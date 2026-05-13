Perú

Marisol Pérez Tello contradice a Primero La Gente y viciará su voto en segunda vuelta: “A Keiko no le creo; Sánchez es un oportunista”

Para la excandidata presidencial, Fujimori es “claramente” la peor opción para el país. También considera peligroso a Roberto Sánchez porque “se ha acomodado para mantenerse en el poder”

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La excandidata presidencial Marisol Pérez Tello se mostró en contra de la posición asumida por su partido Primero La Gente de respaldar a Roberto Sánchez y anunció que votará viciado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En entrevista con Hildebrandt en sus trece, Pérez Tello indicó que tiene “todas las garantías” de que Keiko Fujimori “no va a hacer nada de lo que diga que haga” y que asumió el costo de haberla respaldado en las Elecciones 2021.

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“Yo ya le di una vez una oportunidad, asumí el costo de haberle dado esa oportunidad. No le creo. Creo que ha gobernado garantizando impunidad, garantizando leyes que favorecen el crimen organizado, garantizando leyes que retroceden en derechos, garantizando leyes que no solo no persiguen la corrupción, sino que la facilita”, apuntó.

Respecto a Roberto Sánchez, la excandidata lo calificó como un “oportunista que se ha acomodado para mantenerse en el poder”. “No dándome ninguno de ellos, ninguna garantía de que prometan lo que prometan va a ser diferente”, dijo.

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Marisol Pérez Tello en el centro con un traje oscuro. A su izquierda, una imagen circular de Roberto Sánchez con sombrero. A su derecha, Keiko Fujimori.
Marisol Pérez Tello aparece en primer plano, flanqueada por las imágenes circulares superpuestas de Roberto Sánchez a la izquierda y Keiko Fujimori a la derecha, resaltando su rol en el panorama político peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Marisol Pérez Tello, “claramente” Keiko Fujimori es la peor opción debido a “la fuerza que tiene en el Senado” donde se proyecta que obtendrá 22 de 60 escaños.

“Keiko tiene un ADN, ha reivindicado todo lo que hizo su padre, no el 2021, lo ha reivindicado ahora. Se ha expresado en contra del enfoque de género para eliminarlo, se ha expresado a favor de las leyes procrimen. Como siempre, ha guardado silencio todo este mes en el que el Perú está en una crisis a partir del reconocimiento de elección porque le conviene”, apuntó.

Precisó que Sánchez es “tan peligroso” porque “se sometió al poder” y promete indultar al golpista Pedro Castillo, “que no se puede porque no se puede”. “Yo no puedo avalar ese discurso que carece de fundamento”, sostuvo.

Diferencias internas

Marisol Pérez Tello indicó que en Primero La Gente están de acuerdo con no respaldar a Keiko Fujimori, pero reconoció diferencias respecto a Roberto Sánchez. La posición mayoritaria es apoyarlo, mientras que la “otra posición minoritaria respetada en el partido, que es el logro que yo saludo, ha decidido votar viciado”.

El partido político Primero La Gente anunció un apoyo crítico a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al advertir que una victoria de esta última representaría “el mayor riesgo para el Perú”. Esta decisión, informada el 13 de mayo de 2026, compromete a Juntos por el Perú a asumir una agenda específica antes de la contienda electoral.

Comunicado de Primero La Gente
Comunicado de Primero La Gente

La posición oficial de Primero La Gente, formalizada a través de un comunicado suscrito por su Comité Ejecutivo Nacional, establece que ofrecen un acuerdo condicionado a un “pacto por el Perú”, el cual exige la derogatoria de las llamadas “leyes pro-crimen”, además del fortalecimiento de la democracia, la separación de poderes, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico incluyente y sostenible, y la defensa irrestricta de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

En ese mismo pronunciamiento, Primero La Gente acusó al fujimorismo de ser “heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad” y responsabilizó a Fuerza Popular del “quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década”. La agrupación afirmó que otorgarle la presidencia a Keiko Fujimori sería dar “poder absoluto” al partido que ya posee la primera minoría en el Congreso, lo que serviría, en sus palabras, para “garantizar impunidad a su favor y para continuar capturando las instituciones democráticas y perpetuarse en el poder”.

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