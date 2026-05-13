Corte de agua para este viernes 15 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

El suministro de agua potable se verá interrumpido de manera parcial este viernes 13 de mayo en varios sectores de Ate, San Juan de Lurigancho, Rímac y Santa Anita, según anunció Sedapal.
La empresa estatal explicó que la medida responde a la necesidad de ejecutar labores de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, procedimientos fundamentales para mantener la calidad y la continuidad del servicio en Lima Metropolitana.
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La suspensión afectará a un amplio grupo de usuarios, con horarios de corte diferenciados según la zona en la que se desarrollen los trabajos programados. Sedapal precisó que esta organización permitirá minimizar las molestias y garantizar que la intervención se realice de manera eficiente en cada sector.
Ante este escenario, la entidad recomendó a los vecinos de los distritos involucrados almacenar agua con anticipación y optimizar su uso durante el lapso de restricción. La compañía subrayó que estas tareas forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, diseñado para reducir riesgos y evitar futuros inconvenientes en el servicio.
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¿Cuáles son los distritos afectados?
San Juan de Lurigancho
- A. H. Cangallo
- A. H. Unión y Prog. Sector Los Claveles
- A. H. Unión y Progreso Sect Laura Bozzo
- A. H. Cangallo Ampliac. 2
- A. H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero
- A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- AF Cerrito Rico
- Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, Agru. 28 de Julio
- A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
- A. H. César Vallejo.
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
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La Victoria
Cercado
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A. H. Cerro el Pino
Cuadrante:
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- Av. San Luis
- Av. Nicolás Arriola
- Jirón Antonio Alarco
- Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Cercado
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Cuadrante:
- Av. San Luis
- Av. Nicolás Arriola
- Jr. Antonio Alarco
- Calle Los Libertadores
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
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Breña
- Cercado
- Cuadrante:
- Av. Brasil
- Jr. Pedro Ruiz
- Jr. Loreto
- Jr. Restauración
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
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Cercado: Nosiglia
Cuadrante:
- Jr. Pedro Ruiz
- Av. Brasil
- Jr. Restauración
- Jr. Loreto
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
¿Cómo leer el recibo de agua de Sedapal?
- Verifica que el recibo esté a nombre del propietario y que la dirección coincida con la ubicación real de la vivienda.
- Identifica el número de suministro; este dato resulta esencial para consultas, reportes de emergencias o contacto con Sedapal al 317-8000.
- Consulta el saldo pendiente y compáralo con el consumo regular utilizando la gráfica mensual incluida en el recibo.
- Revisa el periodo de consumo y las fechas de lectura, útiles para detectar incrementos vinculados a visitas o eventos especiales.
- Considera que el recibo incorpora un cobro adicional por mantenimiento del alcantarillado, el cual no depende del volumen de agua consumido.
- Si detectas un aumento en el consumo, inspecciona posibles fugas internas y, si lo consideras necesario, solicita una inspección especializada llamando al 317-8000.
- Los reclamos pueden presentarse por teléfono, en oficinas o virtualmente; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no hay problemas internos.
- Escanea el código QR del recibo para acceder a la plataforma digital y efectuar el pago de forma rápida y segura.