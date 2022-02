Karen Dejo arremete contra Anthony Aranda por su ingreso a EEG: “Si no se levantaba a Melissa no entraba”

Karen Dejo furiosa por el ingreso de Anthony Aranda a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

El ingreso de Anthony Aranda a Esto es Guerra no ha sido del agrado de Karen Dejo, quien no dudó en arremeter contra el ‘Activador’, pues señaló que pese a sus años de experiencia, este nunca ha logrado destacar en la televisión por sus propios medios, recordando el escándalo con Melissa Paredes.

La popular ‘Sabrosura’ no pudo evitar mostrar su fastidio al hablar sobre su no llamado al reality, y es que ella se considera una ‘guerrera’ histórica por los años que ha estado al frente de los reality de competencia.

Por este motivo, la bailarina señaló que la pareja de Melissa Paredes no va a durar mucho tiempo en el programa debido a que este no se tuvo que esforzar para ser convocado. “ ¡Qué fácil ha llegado! Lo te cuesta lo disfrutas, lo que no, dura poco ”, afirmó.

Sin embargo, cuando pensaba que las cámaras de Magaly Tv: La firme se habían apagado, ella dejó en claro que era lo que realmente pensaba sobre Anthony Aranda, provocando gran sorpresa en el mismo reportero.

“ Si no se levantaba a Melissa (Paredes) no estuviera en Esto es Guerra ”, manifestó bastante molesta la exchica reality, quien no volvió a aparecer en EEG desde que se peleó con el productor Peter Fajardo.

MAGALY MEDINA APOYA A KAREN DEJO

Magaly Medina luego de escuchar las picantes declaraciones de Karen Dejo, la conductora de televisión sostuvo que prácticamente ella dijo lo que todos pensaban solo que no se animaban a decirlo frente a cámaras, por lo que se empezó a reír.

“No dijo nada nuevo sobre un novato como Anthony Aranda, solo que lo dijo en cristiano (risas)”, expresó la polémica periodista mientras continuaba cuestionando a los ingresos del reality.

Cabe precisar que la ‘Urraca’ se encuentra en total desacuerdo con la vuelta de varios ‘guerreros’ históricos al programa, pues ella pensaba que esta temporada iba a ver caras nuevas y se encontró casi con lo mismo de años anteriores.

Karen Dejo lamentó que la producción de Esto es Guerra no la haya tomado en cuenta para el décimo aniversario del reality.

KAREN DEJO ENVÍA MENSAJE A ESTO ES GUERRA

Karen Dejo le envió un claro mensaje a Esto es Guerra luego que denominaran a Gabriela Herrera como la nueva ‘sabrosura’ del reality. Esto no le gustó para nada a la bailarina y aseguró que su colega debe de hacerse un nombre propio en el programa, pues a ella nunca la podrán reemplazar.

“Todo el mundo me está hablando de eso. Mira, la única ‘sabrosura’ soy yo. Que tengan un poquito más de creatividad y que respeten . Creo que el tribunal tiene algo contra mí. Tienen que ganarse el derecho de piso por favor. Yo soy la sabrosura desde el 2014 que entré a Combate y después fui a Esto es guerra y así me voy a quedar. Que se busquen su apelativo. Yo soy única e inigualable”, dijo para El Popular.

