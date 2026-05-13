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Corte de agua para este viernes 15 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal recomendó a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus plataformas oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas

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La compañía sugirió a los vecinos verificar si su sector figura entre los afectados y tomar las precauciones correspondientes - Créditos: Andina.
La compañía sugirió a los vecinos verificar si su sector figura entre los afectados y tomar las precauciones correspondientes - Créditos: Andina.

El suministro de agua potable se verá interrumpido de manera parcial este viernes 13 de mayo en varios sectores de Ate, San Juan de Lurigancho, Rímac y Santa Anita, según anunció Sedapal.

La empresa estatal explicó que la medida responde a la necesidad de ejecutar labores de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, procedimientos fundamentales para mantener la calidad y la continuidad del servicio en Lima Metropolitana.

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La suspensión afectará a un amplio grupo de usuarios, con horarios de corte diferenciados según la zona en la que se desarrollen los trabajos programados. Sedapal precisó que esta organización permitirá minimizar las molestias y garantizar que la intervención se realice de manera eficiente en cada sector.

Ante este escenario, la entidad recomendó a los vecinos de los distritos involucrados almacenar agua con anticipación y optimizar su uso durante el lapso de restricción. La compañía subrayó que estas tareas forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, diseñado para reducir riesgos y evitar futuros inconvenientes en el servicio.

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El corte de agua programado para el 15 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.
El corte de agua programado para el 15 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los distritos afectados?

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Cangallo
  • A. H. Unión y Prog. Sector Los Claveles
  • A. H. Unión y Progreso Sect Laura Bozzo
  • A. H. Cangallo Ampliac. 2
  • A. H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero
  • A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero
  • Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande
  • Asoc. Mira del Éxito
  • AF Cerrito Rico
  • Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, Agru. 28 de Julio
  • A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
  • A. H. César Vallejo.

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

La Victoria

Cercado

A. H. Cerro el Pino

Cuadrante:

  • Av. San Luis
  • Av. Nicolás Arriola
  • Jirón Antonio Alarco
  • Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Cercado

Cuadrante:

  • Av. San Luis
  • Av. Nicolás Arriola
  • Jr. Antonio Alarco
  • Calle Los Libertadores

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

El corte de agua está programado para este 15 de mayo - Créditos: Magnific.
El corte de agua está programado para este 15 de mayo - Créditos: Magnific.

Breña

  • Cercado
  • Cuadrante:
  • Av. Brasil
  • Jr. Pedro Ruiz
  • Jr. Loreto
  • Jr. Restauración

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Cercado: Nosiglia

Cuadrante:

  • Jr. Pedro Ruiz
  • Av. Brasil
  • Jr. Restauración
  • Jr. Loreto

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

¿Cómo leer el recibo de agua de Sedapal?

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)
  • Verifica que el recibo esté a nombre del propietario y que la dirección coincida con la ubicación real de la vivienda.
  • Identifica el número de suministro; este dato resulta esencial para consultas, reportes de emergencias o contacto con Sedapal al 317-8000.
  • Consulta el saldo pendiente y compáralo con el consumo regular utilizando la gráfica mensual incluida en el recibo.
  • Revisa el periodo de consumo y las fechas de lectura, útiles para detectar incrementos vinculados a visitas o eventos especiales.
  • Considera que el recibo incorpora un cobro adicional por mantenimiento del alcantarillado, el cual no depende del volumen de agua consumido.
  • Si detectas un aumento en el consumo, inspecciona posibles fugas internas y, si lo consideras necesario, solicita una inspección especializada llamando al 317-8000.
  • Los reclamos pueden presentarse por teléfono, en oficinas o virtualmente; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no hay problemas internos.
  • Escanea el código QR del recibo para acceder a la plataforma digital y efectuar el pago de forma rápida y segura.

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