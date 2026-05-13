Se prevé inminente segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mientras se cuentan los últimos votos

El politólogo José Tello dio análisis sobre el proceso electoral . También aparecen los líderes políticos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Se discute la solicitud de una auditoría internacional al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la credibilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Tello menciona la intervención de las Fuerzas Armadas en el traslado de material electoral y cuestiona la auditoría de ONPE.

José Tello, experto en temas electorales, estima que existe una probabilidad del 99,927% de que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta presidencial en Perú. Este pronóstico se produce en medio de un contexto marcado por la desconfianza ciudadana, cuestionamientos a la transparencia y polarización política que no se ha visto en muchos años.

Proceso electoral y controversia

El proceso electoral peruano se desarrolla bajo una serie de tensiones e incidentes que han desplazado el foco de la atención pública desde los resultados hacia las debilidades estructurales del sistema. Lima, que concentra el mayor número de electores, presentó un caso inédito: muchos votantes no pudieron ejercer su derecho debido a demoras en la instalación de mesas. Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, denunció en varios medios de comunicación que esta situación lo afectó especialmente porque un gran sector que lo respaldaba estaba en Lima y habría sido impedido de votar.

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El ambiente de creciente escepticismo se ve alimentado por denuncias de nulidad de mesas y reclamos de supuestos fraudes. Observadores políticos han recordado el precedente del año 2000, cuando la OEA documentó un fraude electoral durante el gobierno de Alberto Fujimori, lo que derivó en reformas constitucionales y la terminación anticipada de mandatos. Sin embargo, analistas consultados insisten en que la magnitud actual está lejos de aquellos hechos.

“No existe fraude sistémico, ya que implicaría la participación coordinada de la Presidencia, las Fuerzas Armadas y los tres organismos electorales”, destacó José Tello Alfaro en Exitosa.

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Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga esperan los resultados finales de la ONPE para saber quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rechazos al pedido de López Aliaga

Las solicitudes de nulidad presentadas por Renovación Popular enfrentan obstáculos legales. Según el análisis de expertos, el partido no logró acreditar personeros en las mesas instaladas fuera de horario y el JNE autorizó esos procedimientos conforme a la ley vigente. Además, se suman cuestionamientos sobre el uso de las llamadas “mesas 900.000”, dispuestas para zonas de difícil acceso y gestionadas por las fuerzas armadas, cuya utilización se considera regular y legítima desde 2006, como recuerdan funcionarios electorales.

La legitimidad y consecuencias de las irregularidades detectadas son objeto de debate. Expertos legales y el propio JNE sostienen que no existen elementos jurídicos para calificar las anomalías recientes como fraude electoral estricto. “Las irregularidades afectan la participación, pero no justifican la anulación del proceso ni el reinicio del cronograma. Sólo una reforma constitucional podría alterar el mandato vigente” contó José Tello Alfaro.

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Ilustración que representa a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una reñida carrera electoral hacia la meta de la ONPE, simbolizando el ajustado escrutinio para el balotaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncia a Roberto Sánchez

En paralelo a las tensiones sobre la transparencia, el Ministerio Público denunció a Roberto Sánchez, candidato que pasó a la segunda vuelta, por presuntas omisiones en la declaración y uso de fondos partidarios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (OMPE) calificó estos hechos tanto penal como administrativamente. Otros partidos han recibido previamente sanciones económicas por situaciones similares, pero la polémica en torno a la gestión financiera y la demanda de mayor claridad persisten.

“La defensa de Sánchez sostiene que la fiscalía archivó parte de los cargos, pero la opinión pública exige explicaciones antes de la segunda vuelta”, indicó el experto en derecho electoral.

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El caso de Fuerza Popular, sancionado con multas por infracciones financieras, refuerza la percepción de recurrencia en la falta de reformas sobre el financiamiento político.

Elecciones 2026: el debate presidencial de la segunda vuelta ya tiene fecha tentativa| Fotos: JNE/Keiko Fujimori (Facebook)7Rafel López (Facebook)| Composición Infobae Perú

Vulneración a la confianza de los organismos electorales

La confianza institucional de los organismos electorales, que en décadas anteriores superaba el 60% de aprobación, muestra un retroceso significativo. La reputación del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) atraviesa su punto más bajo desde el retorno a la democracia. La falta de coordinación entre Roberto Burneo, presidente del JNE, y Piero Corbeto, jefe de la OMPE, quedó expuesta durante los incidentes del 12 de abril. José Tello anticipó que ambos organismos enfrentarán investigaciones administrativas, políticas y judiciales.

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El JNE aceptó la posibilidad de una auditoría internacional sobre el proceso, garantizando que este procedimiento avanzará en paralelo al cronograma oficial. Un funcionario del jurado explicó que “la auditoría no detendrá el calendario y, si se comprueba afectación premeditada, solo corresponderá una reparación posterior, pues la legislación prioriza la continuidad”.

Caricatura política contemporánea muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez levantando sobres de voto ante una urna de la ONPE, reflejando la tensión del balotaje peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un poco de historia sobre la espera de resultados oficiales

Referencias históricas como la elección de 2001 tras la caída de Alberto Fujimori o el balotaje entre Lourdes Flores Nano y Alan García ilustran los desafíos institucionales y el desgaste social que atraviesa Perú en la actualidad. En aquel entonces, la proclamación de la segunda vuelta se demoró 33 días, lo que incrementó la fatiga y la presión social sobre las autoridades.

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Ilustración que representa a Keiko Fujimori como reina y Roberto Sánchez como torre en un tablero de ajedrez electoral con el logo de la ONPE, simbolizando la estrategia del balotaje peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cronograma de segunda vuelta permanece sin cambios, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto de las irregularidades que afectaron a cerca de 500.000 votantes en Lima. El desafío inmediato para los organismos electorales es resolver los reclamos y avanzar con transparencia. El desenlace de este proceso marcará un nuevo precedente institucional y político para el país.