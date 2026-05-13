Karen Schwarz y Ezio Oliva se quiebran al dejar a sus hijas en colegio en España: “Ha sido duro”

Visiblemente conmovidos, Karen Schwarz y Ezio Oliva viven un momento agridulce al despedir a sus hijas en su primer día de clases en un colegio en España, expresando lo duro que ha sido para ellos.

La llegada de Karen Schwarz y Ezio Oliva a España marcó un punto de inflexión para la familia. El primer día de clases de sus hijas en un colegio español se convirtió en un episodio cargado de emociones, dejando en evidencia los desafíos que implica comenzar de nuevo en otro país.

El traslado desde Perú supuso una serie de cambios profundos en la rutina familiar. Ambos artistas acompañaron a sus pequeñas hasta la puerta de la institución educativa, donde se vivió un momento de despedida lleno de sentimientos encontrados. Karen, visiblemente emocionada, no logró ocultar las lágrimas al separarse de las niñas, un gesto que reflejó el peso de la distancia y el proceso de adaptación que atraviesa la familia.

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Durante la mañana, Ezio Oliva utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles sobre esta nueva etapa. En un video, el cantante preguntó directamente a su esposa por su estado de ánimo al dejar a las niñas en el colegio. “Yo más nerviosa que ellas”, reconoció la presentadora, mostrando la tensión que suele acompañar a los padres en momentos de cambio importantes.

La pareja inició una nueva vida en Europa lo que ha significado grandes cambios para su familia | Instagram

El proceso no estuvo exento de pequeños contratiempos. Según relató Ezio Oliva, las niñas llegaron al colegio con el uniforme incompleto. El clima resultó más frío de lo esperado y, por error, llevaron el short en una bolsa al pensar que la jornada sería calurosa. Estos detalles, lejos de convertirse en fuente de frustración, fueron asumidos con humor y vistos como parte del aprendizaje propio de una mudanza internacional.

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Antes de ingresar al aula, las niñas recibieron muestras de cariño y respaldo de sus padres, quienes buscaron transmitirles confianza para afrontar el nuevo entorno escolar. La familia considera que este tipo de situaciones fortalecen su vínculo y contribuyen al desarrollo personal de cada uno de sus integrantes.

Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran su emoción al dejar a sus hijas en su nuevo colegio en España, un momento agridulce en su nueva vida en el extranjero.

Karen Schwarz rompió en llanto con esta nueva etapa

Después de dejar a las niñas en el colegio, Karen Schwarz se sinceró sobre la carga emocional del momento. La modelo expresó su deseo de llorar, mientras Ezio Oliva intentaba aliviar la tensión con una broma. Finalmente, la presentadora no pudo evitar el llanto y reconoció el impacto de la separación: “¿Cómo no voy a llorar? Tantos meses con mis gorditas”, expresó.

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El cantante respondió con palabras de aliento, recordando que el inicio escolar marca el comienzo de una etapa inevitable para la familia. “Ay, amorcito, ya tocaba que empiecen esta nueva etapa… Ha sido un proceso duro, pero lindísimo y de mucho aprendizaje. Seguimos avanzando”, manifestó Ezio Oliva, reflejando la mezcla de dificultad y satisfacción que sienten ante los cambios.

Una de las hijas de Karen Schwarz y Ezio Oliva es captada entrando a su nuevo colegio en España, un momento emotivo para la familia.

La experiencia de la familia Oliva Schwarz retrata el proceso de adaptación de quienes deciden emigrar, enfrentando desafíos cotidianos y emocionales. El apoyo mutuo y la comunicación abierta han sido fundamentales para sobrellevar la transición en un contexto marcado por la nostalgia y la esperanza en las nuevas oportunidades que ofrece la vida en Europa.

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