Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana se fortalece como vitrina para nuevos talentos

La Liga Peruana de Vóley volvió a servir como vitrina para talentos extranjeros. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

La Liga Peruana de Vóley suma una nueva baja internacional. Un talento extranjero dejará Regatas Lima tras un breve paso por el equipo para continuar su carrera en Europa, según confirmó su representante.

Se trata de Petra Schwartzman, quien tuvo un inicio destacado en el campeonato peruano, pero perdió espacio tras la llegada de Katy Ryan. Ahora, la jugadora chilena cumplirá su objetivo de competir en el extranjero.

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“Petra va a ir a Portugal. Nosotros cerramos un contrato con Petra en Portugal. Nosotros en la agencia trabajamos con la progresión de carrera de las chicas. Analizamos las situaciones y establecemos objetivos para la próxima temporada”, explicó su manager en La Cátedra Deportes.

El representante señaló que recibieron propuestas de Portugal y España, pero eligieron la liga ‘lusa’, ya que el club participará en un torneo europeo.

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“Siempre buscamos avanzar y lograr algo más. Petra nos dijo que uno de sus objetivos era jugar en Europa. Tuvimos la posibilidad de ir a España y Portugal, pero cerramos en Portugal para que juegue en la liga de Portugal. Es un equipo que también va a jugar el europeo”, agregó.

Voleibolista chilena se va a Portugal tras su paso por Regatas Lima: Liga Peruana de Vóley se fortalece como vitrina para nuevos talentos.

La Liga Peruana de Vóley se consolida como vitrina

La Liga Peruana de Vóley continúa posicionándose como un escenario atractivo para jugadoras extranjeras que buscan proyectar su carrera. Un ejemplo reciente es el de la armadora Doris Manco, quien tras consagrarse campeona y sumar un tricampeonato con Alianza Lima, dio el salto al voleibol español.

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En el caso de Regatas Lima, destaca el paso de Emily Zinger. La opuesta estadounidense, máxima anotadora de la temporada 2024/2025, dejó el equipo de Chorrillos para incorporarse también a un club de España.

Emily Zinger fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2024/25. Crédito: Instagram

¿Cómo queda el plantel de Regatas Lima?

Regatas Lima finalizó en el quinto puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, un resultado que generó malestar en la directiva. A pesar de ello, el club decidió respaldar el proyecto y confirmó la continuidad del entrenador Horacio Bastit, quien será el encargado de conformar el nuevo plantel.

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La permanencia de la capitana Kiara Montes también quedó asegurada, tras rumores que la vinculaban a Universitario de Deportes. Además, Rachell Hidalgo, Camila Monge y Alexandra Llaro continuarán en la institución.

La atacante peruana terminó quedándose en Regatas Lima. Créditos: X.

En cuanto a las bajas, Regatas sufrirá la salida de la mayoría de sus extranjeras. Las colombianas Katherin Ramírez y Darlevis Mosquera, la chilena Petra Schwartzman y la argentina Bárbara Frangella se despidieron del club en redes sociales.

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A estas salidas se suman las peruanas Shanaiya Aymé y Cristina Cuba. El futuro de Aymé aún no está definido, mientras que Cuba optó por sumarse a Alianza Lima, donde buscará mayor protagonismo que en la temporada anterior.

Hasta el momento, el único refuerzo confirmado es Nicole Abreu. La atacante peruana llegó inicialmente para disputar el Sudamericano de Clubes y, tras su actuación destacada en Kazoku No Perú, el club decidió integrarla al plantel para la próxima temporada.

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Nicole Abreu, nuevo refuerzo de Regatas Lima para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Regatas Lima.

En días recientes, circularon versiones sobre la posible llegada de las hermanas Marina y Simone Scherer a Chorrillos. Sin embargo, esa opción perdió fuerza luego de que Simone anunciara su embarazo, lo que la mantendrá alejada de la competencia por varios meses.

Por su parte, Marina dejó el Emalsa Gran Canaria de España y actualmente está como agente libre, lo que incrementa las posibilidades de que la armadora brasileña regrese a la Liga Peruana de Vóley y se incorpore a Regatas Lima, tras no ser considerada por Alianza Lima.

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