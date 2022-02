Esposa de Andy Polo lo denuncia por violencia familiar y revela audios de los presuntos maltratos que sufrió

Genésis Alarcón contó las presuntas agresiones que sufrió a manos del futbolista. (Foto: Composición)

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo y madre de sus hijos, se presentó este martes 8 de febrero en el set de Magaly TV La Firme para revelar que denunció al futbolista por violencia familiar y ausencia en la manutención de sus hijos. Estas revelaciones han puesto al seleccionado nacional en el ojo de la tormenta.

Durante un informe presentado en el programa de Magaly Medina, la mujer de 27 años contó que las actitudes agresivas de Andy Polo comenzaron cuando ella se embarazó de su primera hija. “ Me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado” , contó.

Con la ilusión de que el futbolista cambie, la pareja tuvo a su segundo hijo en el 2017. En aquel entonces, Andy Polo fue fichado por el club Portland Timbers, por lo que tuvieron que mudarse a los Estados Unidos. Fue allí que, alejada de sus amigas y familiares, la esposa del deportista relató haber vivido un auténtico infierno.

HUMILLACIONES

Según cuenta Génesis, el jugador convocado por Ricardo Gareca no la dejaba tocar ni un solo centavo de su dinero, al punto de mandar a una tercera persona para que la acompañe a hacer las compras. Esto porque temía que ella ayude económicamente a su madre.

“Fueron un par de veces que me depositó en una cuenta y hasta ahí no más. Él era el que gastaba y pagaba. Cuando no podía, mandaba a su amigo y yo debía ir con él a hacer mis compras”, confesó.

Pero las humillaciones no solo eran por un tema económico, la esposa de Andy Polo contó los denigrantes comentarios que hacía su ahora expareja sobre ella.

“ Me menospreció como mujer, diciéndome que nadie se iba a fijar en mí, que nadie me va a tomar importancia porque no podía tener más hijos ”, indicó.

Esposa de Andy Polo muestra pruebas de las agresiones que sufrió. (Foto: Captura ATV / Magaly TV La Firme)

AUDIOS DE LOS PRESUNTOS MALTRATOS

Génesis Alarcón contó un episodio de violencia que sufrió de parte de Andy Polo y frente a sus hijos, en mayo de 2021. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el caballo, me tiró al piso, todo delante de mis hijos” .

Más adelante, difundió audios de este episodio violento, que sucedió en Estados Unidos. Allí se puede escuchar a la pareja discutir, ya que Andy Polo quiere quitarle a la fuerza su celular. De fondo se puede oír a su hijo llorar desconsoladamente.

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, revela audios de los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolsita. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

FUERON ABANDONADOS

La esposa de Andy Polo señaló que en quincena de diciembre, cuando retornaron al país, descubrió que el futbolista les había alquilado otra casa y ya no podían vivir en el departamento de Miraflores. Por ello, hoy ha tenido que volver con sus hijos a Barrios Altos donde duerme en un sillón en la casa de un familiar.

Aunque trató de conciliar con el deportista hasta en dos oportunidades, Andy Polo le mandó una carta notarial indicando que los trámites deben hacerse en los Estados Unidos. Lo mismo habría contestado el padre del futbolista.

Finalmente, Genésis Alarcón afirmó que el futbolista tendría otra mujer. “Me salí enterando que está con otra chica y la ha llevado a Estados Unidos. Nosotros no habíamos terminado de manera formal y ya estaba con la otra mujer” , contó.

Debido a todo lo ocurrido, la mujer le ha entablado una demanda de alimentos al futbolista y espera que ahora sí cumpla con sus obligaciones como padre. Según reveló el equipo de Magaly Medina, Andy Polo gana mensualmente más de 125 mil soles y como jugador está valorizado en 8 millones de soles.

