Pamela López se entera de las declaraciones de Christian Cueva y responde: “Temo por la vida de mi madre y de mis hijos”

La participante de ‘La Granja VIP’ recibió una llamada de su hija mayor para tomar decisiones frente a las acciones legales que ha impuesto el futbolista | La Granja VIP

La noche del 12 de mayo, Pamela López, participante del reality ‘La Granja VIP’, recibió una llamada privada de su hija mayor tras enterarse de las recientes declaraciones públicas de Christian Cueva, su expareja y futbolista.

En una gala transmitida en televisión, López se mostró visiblemente afectada por la situación legal que enfrenta y expresó: “Temo por la vida de mi hija, de mi madre, temo por mis hijos, pero sé que como siempre, yo, mamá gallina, voy a salir al frente y voy a pelear mis propias batallas”.

La situación se desencadenó a raíz de una denuncia formal presentada por Cueva contra la madre de López, Betthy Solórzano, por supuesta violencia psicológica y alienación parental.

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Pamela López muestra su preocupación por la seguridad de su madre e hijos tras las recientes declaraciones de Christian Cueva.

Durante el programa, la conductora Ethel Pozo no detalló a López los pormenores de lo que ocurría fuera del reality, pero le permitió comunicarse con su hija mayor para tomar decisiones ante el proceso judicial en curso.

Tras la llamada, López retomó el contacto con Pozo y compartió sus sensaciones en cámara: “Tengo mucha indignación, mucha preocupación. Mis hijos son el tesoro más grande que tengo. Primero muerta antes que les pase algo a ellos”. A pesar del complejo momento, dejó claro que continuará en el reality, el cual representa su principal fuente de ingresos tras la separación.

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Pamela López reacciona a las declaraciones de Christian Cueva, expresando su temor por la vida de su madre y sus hijos.

Christian Cueva denunció a la madre de Pamela López

El 11 de mayo, Christian Cueva decidió hacer públicas sus acciones legales en el programa ‘Amor y Fuego’. Allí, el futbolista peruano relató la situación que lo llevó a presentar una denuncia contra Betthy Solórzano, madre de su expareja y abuela materna de sus hijos.

Según su testimonio, se le habría impedido visitar a su hija cuando la menor presentó problemas de salud, hecho que motivó la intervención de la policía y la apertura de un proceso por violencia psicológica y alienación parental.

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Cueva explicó que el sábado 10 de mayo fue alertado por el médico de la familia sobre el estado delicado de salud de su hija, lo que lo llevó a acudir al domicilio materno con la intención de trasladarla a una clínica.

El deportista aseguró que tomó acciones legales contra la abuela de la menor por la decisión que tomó en una emergencia | TikTok

“Llegué y no me dejaron verla”, relató el deportista en televisión. La abogada de Cueva expuso que la negativa de acceso estuvo supeditada a una presunta exigencia de transferencia de dinero por parte de la familia materna: “Quería que transfiera, nada más”, sostuvo la representante legal.

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La defensa del futbolista aseguró que este tipo de episodios se han repetido y que la menor habría manifestado mensajes como “Papá no te quiere ver” por indicación de la abuela.

Ante esta situación, recurrieron a la comisaría de Orrantia, donde se registró la denuncia con respaldo policial. La abogada subrayó que estas acciones configuran violencia psicológica y alienación parental, atribuyéndolas tanto a la madre como a la abuela materna.

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El propio Christian Cueva mencionó que la situación afecta también a sus padres y que agotará las vías legales para buscar la tenencia de sus hijos. Mientras tanto, Pamela López permanece en ‘La Granja VIP’, donde asegura que su prioridad absoluta es la protección de sus hijos y el bienestar de su familia.