Esposa de Andy Polo cuenta que el futbolista sigue sin preocuparse por sus hijos: “No tengo para la matrícula”

La aún esposa de Andy Polo asegura que el deportista no se ha comunicado con ella desde hace un mes. (Foto: Composición)

Génessis Alarcón, esposa de Andy Polo, sigue esperando que el futbolista se haga cargo de sus dos menores hijos, luego de haberlo denunciado por violencia familiar y abandono de hogar. Según la mujer, el exjugador del Portland Timbers no se ha comunicado con ella, ni preocupado por los pequeños, desde hace un mes.

Este jueves 24 de febrero, Alarcón fue entrevistada nuevamente por Magaly Medina, quien deseaba conocer cómo iba el caso y si Polo realmente había cambiado de actitud. Sin embargo, grande fue su sorpresa al descubrir que el deportista sigue haciendo caso omiso al pedido de ayuda económica de su aún esposa.

“ Hasta la fecha nada. Va a ser un mes y yo no sé nada de él. Él no sabe si sus hijos están bien o están enfermos, se desentendió completamente. Nos ha abandonado ”, expresó Génessis desde el departamento en Magdalena que le alquilaron las hijas de Andrés Hurtado.

Incluso, la mujer de 27 años aseguró que Andy Polo ve sus estados en redes sociales y aún así sigue sin responder sus mensajes. Esta indiferencia fue criticada por la periodista de espectáculos, ya que asegura que el futbolista es muy activo en sus plataformas, donde da a entender que probablemente firme para ser jugador de Universitario de Deportes.

“Me resulta indescriptible definir a un hombre que no se preocupe por sus hijos. Además, si va a venir a un club como Universitario, supongo que los dirigentes lo tendrán que hacer entrar en razón o decirle cómo es posible que le esté quitando el alimento de la boca a sus hijos cuando si tiene las posibilidades (económicas)”, manifestó la ‘Urraca’.

SIN DINERO PARA LA MATRÍCULA DEL COLEGIO

Como bien ha mencionado Gennésis Alarcón en entrevistas anteriores, ella ha dependido económicamente de Andy Polo. Ahora que están separados, lo que gana trabajando no le es suficiente para hacerse cargo en la totalidad de sus hijos, por lo que le exige que cumpla su rol como padre y la ayude a solventar los gastos.

Es así que Magaly Medina le preguntó si tenía el poder adquisitivo para pagar la matrícula de los menores, a lo que Alarcón respondió que no. “A mí me preocupa el colegio y el papá no se pronuncia ni nada. No tengo para matricularlos” , expresó Gennésis, quien señaló también que no tiene para la movilidad, mensualidad y útiles escolares.

No obstante, y ante la visible preocupación de Magaly, la esposa de Andy Polo informó que Andrés Hurtado, conductor de Porque hoy es sábado con Andrés, se ha comprometido en ayudarla con todos esos gastos . Aún así, esta noticia no tranquilizó a la presentadora.

“Me parece vergonzoso para un futbolista que tú tengas que estar pidiendo y recibiendo. Para ti también es humillante estar pidiendo que gente de buena voluntad te apoye con tus hijos. Ya de repente ni encuentras a tus hijos ¿y cómo los vas a mandar, con qué uniformes? Qué padre tan irresponsable”, le diji Medina como respuesta.

Esposa de Andy Polo cuenta que el futbolista sigue sin preocuparse por sus hijos. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

LA DEFENSA DE ANDY POLO

En medio del escándalo mediático, Andy Polo decidió emitir un comunicado de prensa para negar las presuntas agresiones físicas hacia su esposa y el supuesto abandono de sus hijos. De acuerdo con el futbolista, Gennésis se fue por decisión propia del departamento que alquiló en Miraflores para mudarse a Barrios Altos.

Asimismo, indicó que era imposible que haya dejado a la suerte a sus pequeños porque cuentan con residencia en los Estados Unidos y una casa donde vivir en Portland, en el estado de Oregón.

Entre los párrafos de su comunicado, Andy Polo recalcó que se preocupa por el bienestar de sus hijos y que es la madre de ellos quien tiene “otros intereses como el no honrar el acuerdo de continuar domiciliando en E.E.U.U para perjudicar la relación que mantiene con sus menores hijos” .

Comunicado de Andy Polo.

Comunicado de Andy Polo.

