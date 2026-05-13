“Héctor Cúper siempre trató a todos por igual, es muy directo”, el testimonio de jugador de Siria sobre la gestión del nuevo DT de la ‘U’

La opinión de jugador de la selección de Siria sobre la gestión del nuevo DT de Universitario.

La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes ocurre en una coyuntura compleja: el equipo se ha distanciado de los primeros puestos en el Torneo Apertura 2026 y sus posibilidades en la fase de grupos de la Copa Libertadores se ven comprometidas. En este escenario, la contratación de un entrenador con experiencia global y métodos estrictos ofrece una alternativa que la ‘U’ no encontraba en su plantel.

El paso más reciente del argentino por los banquillos fue con la selección de Siria, donde dirigió entre 2023 y 2024. Su ciclo al mando del conjunto asiático dejó sensaciones encontradas:no logró el objetivo de llevar a Siria al Mundial 2026 tras una dura goleada 5-0 en su visita a Japón, resultado que marcó su salida y cerró la puerta a la clasificación. Pese a esta eliminación, el saldo de su gestión incluyó un hito para el fútbol sirio: la clasificación por primera vez a los octavos de final de la Copa Asia en 2023.

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Durante su etapa en Siria, Cúper dirigió un total de 18 partidos oficiales. Su balance se resume en cinco victorias, seis empates y siete derrotas. Si bien los números reflejan una campaña irregular, la histórica clasificación continental dejó una huella positiva en el país, aún frente al sabor amargo de la eliminación mundialista.

Héctor Cúper durante su participación en la Copa Asia 2023 con la selección de Siria. - créditos: AFP

El testimonio de Ibrahim Hesar sobre el manejo de grupo de Cúper

Uno de los jugadores que compartió vestuario con el nuevo técnico de Universitario fue Ibrahim Hesar, quien retrató a Héctor Cúper como un conductor que impone orden y mantiene una relación equitativa con sus dirigidos. “Por ahí le ha tocado estar en equipos muy grandes y con grandes figuras también. Yo creo que debe ser bastante difícil manejar ese tipo de jugador. Te digo que Héctor es sumamente pasivo con todos los jugadores, por lo menos los que me tocó vivir, siempre tratando por igual, desde los referentes hasta el más joven”, contó en diálogo con Exitosa Deportes.

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El atacante argentino de origen sirio agregó que la base de su manejo radica en el respeto: “Siempre los trató por igual y la verdad que un respeto inmenso. Siempre respondiendo con respeto y siempre argumentando su malestar o su bienestar, siempre fue un técnico muy directo”.

Hesar respondió de manera clara cuando se le pregunta si el entrenador adopta un enfoque paternalista: “Sí, por ahí creo que Héctor es sumamente respetuoso, pero también es muy allegado al jugador, obviamente. Siempre hay una relación; no es la misma relación de jugador a técnico que por ahí el jugador a un ayudante de campo, a un preparador físico. Yo creo que siempre está la relación, pero Héctor es muy respetuoso y también es muy allegado al jugador”.

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Ibrahim Hesar, futbolista de la selección de Siria, confesó detalles de la gestión de grupo del nuevo DT de Universitario. (Video: Exitosa Deportes)

El mayor reto de Héctor Cúper en Universitario

Por otro lado, el periodista deportivo Eddie Fleischman analizó los desafíos que enfrenta Héctor Cúper en su nuevo destino. “Lo que significa el reto mayor para Cúper, lo que consiguió con Mallorca, que fue una final de la Copa del Rey, o lo que consiguió en Valencia, que fue una final, o con Inter ser subcampeón de Italia, es aquí la Copa Libertadores. Él tiene que proyectarse a que la ‘U’ es un equipo con carencias, con escasez para la Copa Libertadores”, dijo en Juego Cruzado.

La comparación con otros técnicos que supieron trabajar con recursos limitados en el pasado resulta inevitable. El comunicador recordó: “Me hace acordar cuando Oblitas describió cuando vino Gareca y dijo ‘es un técnico que sabe trabajar en la escasez’. Y Cúper ha sido un técnico que ha sabido trabajar en la escasez en Mallorca, en Valencia, con logros importantes. Entonces, yo siento que llega a un equipo como la ‘U’ que a nivel local, campeone o no en este año, no tiene mucho por demostrar, siempre va a ser campeón o subcampeón”.

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