Perú

Se prevé inminente segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mientras se cuentan los últimos votos

La jornada electoral en Perú se vio afectada por incidentes, retrasos en la instalación de mesas y ausentismo

Guardar
Google icon
El politólogo José Tello dio análisis sobre el proceso electoral . También aparecen los líderes políticos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Se discute la solicitud de una auditoría internacional al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la credibilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Tello menciona la intervención de las Fuerzas Armadas en el traslado de material electoral y cuestiona la auditoría de ONPE.

José Tello, experto en temas electorales, estima que existe una probabilidad del 99,927% de que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta presidencial en Perú. Este pronóstico se produce en medio de un contexto marcado por la desconfianza ciudadana, cuestionamientos a la transparencia y polarización política que no se ha visto en muchos años.

Proceso electoral y controversia

El proceso electoral peruano se desarrolla bajo una serie de tensiones e incidentes que han desplazado el foco de la atención pública desde los resultados hacia las debilidades estructurales del sistema. Lima, que concentra el mayor número de electores, presentó un caso inédito: muchos votantes no pudieron ejercer su derecho debido a demoras en la instalación de mesas. Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, denunció en varios medios de comunicación que esta situación lo afectó especialmente porque un gran sector que lo respaldaba estaba en Lima y habría sido impedido de votar.

PUBLICIDAD

El ambiente de creciente escepticismo se ve alimentado por denuncias de nulidad de mesas y reclamos de supuestos fraudes. Observadores políticos han recordado el precedente del año 2000, cuando la OEA documentó un fraude electoral durante el gobierno de Alberto Fujimori, lo que derivó en reformas constitucionales y la terminación anticipada de mandatos. Sin embargo, analistas consultados insisten en que la magnitud actual está lejos de aquellos hechos.

“No existe fraude sistémico, ya que implicaría la participación coordinada de la Presidencia, las Fuerzas Armadas y los tres organismos electorales”, destacó José Tello Alfaro en Exitosa.

PUBLICIDAD

Composición gráfica de Roberto Sánchez con sombrero, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en un panel de conteo de votos de ONPE.
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga esperan los resultados finales de la ONPE para saber quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rechazos al pedido de López Aliaga

Las solicitudes de nulidad presentadas por Renovación Popular enfrentan obstáculos legales. Según el análisis de expertos, el partido no logró acreditar personeros en las mesas instaladas fuera de horario y el JNE autorizó esos procedimientos conforme a la ley vigente. Además, se suman cuestionamientos sobre el uso de las llamadas “mesas 900.000”, dispuestas para zonas de difícil acceso y gestionadas por las fuerzas armadas, cuya utilización se considera regular y legítima desde 2006, como recuerdan funcionarios electorales.

La legitimidad y consecuencias de las irregularidades detectadas son objeto de debate. Expertos legales y el propio JNE sostienen que no existen elementos jurídicos para calificar las anomalías recientes como fraude electoral estricto. “Las irregularidades afectan la participación, pero no justifican la anulación del proceso ni el reinicio del cronograma. Sólo una reforma constitucional podría alterar el mandato vigente” contó José Tello Alfaro.

Ilustración de Keiko Fujimori (naranja) y Roberto Sánchez (rojo) corriendo en una pista hacia la meta ONPE. Banderas de Perú y barras de votación visibles al fondo.
Ilustración que representa a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una reñida carrera electoral hacia la meta de la ONPE, simbolizando el ajustado escrutinio para el balotaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncia a Roberto Sánchez

En paralelo a las tensiones sobre la transparencia, el Ministerio Público denunció a Roberto Sánchez, candidato que pasó a la segunda vuelta, por presuntas omisiones en la declaración y uso de fondos partidarios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (OMPE) calificó estos hechos tanto penal como administrativamente. Otros partidos han recibido previamente sanciones económicas por situaciones similares, pero la polémica en torno a la gestión financiera y la demanda de mayor claridad persisten.

“La defensa de Sánchez sostiene que la fiscalía archivó parte de los cargos, pero la opinión pública exige explicaciones antes de la segunda vuelta”, indicó el experto en derecho electoral.

El caso de Fuerza Popular, sancionado con multas por infracciones financieras, refuerza la percepción de recurrencia en la falta de reformas sobre el financiamiento político.

Elecciones 2026: el debate presidencial de la segunda vuelta ya tiene fecha tentativa| Fotos: JNE/Keiko Fujimori (Facebook)7Rafel López (Facebook)
Elecciones 2026: el debate presidencial de la segunda vuelta ya tiene fecha tentativa| Fotos: JNE/Keiko Fujimori (Facebook)7Rafel López (Facebook)| Composición Infobae Perú

Vulneración a la confianza de los organismos electorales

La confianza institucional de los organismos electorales, que en décadas anteriores superaba el 60% de aprobación, muestra un retroceso significativo. La reputación del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) atraviesa su punto más bajo desde el retorno a la democracia. La falta de coordinación entre Roberto Burneo, presidente del JNE, y Piero Corbeto, jefe de la OMPE, quedó expuesta durante los incidentes del 12 de abril. José Tello anticipó que ambos organismos enfrentarán investigaciones administrativas, políticas y judiciales.

