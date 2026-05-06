Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación, bajas y todo lo que debes saber previo al clásico por Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación del clásico por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en el duelo más destacado de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en carrera por los objetivos trazados al inicio de la temporada.

Programación del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 20:00 horas (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, situado en el distrito de La Victoria.

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Árbitro del Alianza vs Cristal

Augusto Menéndez ha sido designado como árbitro principal para este clásico. David Huamán y Anderson Quispe estarán a cargo del VAR. La designación será oficializada por CONAR en las próximas horas.

Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Posiciones en la tabla de Liga 1 2026

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura 2026 con 32 puntos, seguido por Los Chankas, que quedaron con 29 unidades tras caer ante Deportivo Garcilaso. Sporting Cristal se ubica en la posición 13 de la tabla, con 15 puntos.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la fecha 13.

Las bajas del clásico

En Alianza Lima, la principal ausencia para el clásico de la fecha 14 será Luis Advíncula. El lateral quedó suspendido tras acumular una nueva tarjeta amarilla en la victoria frente a CD Moquegua, por lo que no podrá enfrentar a Sporting Cristal, su exequipo.

Por el lado de Sporting Cristal, no se han reportado lesionados recientes. Sin embargo, el entrenador Zé Ricardo evalúa realizar algunos cambios respecto al equipo que jugó ante Palmeiras por la Copa Libertadores, con el objetivo de administrar cargas físicas y competir en igualdad de condiciones ante los ‘blanquiazules’.

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Durante el encuentro, Luis Advincula recibe una tarjeta amarilla por una falta, lo que provoca su suspensión para el próximo y crucial partido contra Sporting Cristal. Observa la reacción de frustración del jugador de Alianza Lima.

Regresos en Alianza Lima

Paolo Guerrero tiene posibilidades de regresar a la convocatoria de Alianza Lima para el partido ante Sporting Cristal. El delantero no participó en la reciente victoria frente a CD Moquegua debido a una sobrecarga lumbar, pero distintas fuentes señalan que podría estar disponible para el encuentro del sábado.

El posible regreso de Paolo Guerrero devuelve peso ofensivo y liderazgo a Alianza Lima, en un tramo decisivo donde su experiencia y capacidad goleadora pueden marcar diferencias clave en el resultado. (Alianza Lima)

Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima informó este miércoles 6 de mayo, a través de sus redes sociales, el avance en la venta de entradas para el clásico. Hasta el momento, se han adquirido 27 mil boletos, quedando pocas localidades disponibles. Los aficionados aún pueden comprar sus entradas a través de la plataforma Joinnus.

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Se han vendido 27 mil entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Todos los partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

- UTC vs FC Cajamarca (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

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Sábado 9 de mayo

- CD Moquegua vs ADT (13:00 horas / estadio 25 de noviembre)

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- Atlético Grau vs Cienciano (15:15 horas / estadio Campeones del 36)

- Alianza Lima vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

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Domingo 10 de mayo

- Sport Huancayo vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio IPD Huancayo)

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- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)

- Cusco FC vs Los Chankas (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Lunes 11 de mayo

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs Universitario de Deportes (20:30 horas / estadio Nacional)

Así se jugará la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Dónde ver los partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura

Los partidos correspondientes a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán en vivo y de manera exclusiva a través de L1 Max. Este canal cuenta con los derechos de todos los encuentros de la jornada y está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que facilita el acceso en todo el territorio nacional.

Quienes optan por plataformas digitales pueden ver los compromisos mediante la aplicación Liga 1 Play, que permite seguir la transmisión en línea desde dispositivos móviles o computadoras, ofreciendo una alternativa a la televisión tradicional.

Infobae Perú brindará una cobertura especial de la fecha, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas relevantes y declaraciones posteriores, para que los aficionados cuenten con todos los detalles de la jornada.