Andy V: Su expareja Lourdes Sacin rompe en llanto y hace su descargo tras denuncia por abuso sexual

Andy V, exesposo de Susy Díaz, ha sido denunciado por agredir sexualmente a una mujer que padece trastorno intelectual y epilepsia. Ante esta grave acusación, la periodista Lourdes Sacin, madre de su hijo, se pronunció sobre el tema a través de las redes sociales.

De acuerdo con la mujer de prensa, ella decidió romper su silencio debido a que ha recibido un sinfín de comentarios, principalmente en las fotos de su hijo, desde que Magaly Medina hizo público el informe de la denuncia en su programa de espectáculos.

“Yo solo puedo responder por mi vida y por lo que hago yo (...) Yo no puedo controlar lo que hagan las demás personas. Todavía no salen los resultados, tiene que haber una investigación”, comentó en un inicio.

Como se recuerda, según el padre de la víctima, Andy V confesó haber abusado de la mujer durante una conversación telefónica grabada. Sin embargo, Lourdes Sacin no desea defender ni acusar a su expareja porque tiene información, específicamente audios, proporcionado por otros testigos del hecho.

“Yo tengo otros audios más grandes, donde dice otra cosa. Pero no quiero meterme porque no quiero defenderlo. Cualquier acto de este tipo es condenable. No voy a entrar en detalles, ni nada porque mi hijo está de por medio”, manifestó.

NO AGUANTÓ LAS LÁGRIMAS

La conductora de “Sin cadenas” dejó en claro que le duele que Andy V esté envuelto en esta polémica porque su hijo de seis años está siendo testigo de todo lo que está ocurriendo. Incluso, teme que sus amigos del colegio lo fastidien sobre la denuncia que hoy recae sobre su padre.

“Es un tema que afecta a mi hijo y me duele que mi hijo tenga que pasar por esto… Yo crío a mi hijo de una forma que quiero que sea un hombre de bien, que esté tranquilo. Estas cosas escapan de mi control porque no tengo nada que ver con esto”, expresó entre lágrimas.

“No estén hablando que mi hijo va a ser igual (a Andy V). Mi hijo es bueno, noble, amoroso, no tiene nada que ver”, añadió más adelante visiblemente afectada.

LA DENUNCIA

De acuerdo a las declaraciones de Julia, ahijada de Susy Díaz y la presunta víctima, Andy V abusó sexualmente de ella en la inauguración de un local en la playa San Antonio al sur de Lima.

“Ahí estaba a mi costado, me agarraba y me dio un beso en la boca. Yo quería soltarme y él no quería. Me seguía y de sus palabras decía. ‘Tenemos que besarnos los dos’”, relató la mujer para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Según ella, luego le contó a sus tíos lo sucedido. Sus familiares, quienes están a cargo de ella, decidieron encarar a Andy V y le preguntaron directamente si había mantenido relaciones sexuales con la mujer.

“Es verdad, la pulsee y nos besamos. Sí es la verdad, tiene 30 años. Ella me habló, estaba suelta. Estuve con ella y punto. ¿Penetración? Sí, sí, hubo un poco, todo al ras”, se escucha en el audio.

Cabe resaltar que aún se está a la espera de los resultados finales de los exámenes del médico legista.

ANDY V SE DEFIENDE

El equipo de Magaly Medina se comunicó con Magaly Medina para obtener su descargo sobre las graves acusaciones que hay en su contra. Según el exchico reality, él no abusó sexualmente de la mujer.

“ Lo único que te puedo decir es que yo no toqué a nadie. En todo caso la persona que ha puesto esta denuncia tendrá que demostrarlo ”, expresó.

