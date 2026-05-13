Perú

Insólita fuga en Miraflores: banda rompe cerco policial, abandona camioneta robada y se escapa

Agentes de la Policía Nacional intentaron detener a los sospechosos, pero estos huyeron tras destruir la reja de un edificio y abandonar una camioneta reportada como robada en Surquillo

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Raqueteros huyen ante la pasividad de efectivos de la PNP en Miraflores. América TV

Una banda dedicada al robo logró escapar de un operativo policial en Miraflores, destruyendo la reja de un condominio y abandonando el vehículo en Surquillo. Según reportóun canal de televisión local, los hechos ocurrieron la noche del martes en la intersección de la calle 15 de Enero con la avenida Paseo de la República, en el distrito de Miraflores.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, los efectivos policiales rodearon un automóvil en el que se encontraban varios raqueteros acusados de cometer robos en los distritos de Miraflores y San Isidro. A pesar de la presencia policial, los ocupantes del vehículo se negaron a descender y optaron por iniciar una fuga.

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Los agentes ya habían logrado cercar a la camioneta y apuntado hacia el conductor. A pesar de ello, nada lo detuvo. Subió la unidad a la vereda, ignorando la presencia tanto de policías como de otros vehículos en el trayecto.

Durante la maniobra de evasión, la camioneta impactó contra la reja de un condominio, lo que tampoco impidió la huida de los delincuentes. Se inició entonces una persecución, que partió desde el cruce mencionado en Miraflores y se extendió por diversas calles de la ciudad.

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Delincuentes evaden cerco policial en Miraflores, chocan contra reja y desaparecen tras dejar camioneta| Panamericana
Delincuentes evaden cerco policial en Miraflores, chocan contra reja y desaparecen tras dejar camioneta| Panamericana

Persecución y hallazgo del vehículo abandonado

Tras varios minutos de seguimiento, el auto implicado fue hallado en la calle Enrique del Campo, en el distrito de Surquillo. Los asaltantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie. En el interior de la camioneta, los agentes encontraron un arma de fuego, placas vehiculares adulteradas, pasamontañas y varios celulares, según detalló la policía. Todo estos artíulos serían utilizados para cometer sus acciones delictivas.

Las autoridades confirmaron que el vehículo había sido reportado como robado el 30 de abril y que la placa original había sido modificada.

La camioneta fue trasladada a la comisaría de San Antonio en Surquillo, donde se realiza la investigación correspondiente. La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene abierta la búsqueda de los integrantes de la banda, sospechados de ejecutar robos al paso en zonas residenciales de la capital peruana.

Sin embargo, se cuestionó la estrategia empleada por los policías para intentar detener a los delincuentes. Esto debido a que ningún efectivo realizó un disparo para detener el vehículo frente a los delincuentes.

Delincuentes evaden cerco policial en Miraflores, chocan contra reja y desaparecen tras dejar camioneta
Delincuentes evaden cerco policial en Miraflores, chocan contra reja y desaparecen tras dejar camioneta| Panamericana

En otras imágenes transmitidas muestran cómo los ocupantes del auto logran descender y alejarse caminando sin ser interceptados. Uno por uno baja de la camioneta sin mayores preocupaciones.

Otra banda que robaba vehículos

Una banda dedicada al robo de pertenencias en autos empleaba dispositivos electrónicos para bloquear las alarmas y acceder a los vehículos sin ejercer violencia en Miraflores. El caso más reciente ocurrió en la calle Raúl Vera, donde la Policía Nacional detuvo a un hombre mientras sustraía objetos de valor.

La modalidad consiste en usar un handy para inhibir la señal del llavero electrónico, permitiendo abrir el auto sin forzar cerraduras ni activar la alarma. El detenido tiene antecedentes por delitos similares y fue puesto a disposición de la fiscalía. Las autoridades advierten que esta técnica ha generado preocupación entre los vecinos, ya que facilita el robo sin que las víctimas se percaten en el momento del hecho.

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