Delincuentes irrumpen en casa de adulta mayor en San Juan de Lurigancho y roban hasta sus medicinas: vecinos exigen mayor seguridad

Delincuentes ingresaron a la vivienda de una adulta mayor en SJL y robaron bienes y medicinas esenciales. El hecho quedó registrado por cámaras vecinales. Vecinos denuncian inseguridad y exigen mayor presencia policial. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

En la madrugada del 5 de mayo, San Juan de Lurigancho fue escenario de un asalto: un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de una adulta mayor en el jirón Los Amautas, permaneció unos 40 minutos dentro de la casa y se llevó bienes esenciales, incluyendo medicinas. Según reportes, la facilidad con la que los asaltantes actuaron y la ineficacia de la respuesta policial han intensificado el reclamo de los vecinos por mayor seguridad en esta populosa zona de Lima.

La víctima es una mujer de la tercera edad que reside sola y se encuentra en cama clínica, como confirmaron ambas fuentes televisivas. Mientras los delincuentes robaban su televisor, objetos personales y medicamentos prescritos, los vecinos intentaron advertirles, pero los asaltantes demostraron indiferencia ante cualquier amenaza. Latina Noticias precisó que incluso usaron la linterna de un celular para revisar cada rincón.

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La seguidilla de robos en el mismo cuadrante ha alarmado a los residentes. Un vecino relató a Buenos Días Perú que en el parque Micaela Bastidas —ubicado a escasas cuadras del inmueble asaltado— se han sustraído al menos 4 vehículos en los últimos meses, incluyendo una combi robada en febrero, cuyo valor alcanza los USD 15.000, según la declaración recogida por Latina Noticias. El propietario de ese vehículo, tras presentar la denuncia, fue objeto de amenazas extorsivas por parte de los delincuentes, sin que la policía nacional ofreciera solución concreta ni recuperara el bien sustraído.

Imágenes de seguridad muestran a un delincuente asaltando la vivienda de una adulta mayor en San Juan de Lurigancho, mientras vecinos exigen mayor seguridad tras el robo de bienes y medicinas. (Composición: Infobae Perú)

Cámaras vecinales registran robo a adulta mayor dentro de su casa

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos revelan que los ladrones actuaron con notable confianza. Uno de ellos se mantuvo en la vereda como campana, mientras el otro trepó una reja de baja altura y se dirigió directamente al segundo piso, donde está la habitación de la afectada. Durante cerca de una hora recorrieron la propiedad: revisaron sala, cocina y dormitorios, y finalmente escaparon por el mismo acceso, llevándose bienes materiales y las medicinas costosas necesarias para el tratamiento de la dueña de casa.

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Una vecina narró que los asaltantes ingresaron ‘como si fuera su casa’, sin inmutarse ante los intentos de disuasión. Las cámaras utilizadas para registrar el crimen no pertenecen a la municipalidad, sino que han sido adquiridas con fondos recolectados por los habitantes de la cuadra cuatro del jirón Los Amautas, quienes consideran que la zona es un ‘tierra de nadie’.

Dos capturas de seguridad muestran a un individuo moviéndose en una intersección de calle y dentro de un espacio interior, resaltando la vigilancia continua. (Composición: Infobae Perú)

Un punto adicional es el uso de rutas de escape ya identificadas. Los vecinos mencionan que los sujetos suelen salir hacia el bulevar y el Malecón Checa, puntos recurrentes en incidentes similares. En ese bulevar, según relataron, se han registrado 6 homicidios en tiempos recientes.

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Vecinos exigen medidas urgentes ante ola de robos en San Juan de Lurigancho

Los residentes afirman que la inacción municipal y policial es sistemática. La comisaría de Zárate está a solo tres cuadras y la municipalidad, aún más cerca. Aun así, el auxilio llega tarde o no llega. Una vecina relató que, tras llamar varias veces, los agentes dicen que no hay unidades disponibles.

También aseguran que el personal de serenazgo o la policía solo interviene cuando hay cámaras de televisión presentes, pero no ante alertas reales de los afectados.

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En cuanto a la prevención, el pedido principal de los vecinos es la autorización para instalar rejas en toda la cuadra y en los accesos del bulevar. No obstante, la municipalidad condiciona esa autorización a requisitos burocráticos como el reconocimiento oficial de la junta vecinal, demora que consideran incompatible con la emergencia que afrontan. La reja, argumentan, sería un freno a las rutas de escape de los ladrones, que actualmente entran y salen con impunidad, poniendo en riesgo a niños, adultos mayores y trabajadores del área.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el jirón Los Amautas y las inmediaciones del parque Micaela Bastidas de San Juan de Lurigancho, un grupo de delincuentes ingresó con facilidad a la casa de una mujer de la tercera edad, robando bienes y medicinas imprescindibles, en un hecho registrado por las cámaras que los propios vecinos instalaron debido a la completa ausencia de respuesta por parte de las autoridades municipales y policiales. Los residentes denuncian que los robos y extorsiones son constantes y exigen la inmediata aprobación de medidas para reforzar la seguridad.

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