Roberto Sánchez: el modelo económico, la hoja de ruta y el temor empresarial ante su vínculo con Antauro Humala

El video presenta un segmento de noticias. Se observa a una presentadora de televisión en un estudio. Contiene imágenes del congresista Roberto Sánchez con un sombrero, hablando a un micrófono, y la Constitución Política del Perú, en el contexto de su posición sobre el modelo económico. También incluye una entrevista a la congresista Norma Yarrow en exteriores, rodeada de micrófonos. Se muestra además un grupo de personas, con presencia policial, caminando al aire libre. La pantalla exhibe gráficos informativos y un mensaje por el Día de la Madre.

El avance de Roberto Sánchez hacia la segunda vuelta presidencial ha encendido las alertas en los principales círculos económicos y empresariales de Perú. Su propuesta de Juntos por el Perú ha sido catalogada por el Instituto Peruano de Economía (IPE) como la más desfavorable entre las opciones en disputa. En el centro de la polémica se encuentran su programa económico, la promesa de una asamblea constituyente y su cercanía con el etnocacerista Antauro Humala, aspectos que alimentan la incertidumbre en el país.

Polémica por el modelo económico

El 90% de los economistas consultados considera desfavorables o muy desfavorables las ideas de Roberto Sánchez y su partido en materia fiscal, inversión privada, empleo formal y seguridad ciudadana. El núcleo de su propuesta plantea la revisión de contratos mineros, el aumento de la carga tributaria al sector extractivo, la promoción de una mayor actividad empresarial del Estado y la convocatoria a una asamblea constituyente.

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Uno de los puntos que más inquietud genera es el eventual cuestionamiento a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR). La intención de modificar el trato igualitario entre inversiones nacionales y extranjeras, junto con la reducción de los plazos sobre concesiones, ha sido señalada por especialistas como un riesgo para la atracción de capitales y el crecimiento económico.

En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar. Foto: The Associated Press

Hoja de ruta y prioridades

El propio Sánchez ha declarado a distintos medios que su objetivo es construir un “nuevo contrato social” y avanzar hacia un “Estado plurinacional que reconozca el verdadero rostro de Perú”. Propone revisar los contratos de minería y gas, aplicar impuestos a las sobre ganancias y crear un impuesto a la riqueza.

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En un video difundido por Canal N el cual fue grabado en 2024, se observó al entonces congresista afirmar que “el reto no es solo ganar el poder, sino construir el gobierno popular”, y que no buscan “levantar un programa patriótico para el día”, sino transformar estructuralmente el país. En esa reunión, que compartió mesa con Héctor Béjar, primer canciller de Pedro Castillo, la figura de Antauro Humala aparecía como la opción presidencial natural para el espacio político.

Domingo Pérez descarta pacto entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “El tema está zanjado”| Andina (Composición Infobae)

Vínculo con Antauro Humala y el etnocacerismo

El vínculo de Sánchez con Antauro Humala se ha convertido en un punto central de análisis político y mediático. Según la periodista Diana Seminario de Canal N, Juntos por el Perú busca minimizar la imagen de Humala, aunque “en realidad Sánchez admira e idolatra la figura del etnocacerista”. Esta percepción se refuerza en videos y declaraciones donde Sánchez otorga protagonismo al líder del etnocacerismo, sin deslindar públicamente de sus postulados ni de su pasado insurreccional.

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El temor de sectores empresariales y financieros obedece a la posibilidad de que un gobierno alineado con Humala adopte medidas radicales o busque romper con el orden institucional vigente. “La llegada de Sánchez al poder representaría un desafío serio para la estabilidad”, al plantear un modelo que rompe con la continuidad institucional de las últimas dos décadas.

Antauro Humala respalda a Roberto Sánchez y anticipa su triunfo electoral

Reacción de los mercados y del empresariado

La respuesta de los mercados ha sido inmediata. Tras el avance de Sánchez en la primera vuelta, el sol peruano cayó 1,46% frente al dólar, mientras que la bolsa de Lima retrocedió casi 5%. Analistas del sector financiero han calificado al candidato como “menos amigable con los negocios” y advierten sobre la necesidad de “recalibrar posiciones” ante el nuevo escenario político.

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El 92% de los economistas considera insuficientes las medidas propuestas por Sánchez para promover la inversión privada y el control de economías ilegales, dos puntos críticos en la agenda nacional. Además, el 89% se muestra escéptico sobre su capacidad para generar empleo formal a partir de las políticas anunciadas.

Participación de figuras vinculadas a Pedro Castillo, con consignas constantes por su liberación.

Inestabilidad política y riesgos para la gobernabilidad

El contexto electoral ha contribuido a la volatilidad económica. El 55% de los economistas consultados por el IPE identifica la incertidumbre política como el principal riesgo para la economía en el corto plazo, situación que se refleja en la depreciación de la moneda y la cautela en la toma de decisiones de inversión.

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A esto se suma la preocupación sobre la posibilidad de vacancias presidenciales y enfrentamientos entre poderes del Estado, especialmente si se implementan reformas profundas que no cuenten con el respaldo del Congreso, donde las fuerzas conservadoras mantienen una presencia significativa.

Roberto Sánchez culmina su campaña en la Plaza Dos de Mayo con fuerte presencia de simpatizantes. Facebook

Posiciones encontradas y demandas sociales

A pesar de la reacción negativa de los mercados, Sánchez sostiene que su programa responde a la “demanda de justicia” de las poblaciones rurales e indígenas, tradicionalmente excluidas del modelo económico. Ha descartado la expropiación de propiedades, pero insiste en la necesidad de redistribuir la riqueza generada por los recursos naturales.

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La fragmentación política y la presión social generan un escenario abierto, donde la viabilidad de las reformas dependerá de la capacidad de negociación y de los equilibrios en el Congreso. La campaña evidencia una polarización entre la continuidad del modelo actual y la promesa de transformación ofrecida por Sánchez y su entorno.