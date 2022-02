Magaly Medina defiende a Pancho Rodríguez y pide que Migraciones sancione a Facundo González: “No le pasó nada”

Magaly Medina sacó cara por Pancho Rodríguez tras ser impedido de regresar al país. (Foto: Composición)

En entrevista para Magaly TV La Firme, Pancho Rodríguez contó detalles de su situación migratoria luego de haber sido detenido en el aeropuerto Jorge Chávez y regresado a Chile por participar en la fiesta de Yahaira Plasencia en pleno estado de emergencia.

Desde Chile, el exguerrero consideró que, a diferencia de otros extranjeros, él recibió una sanción “desproporcional” al ser prácticamente expulsado del Perú, ya que asegura haber pagado la multa correspondiente que se le impuso por no respetar el toque de queda.

Fue en ese momento que la ‘Urraca’ se mostró extrañada por su situación, ya que Facundo González, de nacionalidad argentina, también estuvo en la fiesta y no tuvo problemas al momento de ingresar al país. Incluso, el ‘Guacho’ llegó a tiempo para formar parte de Esto es Habacilar y Esto es Guerra.

“En esa fiesta también estaba Facundo (González), nosotros lo vimos y tenemos esas imágenes. ¿Por qué a Facundo no lo botan también? Él está en Esto es Guerra” , expresó indignada la conductora de TV.

Por otro lado, Pancho contó durante la entrevista que no recibió el respaldo esperado de Esto es Guerra, programa donde se supone iba a formar parte. Según relató, solo Peter Fajardo se comunicó con él para brindarle su ayuda, pero de ahí no supo más.

“Nadie más de la jefatura se comunicó conmigo. Todo lo estoy viendo por mi cuenta. No sé si sea pertinente hablar de que me abandonaron o me dieron la espalda, ya que es algo que yo debo resolver”, manifestó.

MAGALY MEDINA LO DEFIENDE

Aunque Pancho Rodríguez no quiso hablar mal de su ahora excasa televisiva, Magaly le aseguró que no estaba bien que los jefes de Esto es Guerra no le estén apoyando para que pueda regresar al país, ya que es algo que deberían hacer por ser figura del canal.

“Tú deberías de tener el respaldo de tu programa para que te ayuden en estos trámites. Tú tienes tu vida hecha acá hace siete años. Qué fácil es dejar abandonada a su gente, me parece raro. O sea te dejan tirado allá y tu verás qué haces”, manifestó Medina.

Asimismo, la periodista de espectáculos consideró que Pancho no había cometido un error de tal magnitud para que sea impedido de retornar al Perú. “Acá hay gente extranjero que delinque y no lo botan. ¿Cuál es su delito? ¿Salir con Yaha y pagar su multa? Facundo estuvo ahí, está acá, no le pasó nada” .

Finalmente, Magaly Medina señaló que Pancho es uno de los guerreros con mejor comportamiento. “Hay otros que son matones, pegalones, borrachos, insultantes, discriminativos… ¿A esos por qué no se les sanciona? Se le sigue dejando entrar al país”.

Magaly Medina defendió a Pancho Rodríguez, quien fue impedido de ingresar al país en enero por haber participado de la fiesta prohibida de Yahaira Plasencia. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SE BESÓ CON YAHAIRA PLASENCIA

Aunque ambos aseguraron que solo eran amigos y que no pasaba nada entre ellos, Pancho Rodríguez admitió que sí se besó con Yahaira Plasencia. Sin embargo, aseguró que solo fueron salientes y jamás llegaron a ser pareja.

“ En algún momento pudimos confundir la amistad. Uno se puede confundir. Yo creo que nos confundimos, pero eso hoy en día eso no me interesa, me interesa solucionar mi tema ”, dijo el exchico reality en entrevista con Magaly Medina.

Ahora que él se encuentra en Chile, Pancho informó que su relación amical con la salsera se había terminado por motivos que no quiso revelar al público.

“ Hoy en día no hablamos pero es porque estamos en caminos distintos, yo estoy preocupado en otras cosas, tratando de resolver todo esto”, comentó bastante serio.

Asimismo, aclaró que atravesar este momento complicado le enseñó la verdadera cara de la amistad, pues pocas personas son las que lo hayan apoyado en este difícil momento. “Me siento afortunado de eso, porque me he rodeado de gente maravillosa”, señaló.

Pancho Rodríguez confesó que en más de una ocasión se besó con Yahaira Plasencia, pero argumentó que solo confundieron la amistad que tenían.

