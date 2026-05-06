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Jorge Ugarte: Los detalles de la denuncia del JNE contra el “profe sobre ruedas” por sedición y acoso

Pese a lanzar insultos y amenazas, personaje de internet dice que se intenta criminalizar su derecho a la protesta pacífica. En 2022 fue condenado por falsedad genérica

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Seguidor de López Aliaga intensifica amenazas contra el JNE.
Seguidor de López Aliaga intensifica amenazas contra el JNE.

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció al personaje Jorge Ugarte Olivera, alias “el profe sobre ruedas”, por presunta sedición y acoso. Esto a raíz de haber liderado las manifestaciones en el domicilio del presidente de la institución Roberto Burneo, donde se lanzaron llamados a un “golpe cívico militar” e insultos agraviantes.

Ugarte inicialmente fue denunciado por haber “convocado, liderado y dirigido” a un grupo de 500 personas al frontis del JNE en Jesús María. Sin embargo, tras un informe, luego la denuncia se amplió por el delito de acoso porque “habría asumido un rol activo de convocatoria, conducción e incitación de una masa de manifestantes, trasladando posteriormente la protesta desde la sede institucional del JNE hacia el domicilio particular de la máxima autoridad electoral”.

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“Dicho desplazamiento reviste especial gravedad, pues trasladó una protesta de carácter institucional hacia un entorno residencial, privado y familiar, generando un escenario de presión directa, hostigamiento, exposición indebida, afectación a la privacidad, perturbación de la tranquilidad vecinal y riesgo concreto para la seguridad personal y familiar de la máxima autoridad electoral”, se lee en la denuncia.

Y, de acuerdo con el procurador del JNE, Jorge Ugarte no solo habría expuesto el domicilio de Roberto Burneo, sino que habría puesto la tranquilidad personal y familiar de Burneo “generando un ambiente de zozobra incompatible con el libre ejercicio de sus funciones constitucionales”.

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Procurador del Jurado formalizó la denuncia contra el cuestionado personaje por liderar y convocar la movilización hacia el domicilio del presidente Roberto Burneo. Video: Canal N

En el mismo informe se advirtió que Ugarte hizo un llamado a un “golpe cívico militar”, lo que evidenciaría, para el JNE, un “patrón de escalamiento, presión indebida y posible afectación al orden constitucional”. Por ello se recomendó al procurador Ronald Johanne Angulo Zavaleta a formular una nueva denuncia contra el “profe sobre ruedas”, pero ahora por el delito de sedición.

“El que, sin desconocer al gobierno legalmente constituído, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años”, así se tipifica el delito de sedición en el Código Penal.

Ugarte se pronuncia

A través de una publicación en X, Jorge Ugarte aseguró que peleará “contra el sistema como lo he hecho toda mi vida”. Indicó que cuenta con una comunidad “que no me dejará solo, que pelearemos juntos, que no nos dejamos intimidar”.

Rafael López Aliaga con traje oscuro y un hombre con barba y traje negro se miran en plano medio en una oficina con estilo de acuarela realista.
Jorge Ugarte es abiertamente seguidor de Rafael López Aliaga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los hechos, Ugarte dice que se intentaría criminalizar “el ejercicio legítimo de mi derecho constitucional a la protesta pacífica y a la libertad de expresión”, pese a que en videos difundidos se le observa lanzar expresiones agraviantes contra el presidente del JNE, incluso haciendo una comparación con el asesinato del expresidente chileno Salvador Allende. Respecto a esto último, afirma que se han “tegiversado mis palabras al atribuirme falsamente amenazas de muerte”.

Termina su pronunciamiento señalando que confía “esclarecerá la verdad en ambos casos” y criticando a la “derecha convencional” por no defenderlo ante las acciones legales iniciadas en su contra por el JNE.

Infobae accedió a la sentencia que condenó a un año de prisión suspendida al “profe sobre ruedas” por falsedad genérica, por intentar retirar una tarjeta de crédito con una línea de 17 mil soles haciéndose pasar por otra persona.

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