Perú

Un “otoño caliente”: esta región del Perú sobrepasa los 35 grados Celsius por este fenómeno en pleno mayo

El monitoreo climático confirma que el litoral norte peruano experimenta un otoño con marcas térmicas elevadas debido al calentamiento del mar y la influencia de las ondas Kelvin, advierten especialistas del Enfen y del Senamhi

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La región de Piura registra temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en pleno otoño debido al recalentamiento del mar y la influencia de las ondas Kelvin. (Andina)
La región de Piura registra temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en pleno otoño debido al recalentamiento del mar y la influencia de las ondas Kelvin. (Andina)

Piura enfrenta un “otoño caliente” con temperaturas que superan los 35 grados Celsius, fenómeno atribuido al recalentamiento del mar por las ondas Kelvin y la evolución del Fenómeno de El Niño Costero, según el monitoreo realizado en la estación Miraflores del Senamhi, informó Norte Sostenible.

La región de Piura atraviesa jornadas atípicas para la temporada, con registros térmicos muy por encima del promedio histórico. Según el reporte compartido por la cuenta del medio en la red social X, la localidad de Catacaos alcanzó ayer los 35,3 °C, un valor inusual para el otoño peruano.

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El monitoreo realizado por la estación Miraflores del Senamhi atribuye este incremento a un nuevo recalentamiento en la zona Niño 1+2, impulsado por la llegada de ondas Kelvin cálidas.

Un ciudadano ingresa al mar de Piura en busca de un chapuzón, con una temperatura superior a los 35 grados Celsius, para refrescarse.
El Fenómeno de El Niño Costero intensifica su desarrollo en las costas del norte peruano, según monitoreos del Senamhi y comunicados del Enfen. (Senamhi)

Ondas Kelvin

De acuerdo con el comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen), el arribo de tres ondas Kelvin cálidas durante mayo y junio elevará la temperatura superficial del mar peruano.

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Luis Vásquez, vocero del Enfen, explicó que este fenómeno oceánico intensifica el desarrollo del Fenómeno El Niño Costero y podría mantener temperaturas elevadas hasta inicios de 2027.

El pronóstico oficial del Enfen indica una transición de intensidad débil a moderada para el fenómeno entre mayo y julio, proceso que depende tanto de la llegada de las ondas Kelvin como de la fuerza de los vientos costeros. Vásquez detalló para la Agencia Andina que actualmente la anomalía térmica del mar fluctúa entre 1 y 1,5 °C por encima del valor normal y podría superar los 2 °C hacia el inicio del invierno.

“Las probabilidades de un fenómeno extremo son muy bajas con las proyecciones actuales”, señaló Vásquez, descartando rumores sobre un evento extraordinario en el corto plazo.

Senamhi
Catacaos alcanzó los 35,3 °C, una cifra inusual para el otoño en Perú y atribuida al ingreso de tres ondas Kelvin cálidas durante mayo y junio.

Impacto inmediato

El fenómeno ya se refleja en la vida cotidiana de Piura y otros departamentos del norte peruano. El gráfico de la estación Miraflores muestra que la tendencia de temperaturas en otoño permanece elevada, sin señales de descenso propias de la transición hacia el invierno.

El monitoreo del Senamhi confirma que el nuevo recalentamiento de la franja costera genera condiciones térmicas inusuales y sostenidas.

En las próximas semanas, las tres ondas Kelvin cálidas continuarán trasladando calor desde el Pacífico occidental hasta el litoral peruano, manteniendo la superficie marina por encima del promedio histórico. “Eso mantendrá el sistema caliente o incluso puede incrementarlo en algún momento”, afirmó Vásquez en declaraciones recogidas por la Agencia Andina.

Pronósticos para el resto del año

El Enfen ha ajustado sus estimaciones a raíz del comportamiento dinámico del océano y la atmósfera. El último reporte pospuso la transición a fase moderada del fenómeno de mayo a junio, manteniendo la expectativa de que las temperaturas elevadas persistan hasta el inicio de 2027.

Condiciones climatológicas adversas causarán fenómenos naturales extremos en el norte de Perú.
Se prevé la continuación de temperaturas elevadas tanto diurnas como nocturnas en distintas regiones del país. Foto: Andina/Composición Infobae

Vásquez precisó que “las variaciones en los pronósticos responden a que la temperatura y las condiciones del mar y la atmósfera cambian de manera constante”.

Los modelos científicos nacionales e internacionales consultados por el Enfen reflejan la dificultad de proyectar con certeza la evolución de El Niño más allá del corto plazo. Vásquez subrayó que “un pronóstico a corto plazo es más certero” y que “a largo plazo pueden ocurrir fenómenos en días o meses que alteren la proyección”.

¿Sin lluvias intensas?

Aunque el incremento de temperatura ha generado preocupación, Vásquez aclaró que no se esperan lluvias intensas asociadas al fenómeno durante el otoño e invierno peruanos.

Las precipitaciones recientes en Piura, Tumbes, Lambayeque y Cajamarca han sido focalizadas y de bajo impacto, vinculadas parcialmente a la mayor humedad que produce El Niño, pero sin riesgo de huaicos o eventos extremos en el corto plazo. “No se esperan lluvias intensas ni huaicos de magnitud en el corto plazo”, sostuvo el representante del Enfen.

Costa norte tendrá lluvias por encima de lo habitual en 2026 aunque no se activa alerta por El Niño, según Senamhi y ENFEN. (Foto: Senamhi/Agencia Andina)
No se esperan lluvias intensas ni huaicos en Piura, Tumbes, Lambayeque y Cajamarca durante el otoño e invierno actuales, pese a las altas temperaturas. (Andina)

En la pesca y la agricultura

El aumento sostenido de la temperatura marina ya afecta sectores como la pesca. Vásquez informó que la anchoveta, especie clave para la industria, ha modificado su patrón de distribución y ahora se encuentra más cerca de la costa, con una mayor mezcla de ejemplares juveniles y adultos.

Además, la presencia de especies de aguas cálidas en áreas próximas al litoral está alterando la estructura de las capturas y la biodiversidad marina.

Estas modificaciones obligan a la adopción de ajustes frecuentes en la gestión pesquera y un monitoreo constante para evitar impactos negativos en las poblaciones de especies comerciales y en el equilibrio del ecosistema. En el ámbito agrícola, los efectos dependen de la naturaleza de los cultivos y las condiciones locales, aunque hasta el momento no se han registrado afectaciones graves.

El Enfen publicará un nuevo comunicado oficial con probabilidades y proyecciones actualizadas en los próximos días, manteniendo la política de revisión cada dos semanas debido a la naturaleza dinámica del evento.

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