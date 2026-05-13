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Dos semanas desaparecido y encontrado en el río: la muerte sin respuestas de un transportista en Juliaca

El cuerpo de Wilfredo Huayta Nina, desaparecido desde el 29 de abril, fue hallado flotando en el río Torococha. La familia exige esclarecer las causas de su muerte

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El cuerpo de Wilfredo Waitanina, un chofer de 45 años reportado como desaparecido, fue encontrado flotando en las aguas del río Torococha en Juliaca, Puno. La familia había perdido contacto con él días atrás y ahora clama por respuestas sobre las circunstancias de su muerte. | TV Perú

La ciudad de Juliaca quedó conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Wilfredo Huayta Nina, transportista de 45 años que había sido reportado como desaparecido desde el miércoles 29 de abril. El cadáver fue encontrado flotando la mañana del sábado 9 de mayo en las aguas del río Torococha, a la altura de la urbanización San Santiago.

Vecinos de la zona alertaron sobre la presencia del cuerpo en el río, lo que provocó la rápida movilización de agentes de Serenazgo, efectivos de la Policía Nacional (PNP) y peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes.

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La víctima trabajaba como conductor de una empresa de buses que cubría la ruta Puerto Maldonado–Arequipa. Según sus familiares, fue visto por última vez en las inmediaciones del terminal terrestre de Juliaca. Desde entonces, perdieron completamente el contacto con él.

“Desde el día miércoles ya no está en contacto”, relató un familiar durante las diligencias. Sus allegados emprendieron una intensa búsqueda y difundieron fotografías en redes sociales con la esperanza de encontrarlo con vida. El desenlace fue trágico.

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El cuerpo de Wilfredo Huayta fue hallado en avanzado estado de descomposición y sin documentos de identidad, por lo que el reconocimiento oficial tuvo que ser realizado por sus familiares a través de sus rasgos faciales.

La hermana del fallecido lamentó entre lágrimas que la empresa donde trabajaba no les brindó apoyo durante los días de búsqueda. Además, señaló que Wilfredo llevaba años desempeñándose como chofer de carga pesada y transporte de pasajeros entre Arequipa, Puno y Puerto Maldonado.

Imagen dividida. Izquierda: retrato de un hombre. Derecha: Personal policial y forense recupera un cuerpo cubierto junto a un riachuelo en un área verde
Un hombre, identificado previamente como persona desaparecida y miembro de transportistas, fue hallado sin vida en Juliaca, siendo recuperado por personal forense y policial. (Latina)

“Hemos ido a preguntar, pero no nos han apoyado”, expresó la familiar, quien detalló que el transportista era soltero y no tenía hijos.

El fiscal Raúl Quilla Faijo informó de manera preliminar que no se encontró ningún tipo de identificación entre las pertenencias de la víctima. Las autoridades continúan investigando para esclarecer las verdaderas causas de la muerte del transportista.

Tras el hallazgo, vecinos del sector denunciaron el peligro constante que representa el río Torococha debido a la falta de iluminación, la contaminación y la presencia de cantinas en los alrededores. Señalaron que en esa zona ya se habrían registrado anteriormente accidentes y otros casos de personas halladas sin vida.

¿Cómo reportar una desaparición en el Perú?

Si un familiar o conocido desaparece, no es necesario esperar 24 horas para denunciar el caso. La desaparición debe reportarse de inmediato ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Pasos para denunciar una desaparición

  1. Acude a cualquier comisaría o Depincri. La denuncia puede presentarse en cualquier dependencia policial del país. En Lima, también puedes acudir a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
  2. Lleva una foto reciente. Es importante presentar una fotografía actual de la persona desaparecida, ya sea impresa o en formato digital.
  3. Brinda toda la información posible. La Policía solicitará datos como:
    1. Nombre completo
    2. Edad
    3. Características físicas
    4. Ropa que vestía
    5. Lugar y hora donde fue vista por última vez
    6. Número de contacto de familiares
  4. Exige el registro inmediato de la denuncia. La PNP está obligada a recibir todas las denuncias por desaparición de personas.
  5. Si la Policía no acepta la denuncia. Puedes comunicarte a la Línea 114 para reportar la negativa y solicitar intervención inmediata. También es posible presentar una queja ante Inspectoría de la PNP.

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