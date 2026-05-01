Perú

Brando Gallesi responde a críticas por mostrarse sensible y a cuestionamientos sobre su orientación sexual

El actor enfrentó comentarios ofensivos sobre su orientación sexual tras hablar de su depresión y llamó a frenar la homofobia y los prejuicios en el entorno digital.

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El intérprete de cine y televisión defendió la importancia de la libertad y la empatía luego de revelar que atraviesa una etapa de depresión y recibir cuestionamientos en redes sociales. TikTok

El actor Brando Gallesi, conocido por su papel en películas y producciones de teatro y televisión, decidió alzar la voz en redes sociales luego de recibir comentarios ofensivos tras compartir con sus seguidores que atraviesa un proceso de depresión.

En una serie de videos publicados en TikTok, Gallesi abordó de manera directa las críticas y cuestionamientos sobre su orientación sexual y pidió respeto frente a la diversidad y la salud mental.

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Gallesi, recordado por su participación protagónica en “Locos de amor, mi primer amor”, compartió recientemente un video en el que se mostró vulnerable y habló abiertamente sobre los momentos difíciles que enfrenta en el ámbito personal. Su testimonio buscó visibilizar la importancia de la salud mental y romper el estigma que existe en torno a quienes atraviesan episodios de tristeza o depresión, especialmente en figuras públicas.

Sin embargo, la reacción en redes no fue completamente empática. El actor recibió comentarios negativos y prejuiciosos, algunos de los cuales cuestionaban su orientación sexual a partir de su sensibilidad y su manera de expresarse frente a cámara. Ante estos mensajes, Gallesi respondió de forma firme y sin rodeos: “Permitan que la gente sea libre, feliz y si quiere estar triste que también estén triste, pero déjenlos libres a todos. No los juzguen”.

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Aclaración y rechazo a la homofobia

Brando Gallesi decidió profundizar en su respuesta y abordar de manera directa los comentarios respecto a su orientación sexual. “Primero hablemos de la sociedad homofóbica peruana. Incluso, lo he comentado y mucha gente lo sabe. Uno, soy hetero. En verdad ni siquiera sé qué hago hablando de mi sexualidad porque no debería ser importante, pero lamentablemente la gente quiere saber porque me lo preguntan”, explicó en uno de sus videos.

El artista se mostró sorprendido por la rapidez con que algunos usuarios asocian la vulnerabilidad masculina con estereotipos de género y con la orientación sexual. “Lo segundo y más fuerte, diría yo, comentarle a alguien que es gay por el simple hecho de hablar sensiblemente o vulnerabilizarse o mostrarse llorando ante cámaras. ¿Qué problema hay con eso?”, cuestionó Gallesi, instando a la reflexión sobre los prejuicios que persisten en la sociedad peruana y en el entorno digital.

Brando Gallesi se muestra molesto con usuarios que cuestionan su orientación sexual.
Brando Gallesi se muestra molesto con usuarios que cuestionan su orientación sexual.

Salud mental, empatía y respeto

El joven actor, que inició su carrera en televisión desde temprana edad, resaltó que su objetivo al compartir su experiencia personal era contribuir a la sensibilización sobre la salud mental y mostrar que nadie es inmune a los momentos de crisis. “Solo quise compartir este momento para que puedan apreciar cómo incluso alguien con mucha experiencia en el ámbito del arte y el contenido también puede pasar por momentos fuertes de frustración, sobre todo cuando se quiere compartir algo realmente valioso”, explicó sobre el video en el que relató su situación emocional.

Gallesi remarcó la necesidad de frenar el odio y el juicio innecesario en plataformas digitales. “¿Por qué tienen que juzgar? Sigan con sus vidas, con lo que tengan que hacer, sin molestar al otro”, declaró. Además, enfatizó la importancia de que las críticas sean constructivas y aporten algo positivo. “Si no es una crítica constructiva, o no es algo que aporte, o sea algo positivo, métete tu lengua ahí. Así que ya saben, déjense de vainas, homofóbicos”, concluyó en tono enfático.

La reacción de Gallesi generó una ola de comentarios, tanto de apoyo como de debate, sobre la importancia de la salud mental y la libertad de expresión en redes sociales. Diversos usuarios respaldaron la postura del actor y aplaudieron su valentía al mostrarse tal como es, enfrentando los prejuicios y defendiendo el derecho de cada persona a ser libre.

Brando Gallesi responde a las críticas en redes.
Brando Gallesi responde a las críticas en redes.

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