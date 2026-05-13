Perú Deportes

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

Un nuevo caso de exportación se suma al campeonato nacional, que temporada tras temporada aumenta su nivel competitivo y visibilidad

Guardar
Google icon
La Liga Peruana de Vóley volvió a servir como vitrina para talentos extranjeros. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

La Liga Peruana de Vóley suma una nueva baja internacional. Un talento extranjero dejará Regatas Lima tras un breve paso por el equipo para continuar su carrera en Europa, según confirmó su representante.

Se trata de Petra Schwartzman, quien tuvo un inicio destacado en el campeonato peruano, pero perdió espacio tras la llegada de Katy Ryan. Ahora, la jugadora chilena cumplirá su objetivo de competir en el extranjero.

PUBLICIDAD

Petra va a ir a Portugal. Nosotros cerramos un contrato con Petra en Portugal. Nosotros en la agencia trabajamos con la progresión de carrera de las chicas. Analizamos las situaciones y establecemos objetivos para la próxima temporada”, explicó su manager en La Cátedra Deportes.

El representante señaló que recibieron propuestas de Portugal y España, pero eligieron la liga ‘lusa’, ya que el club participará en un torneo europeo.

PUBLICIDAD

“Siempre buscamos avanzar y lograr algo más. Petra nos dijo que uno de sus objetivos era jugar en Europa. Tuvimos la posibilidad de ir a España y Portugal, pero cerramos en Portugal para que juegue en la liga de Portugal. Es un equipo que también va a jugar el europeo”, agregó.

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana de Vóley se fortalece como vitrina para nuevos talentos.
Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana de Vóley se fortalece como vitrina para nuevos talentos.

La Liga Peruana de Vóley se consolida como vitrina

La Liga Peruana de Vóley continúa posicionándose como un escenario atractivo para jugadoras extranjeras que buscan proyectar su carrera. Un ejemplo reciente es el de la armadora Doris Manco, quien tras consagrarse campeona y sumar un tricampeonato con Alianza Lima, dio el salto al voleibol español.

En el caso de Regatas Lima, destaca el paso de Emily Zinger. La opuesta estadounidense, máxima anotadora de la temporada 2024/2025, dejó el equipo de Chorrillos para incorporarse también a un club de España.

Emily Zinger fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2024/25.
Emily Zinger fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2024/25. Crédito: Instagram

¿Cómo queda el plantel de Regatas Lima?

Regatas Lima finalizó en el quinto puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, un resultado que generó malestar en la directiva. A pesar de ello, el club decidió respaldar el proyecto y confirmó la continuidad del entrenador Horacio Bastit, quien será el encargado de conformar el nuevo plantel.

La permanencia de la capitana Kiara Montes también quedó asegurada, tras rumores que la vinculaban a Universitario de Deportes. Además, Rachell Hidalgo, Camila Monge y Alexandra Llaro continuarán en la institución.

La atacante peruana terminó quedándose en Regatas Lima. Créditos: X.

En cuanto a las bajas, Regatas sufrirá la salida de la mayoría de sus extranjeras. Las colombianas Katherin Ramírez y Darlevis Mosquera, la chilena Petra Schwartzman y la argentina Bárbara Frangella se despidieron del club en redes sociales.

A estas salidas se suman las peruanas Shanaiya Aymé y Cristina Cuba. El futuro de Aymé aún no está definido, mientras que Cuba optó por sumarse a Alianza Lima, donde buscará mayor protagonismo que en la temporada anterior.

Hasta el momento, el único refuerzo confirmado es Nicole Abreu. La atacante peruana llegó inicialmente para disputar el Sudamericano de Clubes y, tras su actuación destacada en Kazoku No Perú, el club decidió integrarla al plantel para la próxima temporada.

Nicole Abreu, nuevo refuerzo de Regatas Lima para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Regatas Lima.
Nicole Abreu, nuevo refuerzo de Regatas Lima para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Regatas Lima.

En días recientes, circularon versiones sobre la posible llegada de las hermanas Marina y Simone Scherer a Chorrillos. Sin embargo, esa opción perdió fuerza luego de que Simone anunciara su embarazo, lo que la mantendrá alejada de la competencia por varios meses.

Por su parte, Marina dejó el Emalsa Gran Canaria de España y actualmente está como agente libre, lo que incrementa las posibilidades de que la armadora brasileña regrese a la Liga Peruana de Vóley y se incorpore a Regatas Lima, tras no ser considerada por Alianza Lima.

Temas Relacionados

Regatas LimaPetra SchwartzmanLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

“Héctor Cúper siempre trató a todos por igual, es muy directo”, el testimonio de jugador de Siria sobre la gestión del nuevo DT de la ‘U’

Ibrahim Hesar se pronunció por el trabajo del flamante entrenador de Universitario, con quien coincidió en el cuadro asiático entre 2023 y 2024

“Héctor Cúper siempre trató a todos por igual, es muy directo”, el testimonio de jugador de Siria sobre la gestión del nuevo DT de la ‘U’

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

La atacante nacional decidió irse de la ‘U’ tras quedar en el tercer lugar en el torneo nacional generando el lamento de los hinchas debido. Ya tiene destino definido para la siguiente temporada

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Lejos de ser un veterano declinante, el ‘Pirata’ sigue goleando en la máxima categoría de Perú y por ello ha sido sondeado por los ‘santos’, quienes requieren de un ‘killer’ para retornar a la Liga 1

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Kiara Vicente habló sobre la actitud de ciertas voleibolistas en los entrenamientos: “Algunas van en plan H”

La atacante peruana coincidió con los comentarios de su compañera Florangel Terrero sobre el carácter de algunas jugadoras en las prácticas, aunque aclaró que no se trata de un tema de nacionalidad

Kiara Vicente habló sobre la actitud de ciertas voleibolistas en los entrenamientos: “Algunas van en plan H”

Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima: “Yo no tengo vergüenza, si es mejor que mi equipo, en buena hora”

La actual entrenadora de Deportivo Géminis se refirió a su simpatía por el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley

Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima: “Yo no tengo vergüenza, si es mejor que mi equipo, en buena hora”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez: ¿cómo avanza el caso de cara a la segunda vuelta?

Roberto Sánchez: el modelo económico, la hoja de ruta y el temor empresarial ante su vínculo con Antauro Humala

Se prevé inminente segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mientras se cuentan los últimos votos

Allanan casa de la hermana de Francis Paredes por presuntos contratos irregulares en Essalud: congresista es señalada como líder de la red

ENTRETENIMIENTO

Pamela López se entera de las declaraciones de Christian Cueva y responde: “Temo por la vida de mi madre y de mis hijos”

Pamela López se entera de las declaraciones de Christian Cueva y responde: “Temo por la vida de mi madre y de mis hijos”

Karen Schwarz y Ezio Oliva se quiebran al dejar a sus hijas en colegio en España: “Ha sido duro”

Monserrat Seminario manda contundente mensaje a amiga de Melcochita: “Aunque te duela, chibolita”

Melanie Martínez le recuerda a Karla Tarazona cómo criticaba a Christian Domínguez: “Se paseaba por todos los canales”

Melanie Martínez responde a carta notarial de Christian Domínguez y no se retracta: “Todo lo que dije es verdad”

DEPORTES

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

Se conoció futuro de Coraima Gómez tras salida de Universitario en la próxima Liga Peruana de Vóley: “Tendrá la oportunidad de ser titular”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Kiara Vicente habló sobre la actitud de ciertas voleibolistas en los entrenamientos: “Algunas van en plan H”

Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima: “Yo no tengo vergüenza, si es mejor que mi equipo, en buena hora”

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”