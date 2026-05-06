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Pablo Guede analiza emplear a Gianfranco Chávez en reemplazo de Luis Advíncula para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

La ausencia del ‘Rayo’ limita las opciones entrenador en el lado derecho de la defensa del campo. Por tal motivo, recurrirá a un retoque atípico con la inclusión del crecido en el Rímac

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Pablo Guede contempla la posibilidad de reemplazar a Luis Advíncula por Gianfranco Chávez. - Crédito: Difusión
Pablo Guede contempla la posibilidad de reemplazar a Luis Advíncula por Gianfranco Chávez. - Crédito: Difusión

Alianza Lima tiene por delante un partido que puede marcar lo que resta del Torneo Apertura 2026: enfrente tendrá a Sporting Cristal, oponente de fuste que vive tiempos oscuros debido a una concatenación alarmante de malos resultados. De sacar adelante la evaluación, los ‘íntimos’ se consolidarán como el líder, allanando el camino para levantar el primer trofeo del año.

Para lograr la asignatura, marcada ya en rojo en el almanaque ubicado en La Victoria, el entrenador Pablo Guede recurrirá su principal base de trabajo, aquella que le ha venido dando réditos en el terreno local. Aunque, conviene consignar, se verá obligado a ejecutar un cambio sustancial a partir de la expulsión de Luis Advíncula.

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Burlamaqui, Chávez y Aquino sonriendo frente a la cámara. - Crédito: Alianza Lima
Burlamaqui, Chávez y Aquino sonriendo frente a la cámara. - Crédito: Alianza Lima

El ‘Rayo’, quien se había ganado la confianza del DT Guede por sus galones y rendimiento sostenido, se hizo de una absurda amonestación contra CD Moquegua, en Matute, que representó la quinta cartilla amarilla y por consiguiente su anulación para el lance contra las ‘rimenses’. No es menos cierto que la situación irritó al estratega, dado que ha trastocado sus planes en una semana que puede considerarse como crucial.

Dejando a un lado el malestar por la irresponsabilidad de ‘Lucho’, el comando técnico de Alianza Lima ha cerrado filas con un reemplazo de emergencia: Gianfranco Chávez. Su desempeño ocupando la franja derecha en los últimos entrenamientos ha convencido para que sea el titular temporal en el juego de la jornada 14° del Apertura 2026.

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Durante el encuentro, Luis Advincula recibe una tarjeta amarilla por una falta, lo que provoca su suspensión para el próximo y crucial partido contra Sporting Cristal. Observa la reacción de frustración del jugador de Alianza Lima.

Confianza por Chávez

No bien llegó Pablo Guede a la dirección técnica de Alianza Lima demostró una preferencia reconocible por Gianfranco Chávez. Al ser uno de los futbolistas más en forma del plantel, se le ubicó unos metros adelante para que ejerciera un rol demasiado particular y del que era ajeno: mediocampista de primera línea.

El director técnico argentino hizo ese retoque a lo largo de la pretemporada por la Serie Río de La Plata, intentando aprovechar la fuerza, dinamismo y músculo que aportaba el central natural dentro del campo. Sin embargo, el movimiento no ofrecía los resultados esperados por las carencias tácticas dentro de esa demarcación por parte del crecido en el Rímac.

Gianfranco Chávez saludando a Leo Messi en la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: Difusión
Gianfranco Chávez saludando a Leo Messi en la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: Difusión

Aun así, el DT Guede siguió insistiendo en su apuesta hasta que se perfiló la contratación del chileno Esteban Pavez, cuyo desempeño como ancla ordeno mucho mejor a la estructura aliancista. A partir de ahí, Gianfranco Chávez pasó a ser una opción de recambio siempre como zaguero.

Ahora, en un escenario un tanto atípico, el otrora capitán de Perú U20 deberá prepararse para ocupar el puesto de lateral derecho frente al club que lo forjó y lanzó al profesionalismo. Su fuerza y contundencia defensiva le dan el aval suficiente para cumplir con éxito la tarea encomendada.

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