Perú

Brando Gallesi revela el distanciamiento de Merly Morello tras pedir ayuda económica en TikTok: “Tiene problemas conmigo”

Tras solicitar ayuda en redes por quedarse sin ahorros, el actor confesó su decepción al no recibir respaldo de figuras cercanas como Merly Morello y Thiago Vernal, y cuestionó el verdadero valor de la amistad en el medio artístico.

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Tras solicitar ayuda en redes por quedarse sin ahorros, el exactor confesó su decepción al no recibir respaldo de figuras cercanas como Merly Morello y Thiago Vernal, y cuestionó el verdadero valor de la amistad en el medio artístico. OUKE/ YouTube

El actor peruano Brando Gallesi atravesó recientemente una crisis financiera que lo llevó a solicitar apoyo económico a través de TikTok, acción que puso en evidencia la falta de respaldo por parte de colegas del medio artístico, entre ellos Merly Morello, con quien mantuvo una estrecha amistad en el pasado. La situación fue expuesta durante su intervención en el pódcast Ouke, donde Gallesi relató detalles de su experiencia y expresó su decepción ante la indiferencia de figuras cercanas.

Brando Gallesi relató que, tras perder todos sus ahorros debido a una mala administración, recurrió a las redes sociales para buscar ayuda. En sus propios términos: “No estoy pidiendo mucho, pero nadie me escribió para saber cómo estaba”. El actor indicó que ni siquiera sus amigos más conocidos, como Thiago Vernal y Merly Morello, se comunicaron con él o le ofrecieron algún tipo de respaldo durante uno de sus momentos más difíciles.

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Brando Gallesi asegura que Merly Morello no es su amiga.
Brando Gallesi asegura que Merly Morello no es su amiga.

Durante la entrevista, los conductores del pódcast preguntaron con insistencia sobre la reacción de Merly Morello, quien fue una figura clave en la trayectoria de Gallesi dentro de la televisión peruana. El actor respondió: “Bueno, igual ella tiene problemas conmigo hace mucho tiempo”, sin ofrecer detalles sobre el origen del conflicto.

El relato de Brando Gallesi generó diversas reacciones en la audiencia de Ouke y en redes sociales. La confesión del actor provocó sorpresa, especialmente entre quienes seguían la amistad entre Gallesi y Morello desde sus inicios en la pantalla chica. El actor reconoció que esperaba algún gesto de solidaridad, al menos un mensaje de apoyo, de parte de su círculo artístico más cercano.

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Brando Gallesi durante su entrevista en el streaming de Carlos Orozco, narrando su experiencia. YouTube: Ouke.
Brando Gallesi durante su entrevista en el streaming de Carlos Orozco, narrando su experiencia. YouTube: Ouke.

En su intervención, Brando Gallesi mencionó también a otros colegas, como Thiago Vernal, de quien tampoco recibió contacto. Consultado sobre si sentía rencor ante esta situación, el actor respondió: “En verdad, si no me escriben, está bien, porque creo que no soy su amigo, ya me lo demostraron”. Añadió que no guarda resentimiento, pero sí experimenta tristeza al constatar la ausencia de respaldo: “Es un poco triste porque yo siempre les he deseado y les sigo deseando lo mejor. Cada uno toma sus decisiones en la vida”.

Ayuda económica

El episodio de Gallesi, quien fue parte de la telenovela ‘Maricucha’ y otros proyectos televisivos, evidenció las dificultades económicas que pueden atravesar figuras públicas en Perú. La situación se viralizó en TikTok, donde el actor publicó videos describiendo su pérdida de ahorros y solicitando donaciones a los usuarios. Gallesi aclaró que no buscaba grandes sumas, sino un gesto de apoyo en una etapa crítica.

Brando Gallesi se muestra molesto con usuarios que cuestionan su orientación sexual.
Brando Gallesi pide ayuda económica en las redes.

Usuarios y seguidores comentaron la situación, algunos mostrando empatía con Brando Gallesi y otros cuestionando la actitud de sus excompañeros. El distanciamiento con Merly Morello se convirtió en uno de los temas más comentados, especialmente por el historial de amistad que ambos compartieron durante años.

La entrevista también incluyó un mensaje directo del actor para quienes compartieron set y campañas publicitarias con él. Brando Gallesi expresó que no busca generar controversia ni reproches, sino dejar constancia de su experiencia personal: “Cada uno toma sus decisiones”. El actor enfatizó que, pese a la decepción, mantiene una actitud de respeto hacia quienes optaron por no involucrarse en su situación. Sin embargo, hoy no busca un acercamiento con ellos: “Ya no me interesa”,

El recordado actor de ‘América Televisión’ contó que vive una difícil situación luego de ser el sustento de su familia y mantenerse alejado de la pantalla chica | TiKTok

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