18, uno de los programas emblema del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), financia estudios de pregrado en instituciones de educación superior públicas y privadas de Perú.

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El 78% de las primeras becas otorgadas fue dirigido a universidades estatales, mientras que el 22% se destinó a centros privados, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Educación.

A partir del 2 de junio, las subvenciones del segundo momento serán entregadas, en cumplimiento del cronograma establecido.

Ministra de Educación no asistirá a comisión por crisis de becas: fue convocada el viernes a última hora
Ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza.

Presupuesto y desafíos de Pronabec

Las recientes gestiones del Minedu ante el Congreso incluyen la solicitud de un crédito suplementario de S/ 105.5 millones para garantizar la continuidad de Beca 18, así como otros S/ 14 millones destinados a la Beca Generación del Bicentenario, que apoya estudios de posgrado en el extranjero.

La ministra Cuadros explicó que la demanda financiera busca cubrir a 5.316 becarios adicionales y ampliar el alcance de la Beca Bicentenario, con expectativas de beneficiar a entre 147 y 150 nuevos estudiantes.

La titular de Educación puntualizó que la partida solicitada es exclusiva para una futura convocatoria, mientras que el proceso en marcha ya cuenta con los fondos necesarios.

“En primer lugar, se hizo una transferencia de 77 millones para completar el financiamiento de los becarios que tienen continuidad. Estos 77 se sacó del presupuesto del Minedu. Luego se hizo una transferencia de 100 millones para 5.184 becas. 50 del presupuesto del Ministerio y 50 del MEF”, detalló Cuadros.

El Pronabec, encargado de la administración de ambos programas, enfrenta actualmente dificultades asociadas no solo a la disponibilidad de recursos, sino también a la pertinencia de las carreras financiadas respecto al mercado laboral peruano.

Además, detalló ante la Comisión de Educación que se identificaron especialidades becadas que no se alinean con las demandas actuales del país. En el caso de la Beca Generación del Bicentenario, se detectó que el 40% de los beneficiarios no retornó de manera permanente al Perú tras culminar sus estudios, situación que motiva un proceso de reingeniería institucional.

Como parte de la reestructuración, Pronabec priorizará la asignación de subvenciones en instituciones públicas y alineará los requisitos con las necesidades nacionales. También se implementarán mecanismos para optimizar la empleabilidad de los becarios y fortalecer el Compromiso de Servicio al Perú, requisito esencial para quienes reciben la beca.

El rediseño incluye la reinstauración de avales solidarios y la obligación de dictar cátedra para los beneficiarios, medidas que buscan mejorar el impacto social del programa.

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