Andrea San Martín denuncia que su cuenta de Facebook fue hackeada: “Deben estar invirtiendo para dañarme”

Andrea San Martín en más de una oportunidad ha expresado que las redes sociales son su principal fuente de ingreso, por lo que siempre realiza publicaciones de sus actividades diarias, además de promocionar su emprendimiento y otras marcas que acuden a ella.

Sin embargo, en esta ocasión hizo un alto en sus actividades para contarle a sus seguidores de Instagram que su cuenta de Facebook había sido hackeada, por lo que pidió ayuda para reportarla y así sea finalmente eliminada.

“Han seguido colgando algunas cosas ahí en Facebook y demás, pero quería comentarles que mi Facebook fue hackeado. No les comenté antes porque pasó en distintas ocasiones, ya que estas personas lo están intentando hacer una y otra vez . Me imagino que están invirtiendo bien para poder dañarme, pero no”, empezó diciendo.

Asimismo, la influencer señaló que esto sucedió justo en fechas especificas: 24 y 31 de diciembre. Los hackers ingresaron a su cuenta y la reportaron como fallecida para que su Facebook quede inhabilitado.

“El 24 de diciembre me reportaron como fallecida y me quitaron el Facebook, hice las cosas que tenía que hacer para comentarle a la empresa que yo seguía viva. Ese día hackearon mi Facebook, mi correo personal, absolutamente todo (...) Luego me volvieron a hackear el 31 de diciembre para, no sé, malograr la fecha festiva”, añadió.

De otro lado, Andrea San Martín sostuvo que las personas que le quitaron su cuenta de Facebook cometieron un delito penal, pero de igual manera no desea recuperarlo, pues siente que hay mucha mala vibra en dicha red social.

“Prefiero hacerles este importante comunicado porque ayer subieron una historia y los derivaban a un grupo. Básicamente es para que me ayuden a reportar esa cuenta porque es un Facebook que ha sido hackeado porque de alguna manera me quieren desfalcar, no entiendo ”, precisó.

PIDE NO PRESTARLE ATENCIÓN A SU CUENTA DE FACEBOOK

En otro momento, Andrea San Martín señaló que los mensajes que se lanzan a través de su cuenta de Facebook son fraudulentos, por lo que le pidió a sus seguidores ignorarlos por completo.

“Esas personas no tienen escrúpulos; por ende, tengan mucho cuidado con esta gente, sobre todo porque usan el nombre de una persona, ya sea para manchar mi imagen o aprovecharse de los seguidores que están ahí. Tengan en cuenta este comunicado y pásenle la voz a quien puedan”, finalizó.

Andrea San Martín lamentó que intenten hacerle daño quitándole las herramientas con las que trabaja. Ella contó que su cuenta de Facebook fue hackeada.

ANDREA SAN MARTÍN LE ENVÍA MENSAJE AL HACKER

Para dar por cerrado el tema, la modelo se dirigió a la persona que le quitó su Facebook y le envió un mensaje completamente sarcástico, pues sabe que siempre está viendo sus historias de Instagram.

“ Para cerrar el tema, le envío un saludo porque estoy segura lo va a ver la persona que me ha hackeado porque me stalkea todos los días , estoy segurísima, espero que haya pasado una linda Navidad y un feliz Año Nuevo pensando en mí”.

