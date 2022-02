Yahaira Plasencia asegura que Anthony Aranda no abandonó su escuela de baile: “Él tenía otros proyectos”

Yahaira Plasencia aseguró que Anthony Aranda solo firmó contrato por un mes. (Foto: Captura TV / Instagram)

Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el set de América Hoy y explicó el motivo por el cual Anthony Aranda ya no es profesor en su taller de baile que se llama La Academia, en donde ella debutó como profesora y que está dirigido a niños y jóvenes durante la temporada de verano.

Recordemos que a mediados de enero, la salsera anunció que abriría un taller de danza de manera presencial y contaría con la presencia del coreógrafo. Sin embargo, semanas después empezaron los rumores de que él renunciaría para entrar a Esto es Guerra.

Es por ello que la cantante de salsa no se quedó callada y aclaró que el bailarín solo había firmado contrato con ella por un mes. Esta aclaración se da luego de que Anthony Aranda fuera presentado en el reality como el nuevo “jale” del programa.

Fue Janet Barboza quien comenzó preguntándole a Yahaira Plasencia si era verdad que el bailarín renunció a su escuela. Rápidamente, señaló que él ya tenía otros contratos. “Lo que pasa es que con él habíamos quedado solamente por un mes, él ya tenía otros proyectos”.

Tras dar una corta respuesta, la conductora volvió a consultarle sobre el “gatito activador”. En una secuencia de preguntas y respuestas, la cantante peruana dejó en claro que mantiene una buena relación con la pareja de Melissa Paredes y resaltó que es muy profesional.

“¿Es verdad que el activador decidió no seguir en tu staff de bailarines porque ahora, él dice que es su momento?”, dijo Janet Barboza y a lo que la interprete de “Y le dije no” contestó: “Vamos a aclararlo. Con Anthony está todo súper bien, me parece un gran profesional, hasta el momento ha cumplido al pie de la letra, que ahora tenga otro proyecto, ya depende de cada uno y le deseo lo mejor”.

Asimismo, le preguntaron si cree que tendría una larga participación en el reality de América Televisión, pues resaltaron que es una competencia difícil. “Si compite bien, yo creo que sí le pueden dar el voto de confianza (en Esto es guerra)”, acotó la artista nacional.

ANTHONY ARANDA ES INTEGRANTE DE ESTO ES GUERRA

El último martes 22 de febrero, Anthony Aranda fue presentado como uno de los nuevos integrantes de la nueva temporada de Esto es Guerra. La pareja de Melissa Paredes entró al set con total seguridad, dejando sorprendidos a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, más aún cuando decidió hablar sobre su relación con la modelo.

“Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mi para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio el coreógrafo, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron el televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

El joven señaló que le parece preocupante que durante 4 meses, desde que fue captado con Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, se siga dañando la imagen de la modelo. “Me parece super preocupante porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, añadió, en clara referencia al comunicado del futbolista.

