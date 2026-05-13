Perú

Corte de luz en Lima y Callao HOY, miércoles 13 de mayo: distritos, zonas y horarios de la suspensión del servicio eléctrico

La empresa Pluz ejecuta cortes programados de energía eléctrica en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao por trabajos de mantenimiento y mejora de redes

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Varias personas leen un aviso de corte de luz en un poste en la calle. Técnicos con cascos amarillos operan con un camión de servicio al fondo.
Un grupo de residentes observa un aviso de corte de luz pegado en un poste en la calle, mientras técnicos de energía realizan labores de mantenimiento en la misma área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Pluz ejecuta hoy miércoles 13 de mayo una nueva jornada de cortes programados de energía eléctrica en varios distritos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento, reforzamiento de redes y mejoras técnicas en el sistema eléctrico, y forman parte de un cronograma que se extenderá hasta el sábado 16 de mayo de 2026.

Los cortes son temporales, con horarios diferenciados por zona, y afectan urbanizaciones, asentamientos humanos, avenidas, jirones y asociaciones de vivienda en distintos puntos de la capital.

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Zonas y horarios de los cortes del 13 de mayo

Rímac — 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El corte más extenso del día en términos de duración afectará al distrito del Rímac durante 11 horas. Las zonas impactadas incluyen la urbanización Ventura Rossi y diversas vías como las avenidas Felipe Arancibia, Guardia Republicana, La Capilla, Morro de Arica, Ricardo Bentín, Tarapacá y Villacampa. También se verán afectados calles y jirones como Antares Norte, Antares Sur, Lorenzo de Villaseca, Los Molinos, San Antonio Este y Raúl Porras Barrenechea, entre otros. Adicionalmente, el A.H. Mariano Melgar en las manzanas A, B y C quedará sin suministro durante ese período.

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Ventanilla — 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

En Ventanilla, la suspensión del servicio alcanzará los asentamientos humanos Angamos, Los Hijos de Grau, Villa Hermosa, Las Brisas de Ventanilla, Alexander Kouri y Alfonso Ugarte, además de la urbanización Los Cedros, con múltiples manzanas detalladas en el cronograma oficial de Pluz. El corte tendrá una duración de 10 horas.

Lima Metropolitana — 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

El servicio se restringirá en la avenida Benavides cuadra 30, correspondiente a la Unidad Vecinal 3. Aunque la zona afectada es puntual, los residentes de ese tramo deberán prever la interrupción durante las mismas 10 horas.

San Antonio de Chaclla — 8:30 a.m. a 7:30 p.m.

Este distrito registrará el corte de mayor duración del día: 11 horas. La interrupción comprenderá el Complejo Pecuario Industrial El Valle, Anexo 22, en diversas manzanas que figuran en el cronograma oficial.

Callao — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

En la Provincia Constitucional del Callao, la interrupción afectará el Parque Internacional de Comercio, específicamente la calle Beta cuadras 1 y 2, manzana J, y la calle Omicron cuadra 6. El corte tendrá una duración de 9 horas.

Puente Piedra — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La urbanización Shangrilá será la zona afectada en Puente Piedra, específicamente en la calle Las Gardenias cuadra 1 y manzana H. La interrupción durará 8 horas, la más breve del día.

Riesgos asociados: descargas eléctricas, accidentes y cortes de energía. Difusión
Riesgos asociados: descargas eléctricas, accidentes y cortes de energía. Difusión

¿Por qué se producen estos cortes de luz?

Pluz identifica cuatro razones principales por las que interrumpe el suministro eléctrico. La primera y más común es el mantenimiento programado: para garantizar la calidad del servicio, la empresa realiza trabajos de renovación de instalaciones que requieren cortes temporales en fechas y horarios predeterminados. En estos casos, los usuarios reciben aviso previo con los detalles del corte.

La segunda causa son las averías imprevistas, que pueden originarse por situaciones de fuerza mayor o daños causados por terceros. La empresa trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana para atender estas emergencias.

La tercera razón es el corte por deuda, que se aplica cuando el cliente no ha pagado sus recibos dentro del plazo de vencimiento.

La cuarta es el corte por riesgo eléctrico, que se ejecuta de manera preventiva cuando existe peligro para las personas o las instalaciones, generalmente asociado a conexiones clandestinas o manipulación no autorizada del medidor.

Una mujer de mediana edad lee un aviso de corte de luz pegado en una puerta, iluminándose con una linterna y una vela en una habitación oscura.
Una mujer utiliza una linterna y una vela para leer un aviso de corte de luz por mantenimiento en la zona de su vivienda, sumida en la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer durante un corte de luz?

Ante una interrupción del servicio eléctrico, ya sea programada o imprevista, Pluz recomienda una serie de medidas para proteger los equipos del hogar y garantizar la seguridad de los residentes.

  • Protección de equipos: Desconecta computadoras, televisores y electrodomésticos de mayor valor antes del corte y al momento en que se restablezca el servicio, para evitar daños por picos de voltaje o sobretensión. Si es posible, instala reguladores de voltaje como medida permanente.
  • Seguridad en el hogar: Utiliza linternas o focos de emergencia en lugar de velas, que representan un riesgo real de incendio. La luz del celular también es una alternativa segura para desplazarse dentro del hogar.
  • Conservación de alimentos: Mantén las puertas del refrigerador y el congelador cerradas durante todo el tiempo que dure el corte. Un refrigerador bien cerrado puede mantener la temperatura adecuada durante varias horas sin electricidad.
Familia en una cocina oscura durante un apagón, iluminada por velas y una linterna. La madre mira el refrigerador, el padre sostiene un teléfono y los niños tienen una linterna.
En medio de un apagón, una familia se reúne en la cocina iluminada por velas y una linterna, lidiando con la interrupción del servicio eléctrico y la necesidad de cargar dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Personas con equipos médicos: Si en el hogar hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, como concentradores de oxígeno o respiradores, es indispensable contar con un generador de respaldo o coordinar con anticipación una alternativa segura.
  • Kit de emergencia: Ten a mano linternas con pilas de repuesto, una radio a batería, agua potable y alimentos no perecederos. También es recomendable tener anotados los números de emergencia de Pluz (Fonocliente 517-1717) para reportar cualquier incidencia o conexión irregular detectada en el vecindario.

Pluz precisó que, en caso de que algún corte programado deba ser anulado por causas imprevistas, los usuarios serán informados con la debida anticipación a través de los canales oficiales de la empresa.

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