Perú

Magaly Medina critica a Karla Tarazona tras acción legal contra Pamela Franco y Melanie Martínez: “Hace perder el tiempo”

La periodista aseguró que muchas figuras de la farándula se han acostumbrado a querellar por temas que no considera graves como otros casos que están pendientes en la justicia

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Imagen dividida: Magaly Medina con vestido rosa a la izquierda y Karla Tarazona con trenzas y top claro gesticulando a la derecha en estudio de TV
Magaly Medina criticó la acción legal de Karla Tarazona contra Pamela Franco y Melanie Martínez, afirmando que "hace perder el tiempo".

La polémica regresó a la pantalla chica luego de que Magaly Medina cuestionó de manera directa la reciente decisión de Karla Tarazona de iniciar acciones legales contra Pamela Franco y Melanie Martínez. La periodista sostuvo que este tipo de denuncias distraen recursos del sistema judicial y restan atención a casos que considera de mayor gravedad para la sociedad peruana.

Durante la última emisión de su programa, la conductora se refirió a la acción judicial presentada por la también presentadora. Según su análisis, estas demandas carecen de peso frente a situaciones que afectan de fondo la seguridad y los derechos de las personas en el país.

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“Qué ganas de hacerle perder el tiempo al sistema judicial, cuando realmente hay mujeres desfiguradas, violentadas sexualmente, cuando hay tanto asesinato, sicariato, corrupción… estas cabezas de chorlitos”, expresó Medina al aire.

La periodista aseguró que muchas figuras de la farándula se han acostumbrado a querellar por temas que no considera graves como otros casos que están pendientes en la justicia | TikTok

La figura de televisión remarcó que, en su opinión, existen procesos judiciales pendientes de resolución que impactan de manera directa en la vida de muchas personas, como los vinculados a violencia de género o delitos graves. Al referirse al caso de Tarazona, Medina subrayó que los conflictos personales y mediáticos que involucran a figuras públicas no deberían ocupar el mismo nivel de atención en la agenda judicial.

Medina hizo hincapié en que la exposición mediática ha sido una constante en la carrera de Karla Tarazona. Afirmó que la presentadora ha compartido detalles sobre su vida y relaciones sentimentales en distintos espacios televisivos. A partir de esto, la conductora planteó dudas sobre la consistencia de iniciar procesos legales después de haber ventilado situaciones personales frente a la audiencia.

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En su análisis, la periodista sostuvo que los jueces deben evaluar con mayor rigor este tipo de demandas, sobre todo cuando involucran a figuras públicas que han hecho de su vida personal un tema recurrente en los medios.

Magaly Medina en pantalla izquierda, una mujer con top rojo tapándose el rostro y otra mujer siendo entrevistada en una pantalla dividida
En una transmisión televisiva, Magaly Medina critica la acción legal de Karla Tarazona contra Pamela Franco y Melanie Martínez, señalando que "hace perder el tiempo".

“Si la gente se acordara cuando se paseaba por los programas hablando de detalles, acusando, poniendo calificativos a la ‘Chabelita’… ya para qué ofenderte”, comentó Medina, reforzando su postura crítica hacia la decisión de Tarazona.

Melanie Martínez le recuerda a Karla Tarazona las veces que habló de Domínguez en TV

La reacción de Melanie Martínez no se hizo esperar. Al ser consultada, destacó que existen numerosos registros televisivos con intervenciones de Karla Tarazona donde la presentadora emite juicios y críticas tanto sobre otras figuras del espectáculo como sobre su expareja, Christian Domínguez.

“Bueno, hay muchos archivos de no solamente de lo que ella hace con otras personas o habla mal de otras personas, sino también de las historias con Christian, ¿no? Lo del olluquito, que se paseaba por todos los canales”, recordó Martínez, haciendo alusión a uno de los momentos más conocidos del escándalo mediático.

Melanie Martínez sorprende al recordarle a Karla Tarazona todo lo que decía de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez sorprende al recordarle a Karla Tarazona todo lo que decía de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Ese episodio, en el que el cantante fue apodado “olluquito”, quedó grabado en la memoria de la farándula local como parte de los conflictos derivados de relaciones sentimentales y supuestos actos de infidelidad.

Melanie Martínez también mencionó que la actual pareja de Domínguez se reunió en más de una ocasión con otras exparejas del cumbiambero para conversar sobre él en diferentes espacios televisivos. “Cuando se juntó en alguna oportunidad con Vania, también se ha juntado con una ex de él”, agregó Martínez.

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