Esposa de Andy Polo confiesa que el futbolista agredía a sus hijos: “No querían mirarlo, estaban asustados”

Génesis Alarcón reveló que Andy Polo también era agresivo con sus hijos. (Foto: Composición)

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, ha causado gran conmoción al revelar que el jugador del Portland Timbers la maltrataba física y emocionalmente cuando estaban juntos. Pero no solo eso, también contó que sus hijos eran víctimas de estos episodios de violencia.

Este martes 8 de febrero, Magaly Medina entrevistó a Génesis Alarcón, quien acudió al set con todas las pruebas que demostrarían que el seleccionado nacional sí la maltrató. La ‘Urraca’ se mostró sorprendida por las evidencias tenía en sus manos.

“Acá hay fotos de los golpes, de los moretones y también al niño, ¿por qué le pegaba a sus hijos?”, preguntó asombrada Magaly al ser testigo de las lesiones de los pequeños, las cuales no fueron mostradas en su totalidad al público por respeto a la privacidad de los menores.

La mujer de 27 años contó las insólitas razones por las cuales Andy Polo agredía a los niños como, por ejemplo, perder una media. “ Le pellizcó porque mi hijo no encontraba una media que se había caído detrás de una cama. Eso fue en la casa de su abuela, en la casa de su mamá ”, expresó.

LOS MENORES TEMEN A SU PROPIO PADRE

Impactada con las declaraciones de Génesis Alarcón, Magaly Medina le preguntó si Andy Polo siempre había tenido tales actitudes violentas contra su propia familia, a lo que ella contestó que sí.

“ Siempre eran los problemas, inclusive delante de mis hijos. Mis hijos cuando hablan con él, o cuando hablaban, lo veían y me miraba, no querían mirarlo. Estaban todos asustados ”, contó.

Tras ello, la conductora de TV le recomendó pedir ayuda psicológica para que los menores puedan ser tratados. La abogada aseguró que el Ministerio de la Mujer tomará cartas en el asunto.

NO SE PREOCUPABA POR SUS HIJOS

Génesis Alarcón contó también un hecho desagradable que vivió en plena Navidad, cuando sus hijos le pidieron a Andy Polo unos juguetes de regalo y él le entregó unos de muy baja calidad. Tomemos en cuenta que, según el equipo de Magaly Medina, el futbolista gana mensualmente 125 mil soles .

“Me decía ‘¿tú que le has comprado?’. Y cuando abrieron los juguetes, era la medianoche, eran unos juguetes comprados en Mesa Redonda. Cuando los armábamos todo se rompía, fatales. Cualquier cosa mandó”, indicó para luego confesar que los demás regalos de Navidad que le prometió a los niños todavía no se los entrega, pese a tenerlos en casa.

Esposa de Andy Polo confiesa que el futbolista agredía a sus dos pequeños y muestra pruebas. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

VIVEN EN BARRIOS ALTOS

La esposa de Andy Polo señaló que en quincena de diciembre, cuando retornaron al país de Estados Unidos, descubrió que ya no podían vivir en el departamento de Miraflores. Aunque el futbolista les alquiló otro inmueble, lo dejó de pagar y ya está ocupado por otros inquilinos.

Hoy en día, Génesis vive con sus hijos en la casa de su abuela, ubicada en Barrios Altos, durmiendo en una cama de la sala. Para subsistir, la mujer ha tenido que vender zapatillas y otras cosas personales, ya que el deportista no les ha enviado nada a sus hijos.

Debido a todo lo ocurrido, la mujer le ha entablado una demanda de alimentos al futbolista y espera que ahora sí cumpla con sus obligaciones como padre. De acuerdo a información difundida por el programa, Andy Polo está valorizado como jugador en 8 millones de soles.

SEGUIR LEYENDO: