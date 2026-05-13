Perú Deportes

“Héctor Cúper siempre trató a todos por igual, es muy directo”, el testimonio de jugador de Siria sobre la gestión del nuevo DT de la ‘U’

Ibrahim Hesar se pronunció por el trabajo del flamante entrenador de Universitario, con quien coincidió en el cuadro asiático entre 2023 y 2024

Guardar
Google icon
La opinión de jugador de la selección de Siria sobre la gestión del nuevo DT de Universitario.
La opinión de jugador de la selección de Siria sobre la gestión del nuevo DT de Universitario.

La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes ocurre en una coyuntura compleja: el equipo se ha distanciado de los primeros puestos en el Torneo Apertura 2026 y sus posibilidades en la fase de grupos de la Copa Libertadores se ven comprometidas. En este escenario, la contratación de un entrenador con experiencia global y métodos estrictos ofrece una alternativa que la ‘U’ no encontraba en su plantel.

El paso más reciente del argentino por los banquillos fue con la selección de Siria, donde dirigió entre 2023 y 2024. Su ciclo al mando del conjunto asiático dejó sensaciones encontradas:no logró el objetivo de llevar a Siria al Mundial 2026 tras una dura goleada 5-0 en su visita a Japón, resultado que marcó su salida y cerró la puerta a la clasificación. Pese a esta eliminación, el saldo de su gestión incluyó un hito para el fútbol sirio: la clasificación por primera vez a los octavos de final de la Copa Asia en 2023.

PUBLICIDAD

Durante su etapa en Siria, Cúper dirigió un total de 18 partidos oficiales. Su balance se resume en cinco victorias, seis empates y siete derrotas. Si bien los números reflejan una campaña irregular, la histórica clasificación continental dejó una huella positiva en el país, aún frente al sabor amargo de la eliminación mundialista.

Héctor Cúper durante su participación en la Copa Asia 2024. - Crédito: AFP
Héctor Cúper durante su participación en la Copa Asia 2023 con la selección de Siria. - créditos: AFP

El testimonio de Ibrahim Hesar sobre el manejo de grupo de Cúper

Uno de los jugadores que compartió vestuario con el nuevo técnico de Universitario fue Ibrahim Hesar, quien retrató a Héctor Cúper como un conductor que impone orden y mantiene una relación equitativa con sus dirigidos. “Por ahí le ha tocado estar en equipos muy grandes y con grandes figuras también. Yo creo que debe ser bastante difícil manejar ese tipo de jugador. Te digo que Héctor es sumamente pasivo con todos los jugadores, por lo menos los que me tocó vivir, siempre tratando por igual, desde los referentes hasta el más joven”, contó en diálogo con Exitosa Deportes.

PUBLICIDAD

El atacante argentino de origen sirio agregó que la base de su manejo radica en el respeto: “Siempre los trató por igual y la verdad que un respeto inmenso. Siempre respondiendo con respeto y siempre argumentando su malestar o su bienestar, siempre fue un técnico muy directo”.

Hesar respondió de manera clara cuando se le pregunta si el entrenador adopta un enfoque paternalista: “Sí, por ahí creo que Héctor es sumamente respetuoso, pero también es muy allegado al jugador, obviamente. Siempre hay una relación; no es la misma relación de jugador a técnico que por ahí el jugador a un ayudante de campo, a un preparador físico. Yo creo que siempre está la relación, pero Héctor es muy respetuoso y también es muy allegado al jugador”.

Ibrahim Hesar, futbolista de la selección de Siria, confesó detalles de la gestión de grupo del nuevo DT de Universitario. (Video: Exitosa Deportes)

El mayor reto de Héctor Cúper en Universitario

Por otro lado, el periodista deportivo Eddie Fleischman analizó los desafíos que enfrenta Héctor Cúper en su nuevo destino. “Lo que significa el reto mayor para Cúper, lo que consiguió con Mallorca, que fue una final de la Copa del Rey, o lo que consiguió en Valencia, que fue una final, o con Inter ser subcampeón de Italia, es aquí la Copa Libertadores. Él tiene que proyectarse a que la ‘U’ es un equipo con carencias, con escasez para la Copa Libertadores”, dijo en Juego Cruzado.

La comparación con otros técnicos que supieron trabajar con recursos limitados en el pasado resulta inevitable. El comunicador recordó: “Me hace acordar cuando Oblitas describió cuando vino Gareca y dijo ‘es un técnico que sabe trabajar en la escasez’. Y Cúper ha sido un técnico que ha sabido trabajar en la escasez en Mallorca, en Valencia, con logros importantes. Entonces, yo siento que llega a un equipo como la ‘U’ que a nivel local, campeone o no en este año, no tiene mucho por demostrar, siempre va a ser campeón o subcampeón”.

Temas Relacionados

Héctor CúperUniversitario de DeportesSelección de Siriaperu-deportes

Más Noticias

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Un nuevo caso de exportación se suma al campeonato nacional, que temporada tras temporada aumenta su nivel competitivo y visibilidad

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

La atacante nacional decidió irse de la ‘U’ tras quedar en el tercer lugar en el torneo nacional generando el lamento de los hinchas debido. Ya tiene destino definido para la siguiente temporada

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Lejos de ser un veterano declinante, el ‘Pirata’ sigue goleando en la máxima categoría de Perú y por ello ha sido sondeado por los ‘santos’, quienes requieren de un ‘killer’ para retornar a la Liga 1

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Kiara Vicente habló sobre la actitud de ciertas voleibolistas en los entrenamientos: “Algunas van en plan H”

La atacante peruana coincidió con los comentarios de su compañera Florangel Terrero sobre el carácter de algunas jugadoras en las prácticas, aunque aclaró que no se trata de un tema de nacionalidad

Kiara Vicente habló sobre la actitud de ciertas voleibolistas en los entrenamientos: “Algunas van en plan H”

Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima: “Yo no tengo vergüenza, si es mejor que mi equipo, en buena hora”

La actual entrenadora de Deportivo Géminis se refirió a su simpatía por el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley

Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima: “Yo no tengo vergüenza, si es mejor que mi equipo, en buena hora”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez: ¿cómo avanza el caso de cara a la segunda vuelta?

Roberto Sánchez: el modelo económico, la hoja de ruta y el temor empresarial ante su vínculo con Antauro Humala

Se prevé inminente segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mientras se cuentan los últimos votos

Allanan casa de la hermana de Francis Paredes por presuntos contratos irregulares en Essalud: congresista es señalada como líder de la red

ENTRETENIMIENTO

Pamela López se entera de las declaraciones de Christian Cueva y responde: “Temo por la vida de mi madre y de mis hijos”

Pamela López se entera de las declaraciones de Christian Cueva y responde: “Temo por la vida de mi madre y de mis hijos”

Karen Schwarz y Ezio Oliva se quiebran al dejar a sus hijas en colegio en España: “Ha sido duro”

Monserrat Seminario manda contundente mensaje a amiga de Melcochita: “Aunque te duela, chibolita”

Melanie Martínez le recuerda a Karla Tarazona cómo criticaba a Christian Domínguez: “Se paseaba por todos los canales”

Melanie Martínez responde a carta notarial de Christian Domínguez y no se retracta: “Todo lo que dije es verdad”

DEPORTES

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Kiara Vicente habló sobre la actitud de ciertas voleibolistas en los entrenamientos: “Algunas van en plan H”

Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima: “Yo no tengo vergüenza, si es mejor que mi equipo, en buena hora”