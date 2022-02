Andy Polo: Reporte policial revela todo lo que sucedió con Génessis Alarcón durante episodio de violencia en EE.UU.

El documento del 23 de mayo de 2021 detalla el episodio de violencia ocurrido en el hogar de Andy Polo y Génessis Alarcón.

Genessis Alarcón, esposa de Andy Polo, acusó al futbolista de haberla agredido físicamente en Estados Unidos. Entre sus pruebas se encuentran fotografías de los moretones y un audio donde se escucha al futbolista gritar mientras su hijo llora desconsoladamente.

La mujer de 27 años sostiene que este episodio de violencia sucedió en mayo de 2021 y, según contó en el programa de Magaly Medina, Andy Polo se puso violento con ella porque deseaba quitarle su celular a la fuerza.

“No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos”, narró al programa Magaly TV La Firme la noche del miércoles 9 de febrero.

Durante la entrevista, explicó que llamó al 911 para denunciar la agresión mientras que el futbolista llamó a un miembro de su ahora exequipo Portland Timbers, quien llegó al lugar y se quedó hablando con un segundo oficial en el primer piso. “Después el policía subió y habló conmigo a través del celular usando un traductor”, sostuvo en aquel entonces.

¿QUÉ PASÓ CON GÉNESSIS ALARCÓN?

El periodista peruano Alonso Inca difundió a través de su cuenta oficial de Twitter el reporte de la policía del estado de Washington sobre la denuncia policial que realizó Génessis Alarcón contra el futbolista Andy Polo el 23 de mayo de 2021.

Le recordamos que esta es una traducción del reporte policial difundido.

“Cuando llegué a XXX, golpeé la puerta y Andy respondió. Cuando vi a Andy, me di cuenta que toda la pierna derecha estaba completamente inmovilizada. Él se vio sorprendido de verme a mí y al oficial adjunto. Le pregunté si había alguien más en la casa, él dijo que no. Luego, él me dijo que no era bueno hablando inglés. Le pregunté de nuevo si había alguien en la casa y me dijo que su esposa y sus hijos estaban arriba”.

“En ese momento oí una voz femenina que gritaba “¡Hola!”. La voz pertenecía a Genessis y sonaba estresada. Cuando Andy oyó a Genesis decir “¡Hola!”, agachó su cabeza y se quedó mirando al suelo. El oficial adjunto XXXX se quedó abajo con Andy mientras yo subí a hablar con Génesis”.

“ Génesis parecía estar frenética, asustada y estresada . Caminaba rápidamente entrando y saliendo de las habitaciones de arriba, recogiendo prendas de vestir. (Nombre de los niños) me saludaron al final de la escalera, las expresiones en sus caras parecían preocupadas, asustadas y al borde de las lágrimas. Cuando miré por el pasillo desde la escalera, vi que la puerta del dormitorio principal estaba medio abierta, pero algo la bloqueaba como si estuviera obstruida desde antes”.

“Le pregunté a Génessis qué había pasado y me dijo que no hablaba inglés. Entonces utilicé mi teléfono móvil y me puse en contacto con un intérprete a través de la aplicación inSight. El intérprete David #374708 respondió a mi llamada y fue mi intérprete durante todas mis interacciones con Genessis”.

“ Genessis procedió a decirme que están casados, pero que han estado separados durante los últimos tres años y que viven bajo el mismo techo, pero que duermen en habitaciones diferentes. Dijo que sus dos hijos son también los hijos biológicos de Andy”.

“Génesis dijo que Andy y ella habían estado discutiendo durante los últimos dos días. Me dijo que hoy estaba en la cocina limpiando cuando Andy llegó a casa. Ella dijo que Andy quería quitarle su celular porque quería quitarle todo lo que le había dado. Ella le dijo que no lo tenía. Ella dijo que durante la discusión Andy extendió la mano y agarró su muñeca derecha y la arañó. Ella me mostró la parte inferior de su muñeca derecha y vi lo que parece ser una abrasión de color rojo claro”.

“Le pregunté en una escala del uno al diez, siendo el uno que no tiene dolores y el diez que es el mayor dolor que ha tenido, cuál era su nivel de dolor actual. Me dijo que era un tres. Dijo que un diez para ella en la escala de dolor sería si Andy le hubiera dado un puñetazo o le hubiera roto el labio. Fotografié sus brazos y su muñeca y luego los registré como evidencia”.

“Genessis me dijo que alejó su brazo de Andy y les dijo a los niños que corrieran escaleras arriba mientras ella los seguía. Ella dijo que se encerró en el dormitorio con los niños y Andy procedió a seguirla. Ella me dijo que Andy actualmente usa muletas, por lo que fue capaz de escapar fácilmente. Ella dijo que no tenía ninguna otra lesión del incidente”.

“ Genessis dijo que tenía una grabación de audio del incidente y reprodujo la grabación para mí. Cuando escuché la grabación, oí golpes de ollas y sartenes que parecían de alguien que limpiaba una cocina. Luego escuché una voz masculina y otra femenina. Parecía que estaban discutiendo. A continuación, oí un fuerte ruido de banda y de crujido. Una voz femenina gritó y un niño gritaba y lloraba en el fondo”.

“Le pregunté al intérprete David si podía oír lo que se decía a través de la grabación de audio, y me dijo que sí. Procedió a decirme que en la grabación podía oír a la mujer decir ‘deja de seguirme’, ‘no me toques’, ‘déjame ir’, ‘salgan’, ‘vamos, suban las escaleras’. Con esto concluyó la información sobre la grabación de audio que me dio el intérprete. Génesis me dio una copia de la grabación que posteriormente registré como prueba. A continuación, proporcioné a Génesis la tarjeta digital de las víctimas y le expliqué algunos de los recursos que disponía. Ella procedió a leerla en su teléfono móvil mientras yo estaba con ella”.

Reporte policial difundido por el periodista Andy Inca. (Foto: Twitter @alonso_inca)

