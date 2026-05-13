Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

El candidato presidencial peruano del partido izquierdista Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante un acto político este sábado, en Huaycan (Lima). EFE/ Renato Pajuelo

El partido político Primero La Gente emitió este un comunicado oficial en el que anuncia su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), de cara a la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular (FP). El documento, suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional, califica el apoyo como “crítico” y lo condiciona a una serie de compromisos políticos que JP deberá asumir antes de la contienda electoral.

En el comunicado titulado “Un pacto por el Perú para acabar con el pacto mafioso”, la agrupación sostiene que el país atraviesa “un escenario de polarización y crisis de representación”, atribuido en gran medida a lo que denominan el “pacto mafioso” liderado por el fujimorismo desde el Congreso. Según el texto, ese pacto habría diseñado deliberadamente las condiciones que llevaron a la dispersión del voto en la primera vuelta.

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La organización que llevó a Marisol Pérez Tello como candidata presidencial califica al fujimorismo como “heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad” y lo responsabiliza del “quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década”. Para Primero La Gente, una victoria de Fuerza Popular implicaría otorgarle “poder absoluto” a un partido que ya controla la primera minoría en el Congreso, lo que —advierten— serviría para “garantizar impunidad a su favor y para continuar capturando las instituciones democráticas y perpetuarse en el poder”.

Comunicado de Primero La Gente

En ese sentido, el partido ofrece un acuerdo a Juntos por el Perú, reconociendo que, pese a las diferencias que los separan, ambas fuerzas pueden coincidr en torno a una agenda democrática común. El comunicado destaca que JP ha mantenido una trayectoria diferenciada del fujimorismo en el Congreso, citando como ejemplos los reiterados pedidos de vacancia contra Dina Boluarte tras las masacres en el sur del país y su oposición a las llamadas “leyes pro-crimen” que Fuerza Popular aprobó con sus satélites.

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El tercer punto del documento detalla las condiciones del respaldo. Primero La Gente propone un “pacto por el Perú” que incluya la derogatoria de las “leyes pro-crimen”, el fortalecimiento de la democracia y la separación de poderes, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico con desarrollo inclusivo y sostenible, y la defensa irrestricta de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

El pronunciamiento cierra con una consigna que resume su posición ante la coyuntura electoral: “¡Fujimori nunca más!”

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Con este anuncio, Primero La Gente se convierte en una de las primeras fuerzas políticas en definir públicamente su postura de cara al balotaje.

Marisol Pérez Tello en contra

En entrevista con César Hildebrandt, Marisol Pérez Tello justificó su decisión de votar viciado en la segunda vuelta como un acto de coherencia y responsabilidad ciudadana, afirmando: “mi voto viciado, no en blanco, viciado, activo porque no me representan”. Argumenta que ninguna de las opciones garantiza la lucha contra la impunidad ni el respeto a los derechos, calificando el proceso como una “decisión binaria y maniquea”. Lejos de ser una huida, sostiene que es una postura política valiente ante candidatos en los que no cree.

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Peruvian presidential candidate Marisol Perez Tello attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce