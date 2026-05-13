Corte de agua para este viernes 15 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

La compañía sugirió a los vecinos verificar si su sector figura entre los afectados y tomar las precauciones correspondientes - Créditos: Andina.

El suministro de agua potable se verá interrumpido de manera parcial este viernes 13 de mayo en varios sectores de Ate, San Juan de Lurigancho, Rímac y Santa Anita, según anunció Sedapal.

La empresa estatal explicó que la medida responde a la necesidad de ejecutar labores de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, procedimientos fundamentales para mantener la calidad y la continuidad del servicio en Lima Metropolitana.

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La suspensión afectará a un amplio grupo de usuarios, con horarios de corte diferenciados según la zona en la que se desarrollen los trabajos programados. Sedapal precisó que esta organización permitirá minimizar las molestias y garantizar que la intervención se realice de manera eficiente en cada sector.

Ante este escenario, la entidad recomendó a los vecinos de los distritos involucrados almacenar agua con anticipación y optimizar su uso durante el lapso de restricción. La compañía subrayó que estas tareas forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, diseñado para reducir riesgos y evitar futuros inconvenientes en el servicio.

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El corte de agua programado para el 15 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los distritos afectados?

San Juan de Lurigancho

A. H. Cangallo

A. H. Unión y Prog. Sector Los Claveles

A. H. Unión y Progreso Sect Laura Bozzo

A. H. Cangallo Ampliac. 2

A. H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero

A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero

Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande

Asoc. Mira del Éxito

AF Cerrito Rico

Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, Agru. 28 de Julio

A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II

A. H. César Vallejo.

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

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La Victoria

Cercado

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A. H. Cerro el Pino

Cuadrante:

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Av. San Luis

Av. Nicolás Arriola

Jirón Antonio Alarco

Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Cercado

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Cuadrante:

Av. San Luis

Av. Nicolás Arriola

Jr. Antonio Alarco

Calle Los Libertadores

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

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El corte de agua está programado para este 15 de mayo - Créditos: Magnific.

Breña

Cercado

Cuadrante:

Av. Brasil

Jr. Pedro Ruiz

Jr. Loreto

Jr. Restauración

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

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Cercado: Nosiglia

Cuadrante:

Jr. Pedro Ruiz

Av. Brasil

Jr. Restauración

Jr. Loreto

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

¿Cómo leer el recibo de agua de Sedapal?

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Verifica que el recibo esté a nombre del propietario y que la dirección coincida con la ubicación real de la vivienda.

Identifica el número de suministro; este dato resulta esencial para consultas, reportes de emergencias o contacto con Sedapal al 317-8000.

Consulta el saldo pendiente y compáralo con el consumo regular utilizando la gráfica mensual incluida en el recibo.

Revisa el periodo de consumo y las fechas de lectura, útiles para detectar incrementos vinculados a visitas o eventos especiales.

Considera que el recibo incorpora un cobro adicional por mantenimiento del alcantarillado, el cual no depende del volumen de agua consumido.

Si detectas un aumento en el consumo, inspecciona posibles fugas internas y, si lo consideras necesario, solicita una inspección especializada llamando al 317-8000.

Los reclamos pueden presentarse por teléfono, en oficinas o virtualmente; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no hay problemas internos.

Escanea el código QR del recibo para acceder a la plataforma digital y efectuar el pago de forma rápida y segura.