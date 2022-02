Esposa de Andy Polo muestra el departamento que le alquilaron las hijas de Andrés Hurtado en Magdalena

Esposa de Andy Polo muestra el departamento que le alquilaron Gennesis y Josetty Hurtado. (Foto: ATV)

Génessis Alarcón, esposa de Andy Polo, sigue buscando justicia para sus hijos. La mujer de 27 años acusó al futbolista de haberla maltratado física y psicológicamente; además de haberla abandonado con los menores en un departamento ubicado en Barrios Altos. Sin embargo, y gracias a la ayuda de las hijas de Andrés Hurtado, ahora se encuentra viviendo en el distrito de Magdalena.

Como se recuerda, Alarcón confesó estar viviendo en la casa de su abuela y durmiendo en el colchón prestado de un familiar desde que regresaron de Estados Unidos. Esto porque, según relató en su momento, el deportista dejó de pagar el alquiler de su departamento en Miraflores, dejándola prácticamente en la calle.

Debido a las condiciones del lugar, Josetty y Gennesis Hurtado, las hijas del popular Chibolín, se comprometieron en alquilarle por 6 meses un inmueble. Esto con la finalidad de que pueda vivir tranquila con sus pequeños allí mientras solucionaba sus problemas legales con el exjugador del Portland Timbers.

El equipo de Magaly Medina se acercó al departamento para registrar en imágenes el noble gesto de las hermanas Hurtado. Desde allí, la esposa de Andy Polo manifestó estar feliz por su nuevo hogar, aunque este sea de manera temporal.

Génessis Alarcón hizo un pequeño recorrido del nuevo departamento donde vivirá hasta agosto de este año. En las imágenes se puede ver que los niños ahora duermen en camarotes y que la sala, cocina y dormitorios principales se encuentran amoblados casi en su totalidad.

“Me siento más tranquila… ya cociné. Estos son los cuartos de los bebés, tienen sus camas, son muy cómodas. Están muy contentos y tranquilos” , expresó la aún esposa de Polo, quien aprovechó para agradecerle a Karla Tarazona por haberla ayudado económicamente durante la mudanza.

Cuando Magaly Medina le preguntó si había algo que le faltaba, ya que ella su programa podía donarle lo que fuera necesario, Genessis señaló que todavía le hacía falta una lavadora, licuadora y olla arrocera. No obstante, lo que más le preocupaba era la matrícula del colegio de sus hijos.

“A mí me preocupa el colegio y el papá no se pronuncia ni nada. No tengo para matricularlos”, expresó Génnesis, quien agregó que tampoco posee el dinero suficiente para pagar la movilidad, mensualidad, uniformes y útiles escolares de los menores.

Ante la preocupación de la ‘Urrca’, la mujer aclaró que Andrés Hurtado ya se comprometió con ayudarla, pues la apoyará con esos gastos y, además, le pasará una mensualidad a partir de este sábado 26 de febrero para que tenga un sostén económico para su familia.

GÉNESSIS INDICA QUE ANDY POLO TAMBIÉN MALTRATABA A SUS HIJOS

Génesis Alarcón acudió al set de Magaly TV La Firme con todas las pruebas que demostrarían que el seleccionado nacional sí la maltrató. La ‘Urraca’ se mostró sorprendida por las evidencias tenía en sus manos.

“Acá hay fotos de los golpes, de los moretones y también al niño, ¿por qué le pegaba a sus hijos?”, preguntó asombrada Magaly al ser testigo de las lesiones de los pequeños, las cuales no fueron mostradas en su totalidad al público por respeto a la privacidad de los menores.

La mujer de 27 años contó las insólitas razones por las cuales Andy Polo agredía a los niños como, por ejemplo, perder una media. “Le pellizcó porque mi hijo no encontraba una media que se había caído detrás de una cama. Eso fue en la casa de su abuela, en la casa de su mamá” , manifestó.

Impactada con las declaraciones de Génessis Alarcón, Magaly Medina le preguntó si Andy Polo siempre había tenido tales actitudes violentas contra su propia familia, a lo que ella contestó que sí.

“Siempre eran los problemas, inclusive delante de mis hijos. Mis hijos cuando hablan con él, o cuando hablaban, lo veían y me miraba, no querían mirarlo. Estaban todos asustados”, contó.

