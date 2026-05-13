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Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor

Adrián Gilabert, gerente legal de la ‘U’, explicó la situación que atraviesa el club en los últimos días y señaló si esta circunstancia podría tener impacto en el ámbito deportivo

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Adrián Gilabert, gerente legal de la 'U', se refirió a la polémica de los últimos días. Créditos: Linkeados / Youtube.

Héctor Cúper asumió la dirección técnica de Universitario de Deportes en un contexto adverso. El equipo atraviesa un mal momento deportivo, quedó fuera de la zona de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y perdió la posibilidad de ganar el Torneo Apertura. A esto se sumó una controversia administrativa tras la denuncia de un acreedor.

En este escenario, surgieron versiones sobre la imposibilidad de que la ‘U’ formalice la llegada de Cúper al banquillo, tras el breve paso de Jorge Araujo y la salida anticipada de Javier Rabanal debido a los malos resultados.

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Adrián Gilabert, gerente legal de Universitario, se pronunció para aclarar los rumores sobre la incorporación del entrenador argentino. Según declaró en el programa Linkeados, esa posibilidad está descartada por una razón concreta.

“Está totalmente alejado de la realidad. Olvídate, porque nuevamente, para que eso ocurra, Universitario habría tenido que dejar de pagar tres cuotas del plan de viabilidad. Es decir, habría tenido que dejar de pagarle a más de 170 personas que vienen cobrando puntualmente, dejar de pagar la deuda que tenemos con SUNAT, la que está inscrita en el proceso concursal, en salud y algunas obligaciones más con entidades del Estado. Es decir, tendría que dejar de incumplir tres cuotas a todos esos acreedores para que tenga que dejarse por cancelado el plan de viabilidad y regresar al proceso concursal. Y eso de ninguna manera ha ocurrido", explicó.

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Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor.
Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor.

La verdad detrás de la denuncia del acreedor

Adrián Gilabert, gerente legal de Universitario de Deportes, explicó la denuncia presentada en las últimas horas por un acreedor que sostiene que el club incumplió un pago y, por esa razón, solicita dar por terminado el plan de viabilidad, el mecanismo que permite afrontar las deudas en el largo plazo.

“Ahora bien, existen casos puntuales, como los del señor Waldo Aguilar, en donde es el acreedor quien no quiere cobrar pese a estar notificado con carta notarial, pese a haber tomado conocimiento a través del diario El Peruano, con comunicaciones oficiales, pese a haber sido comunicado con diferentes medios de comunicación a su domicilio”, precisó.

El club ya tomó medidas para evitar sanciones por esta situación. “Lamentablemente, él es quien no ha querido cobrar en todo este tiempo y lógicamente nosotros para demostrar nuestra voluntad de pago hemos iniciado acciones judiciales a efectos de consignar su pago mensual al Poder Judicial”.

Gilabert agregó: “Como repito, que existan tres o cuatro personas que no quieran cobrar no es responsabilidad del club, pese a que el club hace los esfuerzos notorios, porque lo único que ha acreditado el señor Walde Aguilar es que conoce de un proceso judicial en donde se le quiere pagar, pero él no quiere presentarse”.

Por último, el gerente legal envió un mensaje de tranquilidad a los hinchas: “Decirle al hincha de Universitario que esté tranquilo, que Universitario viene cumpliendo con todas sus cuotas según el plan de viabilidad. De hecho, no hemos incumplido ninguna de las cuotas del plan de viabilidad. El club paga puntualmente todos los meses a los acreedores según el plan de viabilidad”.

Adrián Gilabert explicó qué pasó con el acreedor. Créditos: Linkeados / Youtube.

La presentación de Héctor Cúper

Héctor Cúper será presentado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes este jueves 14 de mayo a las 17:30 durante una conferencia de prensa. Luego de su presentación, el técnico argentino tendría su primer partido al mando del equipo frente a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026.

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