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Monserrat Seminario manda contundente mensaje a amiga de Melcochita: “Aunque te duela, chibolita”

La aún esposa de Melcochita aseguró que la joven cercana al cómico estaría administrando su dinero y enviando órdenes sobre sus gastos familiares

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La aún esposa de Melcochita aseguró que la joven cercana al cómico estaría administrando su dinero y enviando órdenes sobre sus gastos familiares. ATV/ Magaly TV La Firme.

La vida sentimental de Melcochita volvió a quedar expuesta públicamente luego de que se difundieran imágenes del artista acompañado de una joven de 22 años durante una salida en la Casa de la Salsa. Las escenas, emitidas en Magaly TV La Firme, provocaron la inmediata reacción de Monserrat Seminario, aún esposa del cómico, quien no solo cuestionó el vínculo entre ambos, sino que además lanzó fuertes acusaciones relacionadas con el manejo económico del artista.

La polémica comenzó luego de que el programa de espectáculos mostrara imágenes de Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, compartiendo momentos cercanos y afectuosos con una joven identificada como Heidy Amado. En las escenas, ambos aparecían abrazados y disfrutando juntos de una salida nocturna, situación que rápidamente despertó comentarios y especulaciones sobre la verdadera relación entre ellos.

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Aunque inicialmente se habló de ella como una presunta “enfermera” o persona encargada de asistir al cómico, las imágenes difundidas generaron dudas sobre la naturaleza del vínculo. Incluso, en el informe televisivo se llegó a mencionar que no se trataría solo de alguien que cuida de Melcochita, sino de una mujer mucho más cercana sentimentalmente al artista.

Monserrat Seminario revela cómo conoció a joven cercana a Melcochita: “Me decía mamá”. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario revela cómo conoció a joven cercana a Melcochita: “Me decía mamá”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita sigue casado

Tras la difusión del reportaje, Monserrat Seminario decidió pronunciarse y dejó claro que no piensa quedarse callada frente a esta situación. Con evidente molestia, la piurana envió un fuerte mensaje dirigido a la joven de 22 años y remarcó que, legalmente, Melcochita continúa siendo su esposo.

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Que se ubique. Ella es la amante porque él sigue casado conmigo, aunque te duela, chibolita”, afirmó tajantemente. Pero el conflicto no quedó únicamente en el terreno sentimental. Monserrat Seminario también deslizó una delicada acusación relacionada con el entorno económico de Melcochita. Según explicó, Heidy Amado no solo tendría cercanía personal con el artista, sino que además estaría interviniendo en la administración de su dinero y decisiones familiares.

Mis hijas tienen que humillarse para pedirle una propina a su papá y la otra le dice ‘mándale poquito’ y él obedece”, manifestó indignada.

Monserrat Seminario revela cómo conoció a joven cercana a Melcochita: “Me decía mamá”. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario revela cómo conoció a joven cercana a Melcochita: “Me decía mamá”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Cómo conoció Monserrat Seminario a Heidy Amado?

Durante sus declaraciones, Monserrat también recordó cómo conoció a Heidy Amado y aseguró que, en un inicio, le abrió las puertas de su hogar porque consideraba que necesitaba ayuda.

Me decía mamá cuando la recibí con los brazos abiertos en mi casa”, contó. La piurana relató que la joven llegó a su vivienda durante el 2023 atravesando una situación complicada y asegurando que sufría agresiones dentro de su entorno familiar.

Ella llegaba diciendo que era golpeada por sus familiares”, recordó Monserrat. Según explicó, debido a esa situación decidió apoyarla y tratarla como si fuera una hija más dentro de su hogar, sin imaginar que tiempo después terminaría involucrada sentimentalmente con Melcochita. “La trataba como mi hija y mira cómo me pagó”, expresó con evidente decepción.

Sin embargo, más allá de las especulaciones sentimentales, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la denuncia de Monserrat sobre la supuesta influencia de Heidy en las decisiones económicas del comediante. La piurana dejó entrever que sus hijas estarían atravesando momentos incómodos para recibir apoyo económico de su padre, situación que considera injusta.

Monserrat Seminario revela cómo conoció a joven cercana a Melcochita: “Me decía mamá”. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario revela cómo conoció a joven cercana a Melcochita: “Me decía mamá”. Captura: Magaly TV La Firme.

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