El JNE aceptó la posibilidad de una auditoría internacional sobre el proceso, garantizando que este procedimiento avanzará en paralelo al cronograma oficial. Un funcionario del jurado explicó que “la auditoría no detendrá el calendario y, si se comprueba afectación premeditada, solo corresponderá una reparación posterior, pues la legislación prioriza la continuidad”.

Caricatura de Keiko Fujimori (saco naranja) y Roberto Sánchez (saco rojo) frente a una urna con el logo de la ONPE, ambos con sobres de voto. Fondo con bandera peruana y barras.
Caricatura política contemporánea muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez levantando sobres de voto ante una urna de la ONPE, reflejando la tensión del balotaje peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un poco de historia sobre la espera de resultados oficiales

Referencias históricas como la elección de 2001 tras la caída de Alberto Fujimori o el balotaje entre Lourdes Flores Nano y Alan García ilustran los desafíos institucionales y el desgaste social que atraviesa Perú en la actualidad. En aquel entonces, la proclamación de la segunda vuelta se demoró 33 días, lo que incrementó la fatiga y la presión social sobre las autoridades.

Caricatura de Keiko Fujimori (reina naranja) y Roberto Sánchez (torre roja) en un tablero de ajedrez con el logo de ONPE y piezas caídas.
Ilustración que representa a Keiko Fujimori como reina y Roberto Sánchez como torre en un tablero de ajedrez electoral con el logo de la ONPE, simbolizando la estrategia del balotaje peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cronograma de segunda vuelta permanece sin cambios, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto de las irregularidades que afectaron a cerca de 500.000 votantes en Lima. El desafío inmediato para los organismos electorales es resolver los reclamos y avanzar con transparencia. El desenlace de este proceso marcará un nuevo precedente institucional y político para el país.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Roberto Sánchezperu-politicaKeiko Fujimori

Más Noticias

Petroperú: ProInversión amarra el rescate de USD 2.000 millones a la privatización y la auditoría forense de Talara no va más

La empresa estatal deberá endeudarse nuevamente con la banca privada, esta vez con el aval del Ministerio de Energía y Minas y bajo la condición de escindir activos estratégicos

Petroperú: ProInversión amarra el rescate de USD 2.000 millones a la privatización y la auditoría forense de Talara no va más

¿Se despejará el cielo en Lima este miércoles 13 de mayo? Consulta el pronóstico actualizado del Senamhi

La institución anuncia que la capital peruana tendrá hoy un inicio de jornada con cielo nublado y neblina, seguido de mejoras hacia el mediodía y posibilidades de nubes dispersas al atardecer en distintas zonas de la ciudad

¿Se despejará el cielo en Lima este miércoles 13 de mayo? Consulta el pronóstico actualizado del Senamhi

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

La atacante nacional decidió irse de la ‘U’ tras quedar en el tercer lugar en el torneo nacional generando el lamento de los hinchas debido. Ya tiene destino definido para la siguiente temporada

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Un nuevo caso de exportación se suma al campeonato nacional, que temporada tras temporada aumenta su nivel competitivo y visibilidad

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez: ¿cómo avanza el caso de cara a la segunda vuelta?

Roberto Sánchez: el modelo económico, la hoja de ruta y el temor empresarial ante su vínculo con Antauro Humala

Allanan casa de la hermana de Francis Paredes por presuntos contratos irregulares en Essalud: congresista es señalada como líder de la red

Resultados ONPE al 99.927% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 18 mil votos

ENTRETENIMIENTO

Karen Schwarz y Ezio Oliva se quiebran al dejar a sus hijas en colegio en España: “Ha sido duro”

Karen Schwarz y Ezio Oliva se quiebran al dejar a sus hijas en colegio en España: “Ha sido duro”

Monserrat Seminario manda contundente mensaje a amiga de Melcochita: “Aunque te duela, chibolita”

Melanie Martínez le recuerda a Karla Tarazona cómo criticaba a Christian Domínguez: “Se paseaba por todos los canales”

Melanie Martínez responde a carta notarial de Christian Domínguez y no se retracta: “Todo lo que dije es verdad”

Gabriel Meneses sufre fuerte accidente en ‘Esto es guerra’ y preocupa diagnóstico: “Tiene fractura en las vértebras”

DEPORTES

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Kiara Vicente habló sobre la actitud de ciertas voleibolistas en los entrenamientos: “Algunas van en plan H”

Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima: “Yo no tengo vergüenza, si es mejor que mi equipo, en buena hora”