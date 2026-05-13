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Regatas apuesta por Alexandra Llaro: renueva tras una dura temporada de lesiones y va por la revancha

El club chorrillano confirmó la continuidad de la punta de 25 años, pese a haber tenido poca continuidad en cancha durante la campaña reciente

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Alexandra Llaro renovó con Regatas y tendrá su revancha.
Alexandra Llaro renovó con Regatas y tendrá su revancha. Crédito: Instagram

Regatas Lima confirmó la continuidad de Alexandra Llaro para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. La punta de 25 años seguirá en el club chorrillano, que mantiene su confianza en su recuperación y en el aporte que puede ofrecer cuando logre consolidar su regreso al alto rendimiento.

La decisión se da tras una campaña compleja para la jugadora, en la que las lesiones condicionaron por completo su participación y la mantuvieron alejada de la regularidad competitiva. Aun así, la dirigencia ‘celeste’ optó por sostener su vínculo, apostando por su evolución física y su potencial en el sistema de juego del equipo. “Ale se queda en casa”, expresaron en la publicación oficial.

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Un extenso calvario

El inicio de su calvario se remonta a mayo de 2025, durante las semifinales de la campaña 2024/25 frente a Universitario de Deportes. En ese encuentro, Alexandra Llaro sufrió un fuerte golpe que no solo la dejó fuera del tramo decisivo del torneo, sino que también la obligó a seguir la final ante Alianza Lima desde una silla de ruedas, acompañando a sus compañeras desde la zona técnica.

A partir de ese momento, su proceso de recuperación se volvió largo y exigente, alejándola de la competencia oficial en el tramo más importante del calendario. Tras varios meses de ausencia, la punta nacional volvió a las canchas recién en noviembre del año pasado, en un escenario de alta exigencia: el clásico ante Universidad San Martín.

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La punta nacional seguirá jugando con el club chorrillano y buscará su revancha tras una larga temporada de lesiones. (Video: Regatas)

Su reaparición fue inmediata en términos de impacto, ingresando en un momento complicado del partido y siendo clave para una remontada especial. La atacante sumó 12 puntos en ese encuentro, aportando energía en ataque y ayudando a cambiar el rumbo de un compromiso que parecía cuesta arriba para Regatas. Su actuación fue interpretada como una señal de que, pese al tiempo fuera de competencia, podía recuperar protagonismo rápidamente.

La recaída que frenó su continuidad

Sin embargo, la continuidad de ese regreso a las canchas no pudo sostenerse. Poco tiempo después de su reaparición, Alexandra Llaro volvió a presentar problemas físicos que la obligaron a detener nuevamente su actividad con Regatas.

La situación derivó en una intervención quirúrgica, lo que la dejó fuera del resto de la temporada y representó una baja importante para el técnico Horacio Bastit. De esta manera, su participación en la campaña quedó nuevamente interrumpida, impidiéndole encontrar regularidad y continuidad en el equipo.

La atacante 'regatina' firmó una actuación impecable en la remontada ante San Martín por la Liga Peruana de Vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

Regatas apuesta por su recuperación y proyección

Pese a este escenario, Regatas Lima decidió renovar su confianza en la atacante y mantenerla dentro de su plantel. La dirigencia considera que, una vez recuperada por completo, Llaro puede volver a ser una pieza importante dentro del sistema del equipo por su capacidad ofensiva y su experiencia en instancias decisivas.

La renovación responde a una apuesta por su recuperación total, con la expectativa de que logre dejar atrás definitivamente los problemas físicos que han marcado su última etapa deportiva. Incluso, en el club consideran que aún tiene margen de crecimiento y que puede aportar de manera significativa en el equipo.

De esta manera, Alexandra Llaro afrontará una nueva temporada con el objetivo de recuperar continuidad, reencontrarse con su mejor versión y volver a ser una pieza determinante en el esquema de Regatas Lima. La campaña 2026/27 aparece como una oportunidad de revancha personal, con la meta de consolidarse nuevamente sin las interrupciones que la han afectado en los últimos años.

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