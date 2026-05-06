La estrategia que usó Pedro Aquino para tener encuentro privado con ‘La Chocolatita’ y no despertar sospechas en su esposa

Mientras en redes sociales se mostraba como un esposo y padre ejemplar, Pedro Aquino mantenía conversaciones y encuentros secretos con otra mujer. Conoce todos los detalles de la infidelidad del seleccionado nacional que lo pone nuevamente en un escándalo. ATV/ Magaly TV La Firme.

El futbolista peruano Pedro Aquino se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de un ampay que revela cómo planificó un encuentro privado con la modelo Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, sin despertar sospechas de su esposa, Katherine Fernández. Según los detalles proporcionados por la propia Martínez en el programa de Magaly Medina, el deportista elaboró una estrategia para pasar desapercibido y concretar la cita en circunstancias que dificultaran su detección.

El contacto entre el jugador de Alianza Lima y la creadora de contenido se inició el 30 de diciembre de 2025 a través de mensajes privados en Instagram. Aquino solicitó el número de teléfono de Martínez para continuar la conversación por WhatsApp, plataforma en la que los intercambios se hicieron más frecuentes y personales. La modelo relató que el interés del futbolista fue creciendo hasta que él mismo le propuso un encuentro en persona. “Lo volví loco hasta que me dijo: ‘quiero verte’”, afirmó Martínez, detallando que los mensajes se intensificaron en los días previos al encuentro.

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El método que usó Pedro Aquino para concretar citas privadas y evitar que su esposa lo descubra.

Horario clave para llevar acabo el encuentro

Para evitar que su esposa notara la cita, Pedro Aquino eligió un horario poco habitual: la mañana del 28 de abril. Según el testimonio de Martínez, el futbolista pactó la visita para las 7:45 a. m., argumentando que podía pasar temprano antes de continuar con sus actividades diarias. Esta elección de horario, poco común para este tipo de reuniones, habría sido clave para que Aquino justificara su ausencia en casa sin despertar sospechas. “No tengo ningún problema con eso, te lo juro. Mañana paso a las 7:45 a. m., mándame dirección, bebé”, se lee en uno de los mensajes expuestos por la modelo.

El día del encuentro, Aquino llegó al departamento de Raiza Martínez vestido completamente de negro y con una gorra, buscando no llamar la atención y evitar ser reconocido por vecinos o transeúntes. El futbolista permaneció alrededor de 12 minutos en el lugar, según la cronología presentada por la modelo. Tras la breve visita, Aquino se retiró rápidamente del departamento, reforzando así su estrategia de minimizar el riesgo de ser detectado.

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Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita', y el futbolista Pedro Aquino, implicados en un escándalo de infidelidad que acapara titulares.

Luego del encuentro, el exseleccionado nacional mantuvo el contacto con Martínez a través de mensajes, donde manifestó su intención de repetir la cita. “Por mí te veo todos los días, bebé”, escribió el deportista, mostrando interés en mantener el vínculo. Además, Aquino pidió discreción absoluta a la modelo, especialmente respecto a cualquier comentario que pudiera llegar a oídos de su esposa o de medios de comunicación. En uno de los mensajes, el futbolista le solicitó que no hablara del tema con la modelo argentina Xoana González, amiga de Martínez, para que no se lo cuente a Magaly Medina en una de sus entrevistas: “Que no hable con nadie de las cámaras”, fue la instrucción reportada.

La situación representa un nuevo episodio en la lista de futbolistas peruanos involucrados en escándalos de esta naturaleza, donde la tecnología y las redes sociales juegan un papel fundamental en la organización y posterior difusión de encuentros privados. El uso de mensajes cifrados, horarios inusuales y la colaboración de terceros para mantener la confidencialidad son algunos de los métodos recurrentes que han salido a la luz en este tipo de casos.

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‘Chocolatita’ contó todo a Magaly Medina

Por su parte, Raiza Martínez ha compartido capturas de los mensajes y detalles del encuentro en el programa de Magaly Medina. La revelación de estos hechos ha puesto en cuestión la vida privada del jugador, cuya familia se ha visto expuesta ante la difusión mediática. Críticas tampoco se han hecho esperar y el pronunciamiento de la esposa del deportista tampoco, quien a través de un comunicado dio por finalizada la relación.

“En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio”, indicó Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino.

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Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay. IG

Fernández pidió respeto y privacidad para afrontar este proceso en el ámbito familiar. Destacó que no brindará más declaraciones sobre lo ocurrido y solicitó comprensión a quienes siguen el caso.

“Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando”, sostuvo.

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Además, incluyó una reflexión dirigida a Raiza Martínez, la mujer involucrada en el escándalo, quien tenía conocimiento del estado civil de Aquino. “Y a las mujeres que, sabiendo que se involucraron con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele ver caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más”, concluyó.

Pedro Aquino y su esposa.